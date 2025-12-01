SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / RoadToGreen
Le Dang Thanh Trieu

RoadToGreen

Le Dang Thanh Trieu
0 comentarios
Fiabilidad
9 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 50 USD al mes
incremento desde 2025 54%
Exness-MT5Real31
1:200
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
139
Transacciones Rentables:
72 (51.79%)
Transacciones Irrentables:
67 (48.20%)
Mejor transacción:
25.50 USD
Peor transacción:
-19.00 USD
Beneficio Bruto:
613.41 USD (1 228 736 pips)
Pérdidas Brutas:
-535.51 USD (397 625 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
13 (107.64 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
108.16 USD (12)
Ratio de Sharpe:
0.08
Actividad comercial:
70.02%
Carga máxima del depósito:
97.67%
Último trade:
2 días
Trades a la semana:
12
Tiempo medio de espera:
17 horas
Factor de Recuperación:
0.95
Transacciones Largas:
69 (49.64%)
Transacciones Cortas:
70 (50.36%)
Factor de Beneficio:
1.15
Beneficio Esperado:
0.56 USD
Beneficio medio:
8.52 USD
Pérdidas medias:
-7.99 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
10 (-79.79 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-79.79 USD (10)
Crecimiento al mes:
44.97%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
16.49 USD
Máxima:
82.21 USD (27.52%)
Reducción relativa:
De balance:
39.23% (81.67 USD)
De fondos:
13.11% (21.20 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
USDJPY 24
EURGBP 22
EURJPY 20
GBPAUD 18
USDCAD 15
EURUSD 12
BTCUSD 11
AUDCHF 9
EURAUD 4
AUDJPY 2
AUDUSD 2
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
USDJPY -66
EURGBP 40
EURJPY 0
GBPAUD -42
USDCAD 18
EURUSD 29
BTCUSD 83
AUDCHF 18
EURAUD 29
AUDJPY -16
AUDUSD -14
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
USDJPY -3.4K
EURGBP 845
EURJPY -109
GBPAUD -3.2K
USDCAD 1.2K
EURUSD 1.2K
BTCUSD 834K
AUDCHF 68
EURAUD 2K
AUDJPY -618
AUDUSD -478
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +25.50 USD
Peor transacción: -19 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 12
Máximo de pérdidas consecutivas: 10
Beneficio máximo consecutivo: +107.64 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -79.79 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-MT5Real31" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

TitanFX-MT5-01
0.00 × 1
FBS-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real15
11.00 × 2
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada

Một hành trình đi cùng dòng chảy thị trường, tìm điểm cân bằng giữa rủi ro và lợi nhuận. Tỷ lệ RR 1:1.5 1R=10%, không cần vội — chỉ cần đi đúng hướng.

Chỉ trade duy nhất 7 cặp tiền tệ và BTC


A journey that moves with the market’s flow, seeking balance between risk and reward.
Risk–reward ratio of 1:1.5, where 1R = 10% — no need to rush, just move in the right direction.

Only trading 7 currency pairs and BTC.


No hay comentarios
2025.12.23 05:53
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.22 08:32
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.18 13:02
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.51% of days out of 57 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.18 06:03
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.17 15:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.17 08:42
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.15 15:03
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.15 03:32
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.12 16:32
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.12 14:32
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.10 14:31
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.10 08:25
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.09 04:47
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.08 15:35
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.26% of days out of 47 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.08 13:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.08 13:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.03 11:17
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.38% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.02 16:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.01 06:03
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.5% of days out of 40 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.01 03:52
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
RoadToGreen
50 USD al mes
54%
0
0
USD
221
USD
9
0%
139
51%
70%
1.14
0.56
USD
39%
1:200
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 5.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.