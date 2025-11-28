- Crescimento
Negociações:
1 323
Negociações com lucro:
877 (66.28%)
Negociações com perda:
446 (33.71%)
Melhor negociação:
3 410.40 USD
Pior negociação:
-1 895.91 USD
Lucro bruto:
86 312.10 USD (127 464 pips)
Perda bruta:
-48 141.82 USD (143 335 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
19 (235.74 USD)
Máximo lucro consecutivo:
4 228.32 USD (2)
Índice de Sharpe:
0.11
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
13.84%
Último negócio:
20 dias atrás
Negociações por semana:
0
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
14.56
Negociações longas:
250 (18.90%)
Negociações curtas:
1 073 (81.10%)
Fator de lucro:
1.79
Valor esperado:
28.85 USD
Lucro médio:
98.42 USD
Perda média:
-107.94 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-1 105.56 USD)
Máxima perda consecutiva:
-2 321.23 USD (3)
Crescimento mensal:
7.32%
Previsão anual:
88.83%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
4.24 USD
Máximo:
2 621.33 USD (3.56%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
3.56% (2 621.33 USD)
Pelo Capital Líquido:
12.66% (10 728.56 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GBPUSD-S
|441
|EURUSD-S
|358
|AUDCAD-S
|197
|NZDCAD-S
|188
|AUDNZD-S
|139
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GBPUSD-S
|14K
|EURUSD-S
|9.1K
|AUDCAD-S
|4.8K
|NZDCAD-S
|4.3K
|AUDNZD-S
|5.5K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GBPUSD-S
|-1.6K
|EURUSD-S
|5.4K
|AUDCAD-S
|323
|NZDCAD-S
|-4.3K
|AUDNZD-S
|-15K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
Melhor negociação: +3 410.40 USD
Pior negociação: -1 896 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +235.74 USD
Máxima perda consecutiva: -1 105.56 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RallyvilleMarkets-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
