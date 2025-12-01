- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
139
盈利交易:
72 (51.79%)
亏损交易:
67 (48.20%)
最好交易:
25.50 USD
最差交易:
-19.00 USD
毛利:
613.41 USD (1 228 736 pips)
毛利亏损:
-535.51 USD (397 625 pips)
最大连续赢利:
13 (107.64 USD)
最大连续盈利:
108.16 USD (12)
夏普比率:
0.08
交易活动:
70.02%
最大入金加载:
97.67%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
12
平均持有时间:
17 小时
采收率:
0.95
长期交易:
69 (49.64%)
短期交易:
70 (50.36%)
利润因子:
1.15
预期回报:
0.56 USD
平均利润:
8.52 USD
平均损失:
-7.99 USD
最大连续失误:
10 (-79.79 USD)
最大连续亏损:
-79.79 USD (10)
每月增长:
44.97%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
16.49 USD
最大值:
82.21 USD (27.52%)
相对跌幅:
结余:
39.23% (81.67 USD)
净值:
13.11% (21.20 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|USDJPY
|24
|EURGBP
|22
|EURJPY
|20
|GBPAUD
|18
|USDCAD
|15
|EURUSD
|12
|BTCUSD
|11
|AUDCHF
|9
|EURAUD
|4
|AUDJPY
|2
|AUDUSD
|2
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|USDJPY
|-66
|EURGBP
|40
|EURJPY
|0
|GBPAUD
|-42
|USDCAD
|18
|EURUSD
|29
|BTCUSD
|83
|AUDCHF
|18
|EURAUD
|29
|AUDJPY
|-16
|AUDUSD
|-14
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|USDJPY
|-3.4K
|EURGBP
|845
|EURJPY
|-109
|GBPAUD
|-3.2K
|USDCAD
|1.2K
|EURUSD
|1.2K
|BTCUSD
|834K
|AUDCHF
|68
|EURAUD
|2K
|AUDJPY
|-618
|AUDUSD
|-478
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +25.50 USD
最差交易: -19 USD
最大连续赢利: 12
最大连续失误: 10
最大连续盈利: +107.64 USD
最大连续亏损: -79.79 USD
Một hành trình đi cùng dòng chảy thị trường, tìm điểm cân bằng giữa rủi ro và lợi nhuận. Tỷ lệ RR 1:1.5 1R=10%, không cần vội — chỉ cần đi đúng hướng.
Chỉ trade duy nhất 7 cặp tiền tệ và BTC
A journey that moves with the market’s flow, seeking balance between risk and reward.
Risk–reward ratio of 1:1.5, where 1R = 10% — no need to rush, just move in the right direction.
Only trading 7 currency pairs and BTC.
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月50 USD
54%
0
0
USD
USD
221
USD
USD
9
0%
139
51%
70%
1.14
0.56
USD
USD
39%
1:200