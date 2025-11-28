SinaisSeções
Yi Fan Liu

AlphaMind Scalping King

Yi Fan Liu
0 comentários
Confiabilidade
23 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 76%
RallyvilleMarkets-Live
1:400
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1 323
Negociações com lucro:
877 (66.28%)
Negociações com perda:
446 (33.71%)
Melhor negociação:
3 410.40 USD
Pior negociação:
-1 895.91 USD
Lucro bruto:
86 312.10 USD (127 464 pips)
Perda bruta:
-48 141.82 USD (143 335 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
19 (235.74 USD)
Máximo lucro consecutivo:
4 228.32 USD (2)
Índice de Sharpe:
0.11
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
13.84%
Último negócio:
20 dias atrás
Negociações por semana:
0
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
14.56
Negociações longas:
250 (18.90%)
Negociações curtas:
1 073 (81.10%)
Fator de lucro:
1.79
Valor esperado:
28.85 USD
Lucro médio:
98.42 USD
Perda média:
-107.94 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-1 105.56 USD)
Máxima perda consecutiva:
-2 321.23 USD (3)
Crescimento mensal:
7.32%
Previsão anual:
88.83%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
4.24 USD
Máximo:
2 621.33 USD (3.56%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
3.56% (2 621.33 USD)
Pelo Capital Líquido:
12.66% (10 728.56 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GBPUSD-S 441
EURUSD-S 358
AUDCAD-S 197
NZDCAD-S 188
AUDNZD-S 139
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GBPUSD-S 14K
EURUSD-S 9.1K
AUDCAD-S 4.8K
NZDCAD-S 4.3K
AUDNZD-S 5.5K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GBPUSD-S -1.6K
EURUSD-S 5.4K
AUDCAD-S 323
NZDCAD-S -4.3K
AUDNZD-S -15K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +3 410.40 USD
Pior negociação: -1 896 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +235.74 USD
Máxima perda consecutiva: -1 105.56 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RallyvilleMarkets-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2025.12.14 04:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
