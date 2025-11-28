- 자본
- 축소
트레이드:
1 323
이익 거래:
877 (66.28%)
손실 거래:
446 (33.71%)
최고의 거래:
3 410.40 USD
최악의 거래:
-1 895.91 USD
총 수익:
86 312.10 USD (127 464 pips)
총 손실:
-48 141.82 USD (143 335 pips)
연속 최대 이익:
19 (235.74 USD)
연속 최대 이익:
4 228.32 USD (2)
샤프 비율:
0.11
거래 활동:
n/a
최대 입금량:
13.84%
최근 거래:
41 일 전
주별 거래 수:
0
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
14.56
롱(주식매수):
250 (18.90%)
숏(주식차입매도):
1 073 (81.10%)
수익 요인:
1.79
기대수익:
28.85 USD
평균 이익:
98.42 USD
평균 손실:
-107.94 USD
연속 최대 손실:
5 (-1 105.56 USD)
연속 최대 손실:
-2 321.23 USD (3)
월별 성장률:
0.00%
연간 예측:
0.00%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
4.24 USD
최대한의:
2 621.33 USD (3.56%)
상대적 삭감:
잔고별:
3.56% (2 621.33 USD)
자본금별:
12.66% (10 728.56 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GBPUSD-S
|441
|EURUSD-S
|358
|AUDCAD-S
|197
|NZDCAD-S
|188
|AUDNZD-S
|139
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GBPUSD-S
|14K
|EURUSD-S
|9.1K
|AUDCAD-S
|4.8K
|NZDCAD-S
|4.3K
|AUDNZD-S
|5.5K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GBPUSD-S
|-1.6K
|EURUSD-S
|5.4K
|AUDCAD-S
|323
|NZDCAD-S
|-4.3K
|AUDNZD-S
|-15K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +3 410.40 USD
최악의 거래: -1 896 USD
연속 최대 이익: 2
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +235.74 USD
연속 최대 손실: -1 105.56 USD
