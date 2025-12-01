- Прирост
Всего трейдов:
139
Прибыльных трейдов:
72 (51.79%)
Убыточных трейдов:
67 (48.20%)
Лучший трейд:
25.50 USD
Худший трейд:
-19.00 USD
Общая прибыль:
613.41 USD (1 228 736 pips)
Общий убыток:
-535.51 USD (397 625 pips)
Макс. серия выигрышей:
13 (107.64 USD)
Макс. прибыль в серии:
108.16 USD (12)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
70.02%
Макс. загрузка депозита:
97.67%
Последний трейд:
5 дней
Трейдов в неделю:
12
Ср. время удержания:
17 часов
Фактор восстановления:
0.95
Длинных трейдов:
69 (49.64%)
Коротких трейдов:
70 (50.36%)
Профит фактор:
1.15
Мат. ожидание:
0.56 USD
Средняя прибыль:
8.52 USD
Средний убыток:
-7.99 USD
Макс. серия проигрышей:
10 (-79.79 USD)
Макс. убыток в серии:
-79.79 USD (10)
Прирост в месяц:
44.97%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
16.49 USD
Максимальная:
82.21 USD (27.52%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
39.23% (81.67 USD)
По эквити:
13.11% (21.20 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|USDJPY
|24
|EURGBP
|22
|EURJPY
|20
|GBPAUD
|18
|USDCAD
|15
|EURUSD
|12
|BTCUSD
|11
|AUDCHF
|9
|EURAUD
|4
|AUDJPY
|2
|AUDUSD
|2
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|USDJPY
|-66
|EURGBP
|40
|EURJPY
|0
|GBPAUD
|-42
|USDCAD
|18
|EURUSD
|29
|BTCUSD
|83
|AUDCHF
|18
|EURAUD
|29
|AUDJPY
|-16
|AUDUSD
|-14
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|USDJPY
|-3.4K
|EURGBP
|845
|EURJPY
|-109
|GBPAUD
|-3.2K
|USDCAD
|1.2K
|EURUSD
|1.2K
|BTCUSD
|834K
|AUDCHF
|68
|EURAUD
|2K
|AUDJPY
|-618
|AUDUSD
|-478
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +25.50 USD
Худший трейд: -19 USD
Макс. серия выигрышей: 12
Макс. серия проигрышей: 10
Макс. прибыль в серии: +107.64 USD
Макс. убыток в серии: -79.79 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real31" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Một hành trình đi cùng dòng chảy thị trường, tìm điểm cân bằng giữa rủi ro và lợi nhuận. Tỷ lệ RR 1:1.5 1R=10%, không cần vội — chỉ cần đi đúng hướng.
Chỉ trade duy nhất 7 cặp tiền tệ và BTC
A journey that moves with the market’s flow, seeking balance between risk and reward.
Risk–reward ratio of 1:1.5, where 1R = 10% — no need to rush, just move in the right direction.
Only trading 7 currency pairs and BTC.
