|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURUSD
|54
|AUDCAD
|40
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURUSD
|105
|AUDCAD
|37
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURUSD
|567
|AUDCAD
|1.1K
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real31" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
🚀 Copy Trader Automatizado de Alta Performance
Este sinal utiliza um robô de trading totalmente automatizado, desenvolvido para operar com estratégia inteligente, disciplina e controle rigoroso de risco. O sistema atua de forma objetiva, buscando consistência e lucratividade no médio e longo prazo, sem interferência emocional.
🔹 Operações baseadas em lógica algorítmica
🔹 Gestão de risco automatizada
🔹 Execução rápida e precisa
🔹 Estratégia focada em proteção de capital e crescimento sustentável
Ideal para quem deseja resultados no mercado Forex sem precisar operar manualmente, aproveitando a tecnologia a favor do desempenho.
