- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
1 323
利益トレード:
877 (66.28%)
損失トレード:
446 (33.71%)
ベストトレード:
3 410.40 USD
最悪のトレード:
-1 895.91 USD
総利益:
86 312.10 USD (127 464 pips)
総損失:
-48 141.82 USD (143 335 pips)
最大連続の勝ち:
19 (235.74 USD)
最大連続利益:
4 228.32 USD (2)
シャープレシオ:
0.11
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
13.84%
最近のトレード:
21 日前
1週間当たりの取引:
0
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
14.56
長いトレード:
250 (18.90%)
短いトレード:
1 073 (81.10%)
プロフィットファクター:
1.79
期待されたペイオフ:
28.85 USD
平均利益:
98.42 USD
平均損失:
-107.94 USD
最大連続の負け:
5 (-1 105.56 USD)
最大連続損失:
-2 321.23 USD (3)
月間成長:
7.32%
年間予想:
88.83%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
4.24 USD
最大の:
2 621.33 USD (3.56%)
比較ドローダウン:
残高による:
3.56% (2 621.33 USD)
エクイティによる:
12.66% (10 728.56 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GBPUSD-S
|441
|EURUSD-S
|358
|AUDCAD-S
|197
|NZDCAD-S
|188
|AUDNZD-S
|139
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GBPUSD-S
|14K
|EURUSD-S
|9.1K
|AUDCAD-S
|4.8K
|NZDCAD-S
|4.3K
|AUDNZD-S
|5.5K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GBPUSD-S
|-1.6K
|EURUSD-S
|5.4K
|AUDCAD-S
|323
|NZDCAD-S
|-4.3K
|AUDNZD-S
|-15K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Deposit load
- ドローダウン
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RallyvilleMarkets-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
