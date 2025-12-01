- 자본
- 축소
트레이드:
151
이익 거래:
82 (54.30%)
손실 거래:
69 (45.70%)
최고의 거래:
25.50 USD
최악의 거래:
-19.00 USD
총 수익:
725.34 USD (1 484 699 pips)
총 손실:
-557.93 USD (398 127 pips)
연속 최대 이익:
13 (107.64 USD)
연속 최대 이익:
108.16 USD (12)
샤프 비율:
0.12
거래 활동:
54.19%
최대 입금량:
97.67%
최근 거래:
3 시간 전
주별 거래 수:
10
평균 유지 시간:
17 시간
회복 요인:
2.04
롱(주식매수):
79 (52.32%)
숏(주식차입매도):
72 (47.68%)
수익 요인:
1.30
기대수익:
1.11 USD
평균 이익:
8.85 USD
평균 손실:
-8.09 USD
연속 최대 손실:
10 (-79.79 USD)
연속 최대 손실:
-79.79 USD (10)
월별 성장률:
50.63%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
16.49 USD
최대한의:
82.21 USD (27.52%)
상대적 삭감:
잔고별:
39.23% (81.67 USD)
자본금별:
13.11% (21.20 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|USDJPY
|26
|EURGBP
|24
|EURJPY
|24
|GBPAUD
|20
|USDCAD
|15
|BTCUSD
|13
|EURUSD
|12
|AUDCHF
|9
|EURAUD
|4
|AUDJPY
|2
|AUDUSD
|2
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|USDJPY
|-53
|EURGBP
|62
|EURJPY
|12
|GBPAUD
|-33
|USDCAD
|18
|BTCUSD
|117
|EURUSD
|29
|AUDCHF
|18
|EURAUD
|29
|AUDJPY
|-16
|AUDUSD
|-14
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|USDJPY
|-3K
|EURGBP
|1.1K
|EURJPY
|288
|GBPAUD
|-2.9K
|USDCAD
|1.2K
|BTCUSD
|1.1M
|EURUSD
|1.2K
|AUDCHF
|68
|EURAUD
|2K
|AUDJPY
|-618
|AUDUSD
|-478
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +25.50 USD
최악의 거래: -19 USD
연속 최대 이익: 12
연속 최대 손실: 10
연속 최대 이익: +107.64 USD
연속 최대 손실: -79.79 USD
Một hành trình đi cùng dòng chảy thị trường, tìm điểm cân bằng giữa rủi ro và lợi nhuận. Tỷ lệ RR 1:1.5 1R=10%, không cần vội — chỉ cần đi đúng hướng.
Chỉ trade duy nhất 7 cặp tiền tệ và BTC
A journey that moves with the market’s flow, seeking balance between risk and reward.
Risk–reward ratio of 1:1.5, where 1R = 10% — no need to rush, just move in the right direction.
Only trading 7 currency pairs and BTC.
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 50 USD
117%
0
0
USD
USD
310
USD
USD
11
0%
151
54%
54%
1.30
1.11
USD
USD
39%
1:200