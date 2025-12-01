SegnaliSezioni
Le Dang Thanh Trieu

RoadToGreen

Le Dang Thanh Trieu
0 recensioni
Affidabilità
6 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 13%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
77
Profit Trade:
36 (46.75%)
Loss Trade:
41 (53.25%)
Best Trade:
25.50 USD
Worst Trade:
-16.00 USD
Profitto lordo:
336.68 USD (990 974 pips)
Perdita lorda:
-317.95 USD (13 158 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (43.63 USD)
Massimo profitto consecutivo:
43.63 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
20.44%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
18 ore
Fattore di recupero:
0.23
Long Trade:
42 (54.55%)
Short Trade:
35 (45.45%)
Fattore di profitto:
1.06
Profitto previsto:
0.24 USD
Profitto medio:
9.35 USD
Perdita media:
-7.75 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-79.79 USD)
Massima perdita consecutiva:
-79.79 USD (10)
Crescita mensile:
-5.35%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
14.61 USD
Massimale:
79.79 USD (38.33%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
38.33% (79.79 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY 14
EURJPY 12
EURGBP 10
GBPAUD 8
EURUSD 7
USDCAD 7
BTCUSD 6
AUDCHF 5
EURAUD 4
AUDJPY 2
AUDUSD 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY -66
EURJPY 21
EURGBP 10
GBPAUD -37
EURUSD 2
USDCAD -17
BTCUSD 98
AUDCHF 10
EURAUD 29
AUDJPY -16
AUDUSD -14
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY -3K
EURJPY 647
EURGBP 358
GBPAUD -3.2K
EURUSD 524
USDCAD -544
BTCUSD 982K
AUDCHF 48
EURAUD 2K
AUDJPY -618
AUDUSD -478
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +25.50 USD
Worst Trade: -16 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +43.63 USD
Massima perdita consecutiva: -79.79 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

TitanFX-MT5-01
0.00 × 1
FBS-Real
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 7
Exness-MT5Real15
11.00 × 2
Exness-MT5Real38
394.00 × 1
Một hành trình đi cùng dòng chảy thị trường, tìm điểm cân bằng giữa rủi ro và lợi nhuận. Tỷ lệ RR 1:1.5 1R=10%, không cần vội — chỉ cần đi đúng hướng.
Non ci sono recensioni
2025.12.01 06:03
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.5% of days out of 40 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.01 03:52
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.