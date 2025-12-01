- Crescimento
Negociações:
139
Negociações com lucro:
72 (51.79%)
Negociações com perda:
67 (48.20%)
Melhor negociação:
25.50 USD
Pior negociação:
-19.00 USD
Lucro bruto:
613.41 USD (1 228 736 pips)
Perda bruta:
-535.51 USD (397 625 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
13 (107.64 USD)
Máximo lucro consecutivo:
108.16 USD (12)
Índice de Sharpe:
0.08
Atividade de negociação:
70.02%
Depósito máximo carregado:
97.67%
Último negócio:
3 dias atrás
Negociações por semana:
12
Tempo médio de espera:
17 horas
Fator de recuperação:
0.95
Negociações longas:
69 (49.64%)
Negociações curtas:
70 (50.36%)
Fator de lucro:
1.15
Valor esperado:
0.56 USD
Lucro médio:
8.52 USD
Perda média:
-7.99 USD
Máximo de perdas consecutivas:
10 (-79.79 USD)
Máxima perda consecutiva:
-79.79 USD (10)
Crescimento mensal:
44.97%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
16.49 USD
Máximo:
82.21 USD (27.52%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
39.23% (81.67 USD)
Pelo Capital Líquido:
13.11% (21.20 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|USDJPY
|24
|EURGBP
|22
|EURJPY
|20
|GBPAUD
|18
|USDCAD
|15
|EURUSD
|12
|BTCUSD
|11
|AUDCHF
|9
|EURAUD
|4
|AUDJPY
|2
|AUDUSD
|2
|
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|USDJPY
|-66
|EURGBP
|40
|EURJPY
|0
|GBPAUD
|-42
|USDCAD
|18
|EURUSD
|29
|BTCUSD
|83
|AUDCHF
|18
|EURAUD
|29
|AUDJPY
|-16
|AUDUSD
|-14
|
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|USDJPY
|-3.4K
|EURGBP
|845
|EURJPY
|-109
|GBPAUD
|-3.2K
|USDCAD
|1.2K
|EURUSD
|1.2K
|BTCUSD
|834K
|AUDCHF
|68
|EURAUD
|2K
|AUDJPY
|-618
|AUDUSD
|-478
|
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +25.50 USD
Pior negociação: -19 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 12
Máximo de perdas consecutivas: 10
Máximo lucro consecutivo: +107.64 USD
Máxima perda consecutiva: -79.79 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real31" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|11.00 × 2
Một hành trình đi cùng dòng chảy thị trường, tìm điểm cân bằng giữa rủi ro và lợi nhuận. Tỷ lệ RR 1:1.5 1R=10%, không cần vội — chỉ cần đi đúng hướng.
Chỉ trade duy nhất 7 cặp tiền tệ và BTC
A journey that moves with the market’s flow, seeking balance between risk and reward.
Risk–reward ratio of 1:1.5, where 1R = 10% — no need to rush, just move in the right direction.
Only trading 7 currency pairs and BTC.
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
50 USD por mês
54%
0
0
USD
USD
221
USD
USD
9
0%
139
51%
70%
1.14
0.56
USD
USD
39%
1:200