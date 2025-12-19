SinaisSeções
Luana Pires Kisner

LPK manual

Luana Pires Kisner
0 comentários
Confiabilidade
9 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 53%
4xCube-MT5
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
314
Negociações com lucro:
307 (97.77%)
Negociações com perda:
7 (2.23%)
Melhor negociação:
137.46 USD
Pior negociação:
-89.83 USD
Lucro bruto:
5 735.14 USD (321 401 pips)
Perda bruta:
-414.80 USD (4 760 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
86 (1 802.92 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 802.92 USD (86)
Índice de Sharpe:
0.89
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
10.82%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
45
Tempo médio de espera:
6 dias
Fator de recuperação:
55.70
Negociações longas:
314 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
13.83
Valor esperado:
16.94 USD
Lucro médio:
18.68 USD
Perda média:
-59.26 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-94.92 USD)
Máxima perda consecutiva:
-94.92 USD (4)
Crescimento mensal:
23.28%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
5.40 USD
Máximo:
95.52 USD (0.70%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.82% (90.23 USD)
Pelo Capital Líquido:
34.09% (5 177.94 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
NZDSGDxx 54
AUDUSDxx 43
CADJPYxx 42
CHFJPYxx 34
EURGBPxx 24
EURNOKxx 22
NZDCADxx 22
USDCADxx 18
EURUSDxx 13
USDCHFxx 9
USDSGDxx 8
AUDNZDxx 8
GBPCADxx 8
USDJPYxx 6
CADCHFxx 3
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
NZDSGDxx 46
AUDUSDxx 1K
CADJPYxx 515
CHFJPYxx 405
EURGBPxx 456
EURNOKxx 898
NZDCADxx 347
USDCADxx 437
EURUSDxx 404
USDCHFxx 261
USDSGDxx 155
AUDNZDxx 80
GBPCADxx 162
USDJPYxx 105
CADCHFxx 28
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
NZDSGDxx 5.3K
AUDUSDxx 12K
CADJPYxx 16K
CHFJPYxx 16K
EURGBPxx 4.2K
EURNOKxx 221K
NZDCADxx 5.3K
USDCADxx 6.1K
EURUSDxx 13K
USDCHFxx 4K
USDSGDxx 2.6K
AUDNZDxx 3.1K
GBPCADxx 4.5K
USDJPYxx 3.2K
CADCHFxx 602
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +137.46 USD
Pior negociação: -90 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 86
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +1 802.92 USD
Máxima perda consecutiva: -94.92 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "4xCube-MT5" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

📈 Estratégia de Swing Trade com Gradiente Linear no Forex

Uma estratégia de swing trade baseada na técnica de Gradiente Linear no Forex, desenvolvida para quem busca consistência, e não excesso de operações.

Aqui, o foco não está na quantidade de trades, mas em operar pares correlacionados, na direção correta e com risco equilibrado.

O gradiente linear analisa a inclinação real do preço ao longo do tempo, filtrando ruídos do mercado, evitando entradas impulsivas e reduzindo o overtrade. O objetivo é capturar movimentos sustentáveis, alinhados à estrutura do mercado.

💎 O que diferencia essa estratégia

🔹 Pares de moedas estrategicamente selecionados

A exposição é distribuída entre pares que trabalham em conjunto, evitando concentração excessiva em uma única divisa e mantendo equilíbrio mesmo em períodos de maior volatilidade.

🔹 Correlação inteligente

A correlação entre os pares é analisada para proteger o capital, não para duplicar risco, proporcionando maior estabilidade no conjunto das operações.

🔹 Swing trade com visão estratégica

As operações buscam movimentos mais amplos, com menor frequência operacional, mais previsibilidade e menos estresse no dia a dia.

🛡️ Gestão de risco profissional

  • Ajuste de lote conforme a correlação entre os pares

  • Stops técnicos bem definidos

  • Alvos realistas, compatíveis com o movimento do mercado

⚠️ Sobre risco

Toda operação no mercado financeiro envolve risco.
Essa estratégia não se baseia em promessas, mas em controle, processo e disciplina. O objetivo é reduzir exposição desnecessária, proteger o capital e buscar crescimento de forma estruturada ao longo do tempo.

🎯 Para quem é essa operação

✔️ Para quem busca consistência, não apostas
✔️ Para quem prefere método, não emoção
✔️ Para quem entende que resultados sustentáveis vêm de processo
✔️ Para quem busca investimento de longo prazo
✔️ Para quem deseja dolarizar parte do capital com estratégia e gestão


Contato : 51991737273



2025.12.26 14:14
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 13:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 12:11
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 10:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 09:08
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 08:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 07:05
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 04:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 18:29
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 16:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 14:26
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 13:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 09:20
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.19 14:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
