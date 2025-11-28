시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / AlphaMind AI
Yi Fan Liu

AlphaMind AI

Yi Fan Liu
0 리뷰
23
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 76%
RallyvilleMarkets-Live
1:400
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
1 323
이익 거래:
877 (66.28%)
손실 거래:
446 (33.71%)
최고의 거래:
3 410.40 USD
최악의 거래:
-1 895.91 USD
총 수익:
86 312.10 USD (127 464 pips)
총 손실:
-48 141.82 USD (143 335 pips)
연속 최대 이익:
19 (235.74 USD)
연속 최대 이익:
4 228.32 USD (2)
샤프 비율:
0.11
거래 활동:
n/a
최대 입금량:
13.84%
최근 거래:
41 일 전
주별 거래 수:
0
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
14.56
롱(주식매수):
250 (18.90%)
숏(주식차입매도):
1 073 (81.10%)
수익 요인:
1.79
기대수익:
28.85 USD
평균 이익:
98.42 USD
평균 손실:
-107.94 USD
연속 최대 손실:
5 (-1 105.56 USD)
연속 최대 손실:
-2 321.23 USD (3)
월별 성장률:
0.00%
연간 예측:
0.00%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
4.24 USD
최대한의:
2 621.33 USD (3.56%)
상대적 삭감:
잔고별:
3.56% (2 621.33 USD)
자본금별:
12.66% (10 728.56 USD)

배포

심볼 Sell Buy
GBPUSD-S 441
EURUSD-S 358
AUDCAD-S 197
NZDCAD-S 188
AUDNZD-S 139
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
GBPUSD-S 14K
EURUSD-S 9.1K
AUDCAD-S 4.8K
NZDCAD-S 4.3K
AUDNZD-S 5.5K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
GBPUSD-S -1.6K
EURUSD-S 5.4K
AUDCAD-S 323
NZDCAD-S -4.3K
AUDNZD-S -15K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +3 410.40 USD
최악의 거래: -1 896 USD
연속 최대 이익: 2
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +235.74 USD
연속 최대 손실: -1 105.56 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "RallyvilleMarkets-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

2026.01.07 04:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.14 04:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 4 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.