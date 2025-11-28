SinyallerBölümler
Yi Fan Liu

Scalping King

Yi Fan Liu
0 inceleme
Güvenilirlik
22 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 68%
RallyvilleMarkets-Live
1:400
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 267
Kârla kapanan işlemler:
842 (66.45%)
Zararla kapanan işlemler:
425 (33.54%)
En iyi işlem:
2 705.80 USD
En kötü işlem:
-1 895.91 USD
Brüt kâr:
77 882.42 USD (122 546 pips)
Brüt zarar:
-43 763.50 USD (133 115 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
19 (235.74 USD)
Maksimum ardışık kâr:
3 364.78 USD (3)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
1.26%
En son işlem:
7 saat önce
Hafta başına işlemler:
71
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
13.02
Alış işlemleri:
250 (19.73%)
Satış işlemleri:
1 017 (80.27%)
Kâr faktörü:
1.78
Beklenen getiri:
26.93 USD
Ortalama kâr:
92.50 USD
Ortalama zarar:
-102.97 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-1 105.56 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 321.23 USD (3)
Aylık büyüme:
8.44%
Yıllık tahmin:
102.40%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
4.24 USD
Maksimum:
2 621.33 USD (3.56%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.56% (2 621.33 USD)
Varlığa göre:
2.28% (1 920.05 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD-S 417
EURUSD-S 348
AUDCAD-S 187
NZDCAD-S 180
AUDNZD-S 135
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD-S 12K
EURUSD-S 8.8K
AUDCAD-S 4.6K
NZDCAD-S 3.7K
AUDNZD-S 5.4K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD-S 1.9K
EURUSD-S 5.3K
AUDCAD-S 713
NZDCAD-S -2.7K
AUDNZD-S -16K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +2 705.80 USD
En kötü işlem: -1 896 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +235.74 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 105.56 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RallyvilleMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
