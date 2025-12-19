- Crescimento
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|NZDSGDxx
|54
|AUDUSDxx
|43
|CADJPYxx
|42
|CHFJPYxx
|34
|EURGBPxx
|24
|EURNOKxx
|22
|NZDCADxx
|22
|USDCADxx
|18
|EURUSDxx
|13
|USDCHFxx
|9
|USDSGDxx
|8
|AUDNZDxx
|8
|GBPCADxx
|8
|USDJPYxx
|6
|CADCHFxx
|3
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|NZDSGDxx
|46
|AUDUSDxx
|1K
|CADJPYxx
|515
|CHFJPYxx
|405
|EURGBPxx
|456
|EURNOKxx
|898
|NZDCADxx
|347
|USDCADxx
|437
|EURUSDxx
|404
|USDCHFxx
|261
|USDSGDxx
|155
|AUDNZDxx
|80
|GBPCADxx
|162
|USDJPYxx
|105
|CADCHFxx
|28
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|NZDSGDxx
|5.3K
|AUDUSDxx
|12K
|CADJPYxx
|16K
|CHFJPYxx
|16K
|EURGBPxx
|4.2K
|EURNOKxx
|221K
|NZDCADxx
|5.3K
|USDCADxx
|6.1K
|EURUSDxx
|13K
|USDCHFxx
|4K
|USDSGDxx
|2.6K
|AUDNZDxx
|3.1K
|GBPCADxx
|4.5K
|USDJPYxx
|3.2K
|CADCHFxx
|602
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "4xCube-MT5" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
📈 Estratégia de Swing Trade com Gradiente Linear no Forex
Uma estratégia de swing trade baseada na técnica de Gradiente Linear no Forex, desenvolvida para quem busca consistência, e não excesso de operações.
Aqui, o foco não está na quantidade de trades, mas em operar pares correlacionados, na direção correta e com risco equilibrado.
O gradiente linear analisa a inclinação real do preço ao longo do tempo, filtrando ruídos do mercado, evitando entradas impulsivas e reduzindo o overtrade. O objetivo é capturar movimentos sustentáveis, alinhados à estrutura do mercado.
💎 O que diferencia essa estratégia
🔹 Pares de moedas estrategicamente selecionados
A exposição é distribuída entre pares que trabalham em conjunto, evitando concentração excessiva em uma única divisa e mantendo equilíbrio mesmo em períodos de maior volatilidade.
🔹 Correlação inteligente
A correlação entre os pares é analisada para proteger o capital, não para duplicar risco, proporcionando maior estabilidade no conjunto das operações.
🔹 Swing trade com visão estratégica
As operações buscam movimentos mais amplos, com menor frequência operacional, mais previsibilidade e menos estresse no dia a dia.
🛡️ Gestão de risco profissional
-
Ajuste de lote conforme a correlação entre os pares
-
Stops técnicos bem definidos
-
Alvos realistas, compatíveis com o movimento do mercado
⚠️ Sobre risco
Toda operação no mercado financeiro envolve risco.
Essa estratégia não se baseia em promessas, mas em controle, processo e disciplina. O objetivo é reduzir exposição desnecessária, proteger o capital e buscar crescimento de forma estruturada ao longo do tempo.
🎯 Para quem é essa operação
✔️ Para quem busca consistência, não apostas
✔️ Para quem prefere método, não emoção
✔️ Para quem entende que resultados sustentáveis vêm de processo
✔️ Para quem busca investimento de longo prazo
✔️ Para quem deseja dolarizar parte do capital com estratégia e gestão
Contato : 51991737273