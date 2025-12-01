シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / RoadToGreen
Le Dang Thanh Trieu

RoadToGreen

Le Dang Thanh Trieu
レビュー0件
信頼性
9週間
0 / 0 USD
月額  50  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 54%
Exness-MT5Real31
1:200
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
139
利益トレード:
72 (51.79%)
損失トレード:
67 (48.20%)
ベストトレード:
25.50 USD
最悪のトレード:
-19.00 USD
総利益:
613.41 USD (1 228 736 pips)
総損失:
-535.51 USD (397 625 pips)
最大連続の勝ち:
13 (107.64 USD)
最大連続利益:
108.16 USD (12)
シャープレシオ:
0.08
取引アクティビティ:
70.02%
最大入金額:
97.67%
最近のトレード:
4 日前
1週間当たりの取引:
12
平均保有時間:
17 時間
リカバリーファクター:
0.95
長いトレード:
69 (49.64%)
短いトレード:
70 (50.36%)
プロフィットファクター:
1.15
期待されたペイオフ:
0.56 USD
平均利益:
8.52 USD
平均損失:
-7.99 USD
最大連続の負け:
10 (-79.79 USD)
最大連続損失:
-79.79 USD (10)
月間成長:
44.97%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
16.49 USD
最大の:
82.21 USD (27.52%)
比較ドローダウン:
残高による:
39.23% (81.67 USD)
エクイティによる:
13.11% (21.20 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
USDJPY 24
EURGBP 22
EURJPY 20
GBPAUD 18
USDCAD 15
EURUSD 12
BTCUSD 11
AUDCHF 9
EURAUD 4
AUDJPY 2
AUDUSD 2
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
USDJPY -66
EURGBP 40
EURJPY 0
GBPAUD -42
USDCAD 18
EURUSD 29
BTCUSD 83
AUDCHF 18
EURAUD 29
AUDJPY -16
AUDUSD -14
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
USDJPY -3.4K
EURGBP 845
EURJPY -109
GBPAUD -3.2K
USDCAD 1.2K
EURUSD 1.2K
BTCUSD 834K
AUDCHF 68
EURAUD 2K
AUDJPY -618
AUDUSD -478
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +25.50 USD
最悪のトレード: -19 USD
最大連続の勝ち: 12
最大連続の負け: 10
最大連続利益: +107.64 USD
最大連続損失: -79.79 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real31"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

TitanFX-MT5-01
0.00 × 1
FBS-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real15
11.00 × 2
Một hành trình đi cùng dòng chảy thị trường, tìm điểm cân bằng giữa rủi ro và lợi nhuận. Tỷ lệ RR 1:1.5 1R=10%, không cần vội — chỉ cần đi đúng hướng.

Chỉ trade duy nhất 7 cặp tiền tệ và BTC


A journey that moves with the market’s flow, seeking balance between risk and reward.
Risk–reward ratio of 1:1.5, where 1R = 10% — no need to rush, just move in the right direction.

Only trading 7 currency pairs and BTC.


レビューなし
2025.12.23 05:53
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.22 08:32
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.18 13:02
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.51% of days out of 57 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.18 06:03
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.17 15:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.17 08:42
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.15 15:03
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.15 03:32
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.12 16:32
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.12 14:32
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.10 14:31
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.10 08:25
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.09 04:47
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.08 15:35
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.26% of days out of 47 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.08 13:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.08 13:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.03 11:17
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.38% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.02 16:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.01 06:03
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.5% of days out of 40 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.01 03:52
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
