Всего трейдов:
1 323
Прибыльных трейдов:
877 (66.28%)
Убыточных трейдов:
446 (33.71%)
Лучший трейд:
3 410.40 USD
Худший трейд:
-1 895.91 USD
Общая прибыль:
86 312.10 USD (127 464 pips)
Общий убыток:
-48 141.82 USD (143 335 pips)
Макс. серия выигрышей:
19 (235.74 USD)
Макс. прибыль в серии:
4 228.32 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.11
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
13.84%
Последний трейд:
17 дней
Трейдов в неделю:
0
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
14.56
Длинных трейдов:
250 (18.90%)
Коротких трейдов:
1 073 (81.10%)
Профит фактор:
1.79
Мат. ожидание:
28.85 USD
Средняя прибыль:
98.42 USD
Средний убыток:
-107.94 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-1 105.56 USD)
Макс. убыток в серии:
-2 321.23 USD (3)
Прирост в месяц:
7.32%
Годовой прогноз:
88.83%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
4.24 USD
Максимальная:
2 621.33 USD (3.56%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.56% (2 621.33 USD)
По эквити:
12.66% (10 728.56 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPUSD-S
|441
|EURUSD-S
|358
|AUDCAD-S
|197
|NZDCAD-S
|188
|AUDNZD-S
|139
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPUSD-S
|14K
|EURUSD-S
|9.1K
|AUDCAD-S
|4.8K
|NZDCAD-S
|4.3K
|AUDNZD-S
|5.5K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPUSD-S
|-1.6K
|EURUSD-S
|5.4K
|AUDCAD-S
|323
|NZDCAD-S
|-4.3K
|AUDNZD-S
|-15K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
Лучший трейд: +3 410.40 USD
Худший трейд: -1 896 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +235.74 USD
Макс. убыток в серии: -1 105.56 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RallyvilleMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
