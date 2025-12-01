СигналыРазделы
RoadToGreen
Le Dang Thanh Trieu

RoadToGreen

Le Dang Thanh Trieu
0 отзывов
Надежность
9 недель
0 / 0 USD
прирост с 2025 54%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
139
Прибыльных трейдов:
72 (51.79%)
Убыточных трейдов:
67 (48.20%)
Лучший трейд:
25.50 USD
Худший трейд:
-19.00 USD
Общая прибыль:
613.41 USD (1 228 736 pips)
Общий убыток:
-535.51 USD (397 625 pips)
Макс. серия выигрышей:
13 (107.64 USD)
Макс. прибыль в серии:
108.16 USD (12)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
70.02%
Макс. загрузка депозита:
97.67%
Последний трейд:
5 дней
Трейдов в неделю:
12
Ср. время удержания:
17 часов
Фактор восстановления:
0.95
Длинных трейдов:
69 (49.64%)
Коротких трейдов:
70 (50.36%)
Профит фактор:
1.15
Мат. ожидание:
0.56 USD
Средняя прибыль:
8.52 USD
Средний убыток:
-7.99 USD
Макс. серия проигрышей:
10 (-79.79 USD)
Макс. убыток в серии:
-79.79 USD (10)
Прирост в месяц:
44.97%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
16.49 USD
Максимальная:
82.21 USD (27.52%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
39.23% (81.67 USD)
По эквити:
13.11% (21.20 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
USDJPY 24
EURGBP 22
EURJPY 20
GBPAUD 18
USDCAD 15
EURUSD 12
BTCUSD 11
AUDCHF 9
EURAUD 4
AUDJPY 2
AUDUSD 2
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
USDJPY -66
EURGBP 40
EURJPY 0
GBPAUD -42
USDCAD 18
EURUSD 29
BTCUSD 83
AUDCHF 18
EURAUD 29
AUDJPY -16
AUDUSD -14
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
USDJPY -3.4K
EURGBP 845
EURJPY -109
GBPAUD -3.2K
USDCAD 1.2K
EURUSD 1.2K
BTCUSD 834K
AUDCHF 68
EURAUD 2K
AUDJPY -618
AUDUSD -478
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +25.50 USD
Худший трейд: -19 USD
Макс. серия выигрышей: 12
Макс. серия проигрышей: 10
Макс. прибыль в серии: +107.64 USD
Макс. убыток в серии: -79.79 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real31" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

TitanFX-MT5-01
0.00 × 1
FBS-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real15
11.00 × 2
Một hành trình đi cùng dòng chảy thị trường, tìm điểm cân bằng giữa rủi ro và lợi nhuận. Tỷ lệ RR 1:1.5 1R=10%, không cần vội — chỉ cần đi đúng hướng.

Chỉ trade duy nhất 7 cặp tiền tệ và BTC


A journey that moves with the market’s flow, seeking balance between risk and reward.
Risk–reward ratio of 1:1.5, where 1R = 10% — no need to rush, just move in the right direction.

Only trading 7 currency pairs and BTC.


Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
RoadToGreen
50 USD в месяц
54%
0
0
USD
221
USD
9
0%
139
51%
70%
1.14
0.56
USD
39%
1:200
