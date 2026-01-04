SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / Trader FX 03
ALFREDO MANOEL ROCHA DA SILVA

Trader FX 03

0 comentários
Confiabilidade
6 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 21%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
94
Negociações com lucro:
65 (69.14%)
Negociações com perda:
29 (30.85%)
Melhor negociação:
40.96 USD
Pior negociação:
-16.00 USD
Lucro bruto:
267.05 USD (7 512 pips)
Perda bruta:
-125.32 USD (5 894 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
12 (58.74 USD)
Máximo lucro consecutivo:
58.74 USD (12)
Índice de Sharpe:
0.20
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
5.93%
Último negócio:
3 horas atrás
Negociações por semana:
28
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
3.20
Negociações longas:
3 (3.19%)
Negociações curtas:
91 (96.81%)
Fator de lucro:
2.13
Valor esperado:
1.51 USD
Lucro médio:
4.11 USD
Perda média:
-4.32 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-44.35 USD)
Máxima perda consecutiva:
-44.35 USD (4)
Crescimento mensal:
14.28%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
4.70 USD
Máximo:
44.35 USD (4.13%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
4.58% (25.44 USD)
Pelo Capital Líquido:
2.16% (10.91 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURUSD 54
AUDCAD 40
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURUSD 105
AUDCAD 37
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURUSD 567
AUDCAD 1.1K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +40.96 USD
Pior negociação: -16 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 12
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +58.74 USD
Máxima perda consecutiva: -44.35 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real31" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

🚀 Copy Trader Automatizado de Alta Performance

Este sinal utiliza um robô de trading totalmente automatizado, desenvolvido para operar com estratégia inteligente, disciplina e controle rigoroso de risco. O sistema atua de forma objetiva, buscando consistência e lucratividade no médio e longo prazo, sem interferência emocional.

🔹 Operações baseadas em lógica algorítmica
🔹 Gestão de risco automatizada
🔹 Execução rápida e precisa
🔹 Estratégia focada em proteção de capital e crescimento sustentável

Ideal para quem deseja resultados no mercado Forex sem precisar operar manualmente, aproveitando a tecnologia a favor do desempenho.


Sem comentários
2026.01.04 19:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 5 .

