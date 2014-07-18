После увольнений в Microsoft поднялись акции компании

Акции корпорации Microsoft выросли почти на 3% после объявления о рекордных сокращениях персонала. Вчера цена акции выросла до $45,52. Сегодня немного цена снизилась — до $44,53.

Ранее стало известно, что Microsoft уволит до 18 тыс сотрудников в 2015 году, и это станет самым масштабным сокращением в истории фирмы. 18 тысяч сотрудников - это 14% всего персонала корпорации. Уволят половину сотрудников Nokia, недавно выкупленной Microsoft, масштабные сокращения будут проведены и в других подразделениях компании.

Под сокращение, как следует из данных о штате компании, попадет каждый седьмой сотрудник. Увольнения связаны с планами корпорации по разработке мобильных устройств, развитии облачных вычислений и программного обеспечения для обработки данных.