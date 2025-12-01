- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
77
Profit Trade:
36 (46.75%)
Loss Trade:
41 (53.25%)
Best Trade:
25.50 USD
Worst Trade:
-16.00 USD
Profitto lordo:
336.68 USD (990 974 pips)
Perdita lorda:
-317.95 USD (13 158 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (43.63 USD)
Massimo profitto consecutivo:
43.63 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
20.44%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
18 ore
Fattore di recupero:
0.23
Long Trade:
42 (54.55%)
Short Trade:
35 (45.45%)
Fattore di profitto:
1.06
Profitto previsto:
0.24 USD
Profitto medio:
9.35 USD
Perdita media:
-7.75 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-79.79 USD)
Massima perdita consecutiva:
-79.79 USD (10)
Crescita mensile:
-5.35%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
14.61 USD
Massimale:
79.79 USD (38.33%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
38.33% (79.79 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPY
|14
|EURJPY
|12
|EURGBP
|10
|GBPAUD
|8
|EURUSD
|7
|USDCAD
|7
|BTCUSD
|6
|AUDCHF
|5
|EURAUD
|4
|AUDJPY
|2
|AUDUSD
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPY
|-66
|EURJPY
|21
|EURGBP
|10
|GBPAUD
|-37
|EURUSD
|2
|USDCAD
|-17
|BTCUSD
|98
|AUDCHF
|10
|EURAUD
|29
|AUDJPY
|-16
|AUDUSD
|-14
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPY
|-3K
|EURJPY
|647
|EURGBP
|358
|GBPAUD
|-3.2K
|EURUSD
|524
|USDCAD
|-544
|BTCUSD
|982K
|AUDCHF
|48
|EURAUD
|2K
|AUDJPY
|-618
|AUDUSD
|-478
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +25.50 USD
Worst Trade: -16 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +43.63 USD
Massima perdita consecutiva: -79.79 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 7
|
Exness-MT5Real15
|11.00 × 2
|
Exness-MT5Real38
|394.00 × 1
Một hành trình đi cùng dòng chảy thị trường, tìm điểm cân bằng giữa rủi ro và lợi nhuận. Tỷ lệ RR 1:1.5 1R=10%, không cần vội — chỉ cần đi đúng hướng.
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
13%
0
0
USD
USD
162
USD
USD
6
0%
77
46%
100%
1.05
0.24
USD
USD
38%
1:200