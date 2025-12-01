SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / RoadToGreen
Le Dang Thanh Trieu

RoadToGreen

Le Dang Thanh Trieu
0 comentários
Confiabilidade
9 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 50 USD por mês
crescimento desde 2025 54%
Exness-MT5Real31
1:200
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
139
Negociações com lucro:
72 (51.79%)
Negociações com perda:
67 (48.20%)
Melhor negociação:
25.50 USD
Pior negociação:
-19.00 USD
Lucro bruto:
613.41 USD (1 228 736 pips)
Perda bruta:
-535.51 USD (397 625 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
13 (107.64 USD)
Máximo lucro consecutivo:
108.16 USD (12)
Índice de Sharpe:
0.08
Atividade de negociação:
70.02%
Depósito máximo carregado:
97.67%
Último negócio:
3 dias atrás
Negociações por semana:
12
Tempo médio de espera:
17 horas
Fator de recuperação:
0.95
Negociações longas:
69 (49.64%)
Negociações curtas:
70 (50.36%)
Fator de lucro:
1.15
Valor esperado:
0.56 USD
Lucro médio:
8.52 USD
Perda média:
-7.99 USD
Máximo de perdas consecutivas:
10 (-79.79 USD)
Máxima perda consecutiva:
-79.79 USD (10)
Crescimento mensal:
44.97%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
16.49 USD
Máximo:
82.21 USD (27.52%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
39.23% (81.67 USD)
Pelo Capital Líquido:
13.11% (21.20 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
USDJPY 24
EURGBP 22
EURJPY 20
GBPAUD 18
USDCAD 15
EURUSD 12
BTCUSD 11
AUDCHF 9
EURAUD 4
AUDJPY 2
AUDUSD 2
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
USDJPY -66
EURGBP 40
EURJPY 0
GBPAUD -42
USDCAD 18
EURUSD 29
BTCUSD 83
AUDCHF 18
EURAUD 29
AUDJPY -16
AUDUSD -14
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
USDJPY -3.4K
EURGBP 845
EURJPY -109
GBPAUD -3.2K
USDCAD 1.2K
EURUSD 1.2K
BTCUSD 834K
AUDCHF 68
EURAUD 2K
AUDJPY -618
AUDUSD -478
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +25.50 USD
Pior negociação: -19 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 12
Máximo de perdas consecutivas: 10
Máximo lucro consecutivo: +107.64 USD
Máxima perda consecutiva: -79.79 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real31" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

TitanFX-MT5-01
0.00 × 1
FBS-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real15
11.00 × 2
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar

Một hành trình đi cùng dòng chảy thị trường, tìm điểm cân bằng giữa rủi ro và lợi nhuận. Tỷ lệ RR 1:1.5 1R=10%, không cần vội — chỉ cần đi đúng hướng.

Chỉ trade duy nhất 7 cặp tiền tệ và BTC


A journey that moves with the market’s flow, seeking balance between risk and reward.
Risk–reward ratio of 1:1.5, where 1R = 10% — no need to rush, just move in the right direction.

Only trading 7 currency pairs and BTC.


Sem comentários
2025.12.23 05:53
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.22 08:32
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.18 13:02
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.51% of days out of 57 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.18 06:03
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.17 15:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.17 08:42
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.15 15:03
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.15 03:32
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.12 16:32
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.12 14:32
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.10 14:31
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.10 08:25
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.09 04:47
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.08 15:35
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.26% of days out of 47 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.08 13:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.08 13:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.03 11:17
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.38% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.02 16:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.01 06:03
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.5% of days out of 40 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.01 03:52
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
RoadToGreen
50 USD por mês
54%
0
0
USD
221
USD
9
0%
139
51%
70%
1.14
0.56
USD
39%
1:200
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 5 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.