トレード:
139
利益トレード:
72 (51.79%)
損失トレード:
67 (48.20%)
ベストトレード:
25.50 USD
最悪のトレード:
-19.00 USD
総利益:
613.41 USD (1 228 736 pips)
総損失:
-535.51 USD (397 625 pips)
最大連続の勝ち:
13 (107.64 USD)
最大連続利益:
108.16 USD (12)
シャープレシオ:
0.08
取引アクティビティ:
70.02%
最大入金額:
97.67%
最近のトレード:
4 日前
1週間当たりの取引:
12
平均保有時間:
17 時間
リカバリーファクター:
0.95
長いトレード:
69 (49.64%)
短いトレード:
70 (50.36%)
プロフィットファクター:
1.15
期待されたペイオフ:
0.56 USD
平均利益:
8.52 USD
平均損失:
-7.99 USD
最大連続の負け:
10 (-79.79 USD)
最大連続損失:
-79.79 USD (10)
月間成長:
44.97%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
16.49 USD
最大の:
82.21 USD (27.52%)
比較ドローダウン:
残高による:
39.23% (81.67 USD)
エクイティによる:
13.11% (21.20 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|USDJPY
|24
|EURGBP
|22
|EURJPY
|20
|GBPAUD
|18
|USDCAD
|15
|EURUSD
|12
|BTCUSD
|11
|AUDCHF
|9
|EURAUD
|4
|AUDJPY
|2
|AUDUSD
|2
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|USDJPY
|-66
|EURGBP
|40
|EURJPY
|0
|GBPAUD
|-42
|USDCAD
|18
|EURUSD
|29
|BTCUSD
|83
|AUDCHF
|18
|EURAUD
|29
|AUDJPY
|-16
|AUDUSD
|-14
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|USDJPY
|-3.4K
|EURGBP
|845
|EURJPY
|-109
|GBPAUD
|-3.2K
|USDCAD
|1.2K
|EURUSD
|1.2K
|BTCUSD
|834K
|AUDCHF
|68
|EURAUD
|2K
|AUDJPY
|-618
|AUDUSD
|-478
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +25.50 USD
最悪のトレード: -19 USD
最大連続の勝ち: 12
最大連続の負け: 10
最大連続利益: +107.64 USD
最大連続損失: -79.79 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real31"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
FBS-Real
|0.00 × 1
Exness-MT5Real15
|11.00 × 2
Một hành trình đi cùng dòng chảy thị trường, tìm điểm cân bằng giữa rủi ro và lợi nhuận. Tỷ lệ RR 1:1.5 1R=10%, không cần vội — chỉ cần đi đúng hướng.
Chỉ trade duy nhất 7 cặp tiền tệ và BTC
A journey that moves with the market’s flow, seeking balance between risk and reward.
Risk–reward ratio of 1:1.5, where 1R = 10% — no need to rush, just move in the right direction.
Only trading 7 currency pairs and BTC.
