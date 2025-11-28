СигналыРазделы
Yi Fan Liu

AlphaMind Scalping King

Yi Fan Liu
0 отзывов
Надежность
23 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 76%
RallyvilleMarkets-Live
1:400
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 323
Прибыльных трейдов:
877 (66.28%)
Убыточных трейдов:
446 (33.71%)
Лучший трейд:
3 410.40 USD
Худший трейд:
-1 895.91 USD
Общая прибыль:
86 312.10 USD (127 464 pips)
Общий убыток:
-48 141.82 USD (143 335 pips)
Макс. серия выигрышей:
19 (235.74 USD)
Макс. прибыль в серии:
4 228.32 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.11
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
13.84%
Последний трейд:
17 дней
Трейдов в неделю:
0
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
14.56
Длинных трейдов:
250 (18.90%)
Коротких трейдов:
1 073 (81.10%)
Профит фактор:
1.79
Мат. ожидание:
28.85 USD
Средняя прибыль:
98.42 USD
Средний убыток:
-107.94 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-1 105.56 USD)
Макс. убыток в серии:
-2 321.23 USD (3)
Прирост в месяц:
7.32%
Годовой прогноз:
88.83%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
4.24 USD
Максимальная:
2 621.33 USD (3.56%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.56% (2 621.33 USD)
По эквити:
12.66% (10 728.56 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPUSD-S 441
EURUSD-S 358
AUDCAD-S 197
NZDCAD-S 188
AUDNZD-S 139
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPUSD-S 14K
EURUSD-S 9.1K
AUDCAD-S 4.8K
NZDCAD-S 4.3K
AUDNZD-S 5.5K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPUSD-S -1.6K
EURUSD-S 5.4K
AUDCAD-S 323
NZDCAD-S -4.3K
AUDNZD-S -15K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +3 410.40 USD
Худший трейд: -1 896 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +235.74 USD
Макс. убыток в серии: -1 105.56 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RallyvilleMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.12.14 04:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
