Total de Trades:
139
Transacciones Rentables:
72 (51.79%)
Transacciones Irrentables:
67 (48.20%)
Mejor transacción:
25.50 USD
Peor transacción:
-19.00 USD
Beneficio Bruto:
613.41 USD (1 228 736 pips)
Pérdidas Brutas:
-535.51 USD (397 625 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
13 (107.64 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
108.16 USD (12)
Ratio de Sharpe:
0.08
Actividad comercial:
70.02%
Carga máxima del depósito:
97.67%
Último trade:
2 días
Trades a la semana:
12
Tiempo medio de espera:
17 horas
Factor de Recuperación:
0.95
Transacciones Largas:
69 (49.64%)
Transacciones Cortas:
70 (50.36%)
Factor de Beneficio:
1.15
Beneficio Esperado:
0.56 USD
Beneficio medio:
8.52 USD
Pérdidas medias:
-7.99 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
10 (-79.79 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-79.79 USD (10)
Crecimiento al mes:
44.97%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
16.49 USD
Máxima:
82.21 USD (27.52%)
Reducción relativa:
De balance:
39.23% (81.67 USD)
De fondos:
13.11% (21.20 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|USDJPY
|24
|EURGBP
|22
|EURJPY
|20
|GBPAUD
|18
|USDCAD
|15
|EURUSD
|12
|BTCUSD
|11
|AUDCHF
|9
|EURAUD
|4
|AUDJPY
|2
|AUDUSD
|2
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|USDJPY
|-66
|EURGBP
|40
|EURJPY
|0
|GBPAUD
|-42
|USDCAD
|18
|EURUSD
|29
|BTCUSD
|83
|AUDCHF
|18
|EURAUD
|29
|AUDJPY
|-16
|AUDUSD
|-14
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|USDJPY
|-3.4K
|EURGBP
|845
|EURJPY
|-109
|GBPAUD
|-3.2K
|USDCAD
|1.2K
|EURUSD
|1.2K
|BTCUSD
|834K
|AUDCHF
|68
|EURAUD
|2K
|AUDJPY
|-618
|AUDUSD
|-478
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +25.50 USD
Peor transacción: -19 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 12
Máximo de pérdidas consecutivas: 10
Beneficio máximo consecutivo: +107.64 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -79.79 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-MT5Real31" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
Một hành trình đi cùng dòng chảy thị trường, tìm điểm cân bằng giữa rủi ro và lợi nhuận. Tỷ lệ RR 1:1.5 1R=10%, không cần vội — chỉ cần đi đúng hướng.
Chỉ trade duy nhất 7 cặp tiền tệ và BTC
A journey that moves with the market’s flow, seeking balance between risk and reward.
Risk–reward ratio of 1:1.5, where 1R = 10% — no need to rush, just move in the right direction.
Only trading 7 currency pairs and BTC.
No hay comentarios
