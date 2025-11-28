シグナルセクション
Yi Fan Liu

AlphaMind Scalping King

Yi Fan Liu
レビュー0件
信頼性
23週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 76%
RallyvilleMarkets-Live
1:400
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
1 323
利益トレード:
877 (66.28%)
損失トレード:
446 (33.71%)
ベストトレード:
3 410.40 USD
最悪のトレード:
-1 895.91 USD
総利益:
86 312.10 USD (127 464 pips)
総損失:
-48 141.82 USD (143 335 pips)
最大連続の勝ち:
19 (235.74 USD)
最大連続利益:
4 228.32 USD (2)
シャープレシオ:
0.11
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
13.84%
最近のトレード:
21 日前
1週間当たりの取引:
0
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
14.56
長いトレード:
250 (18.90%)
短いトレード:
1 073 (81.10%)
プロフィットファクター:
1.79
期待されたペイオフ:
28.85 USD
平均利益:
98.42 USD
平均損失:
-107.94 USD
最大連続の負け:
5 (-1 105.56 USD)
最大連続損失:
-2 321.23 USD (3)
月間成長:
7.32%
年間予想:
88.83%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
4.24 USD
最大の:
2 621.33 USD (3.56%)
比較ドローダウン:
残高による:
3.56% (2 621.33 USD)
エクイティによる:
12.66% (10 728.56 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
GBPUSD-S 441
EURUSD-S 358
AUDCAD-S 197
NZDCAD-S 188
AUDNZD-S 139
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
GBPUSD-S 14K
EURUSD-S 9.1K
AUDCAD-S 4.8K
NZDCAD-S 4.3K
AUDNZD-S 5.5K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
GBPUSD-S -1.6K
EURUSD-S 5.4K
AUDCAD-S 323
NZDCAD-S -4.3K
AUDNZD-S -15K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +3 410.40 USD
最悪のトレード: -1 896 USD
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +235.74 USD
最大連続損失: -1 105.56 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RallyvilleMarkets-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

レビューなし
2025.12.14 04:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
