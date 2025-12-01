SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / RoadToGreen
Le Dang Thanh Trieu

RoadToGreen

Le Dang Thanh Trieu
0 avis
Fiabilité
6 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 13%
Exness-MT5Real31
1:200
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
77
Bénéfice trades:
36 (46.75%)
Perte trades:
41 (53.25%)
Meilleure transaction:
25.50 USD
Pire transaction:
-16.00 USD
Bénéfice brut:
336.68 USD (990 974 pips)
Perte brute:
-317.95 USD (13 158 pips)
Gains consécutifs maximales:
6 (43.63 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
43.63 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.06
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
20.44%
Dernier trade:
1 une heure avant
Trades par semaine:
11
Temps de détention moyen:
18 heures
Facteur de récupération:
0.23
Longs trades:
42 (54.55%)
Courts trades:
35 (45.45%)
Facteur de profit:
1.06
Rendement attendu:
0.24 USD
Bénéfice moyen:
9.35 USD
Perte moyenne:
-7.75 USD
Pertes consécutives maximales:
10 (-79.79 USD)
Perte consécutive maximale:
-79.79 USD (10)
Croissance mensuelle:
-5.35%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
14.61 USD
Maximal:
79.79 USD (38.33%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
38.33% (79.79 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDJPY 14
EURJPY 12
EURGBP 10
GBPAUD 8
EURUSD 7
USDCAD 7
BTCUSD 6
AUDCHF 5
EURAUD 4
AUDJPY 2
AUDUSD 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDJPY -66
EURJPY 21
EURGBP 10
GBPAUD -37
EURUSD 2
USDCAD -17
BTCUSD 98
AUDCHF 10
EURAUD 29
AUDJPY -16
AUDUSD -14
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDJPY -3K
EURJPY 647
EURGBP 358
GBPAUD -3.2K
EURUSD 524
USDCAD -544
BTCUSD 982K
AUDCHF 48
EURAUD 2K
AUDJPY -618
AUDUSD -478
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +25.50 USD
Pire transaction: -16 USD
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 10
Bénéfice consécutif maximal: +43.63 USD
Perte consécutive maximale: -79.79 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real31" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

TitanFX-MT5-01
0.00 × 1
FBS-Real
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 7
Exness-MT5Real15
11.00 × 2
Exness-MT5Real38
394.00 × 1
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Một hành trình đi cùng dòng chảy thị trường, tìm điểm cân bằng giữa rủi ro và lợi nhuận. Tỷ lệ RR 1:1.5 1R=10%, không cần vội — chỉ cần đi đúng hướng.
Aucun avis
2025.12.01 06:03
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.5% of days out of 40 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.01 03:52
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
RoadToGreen
30 USD par mois
13%
0
0
USD
162
USD
6
0%
77
46%
100%
1.05
0.24
USD
38%
1:200
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.