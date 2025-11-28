SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / AlphaMind Scalping King
Yi Fan Liu

AlphaMind Scalping King

Yi Fan Liu
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
23 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 76%
RallyvilleMarkets-Live
1:400
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
1 323
Gewinntrades:
877 (66.28%)
Verlusttrades:
446 (33.71%)
Bester Trade:
3 410.40 USD
Schlechtester Trade:
-1 895.91 USD
Bruttoprofit:
86 312.10 USD (127 464 pips)
Bruttoverlust:
-48 141.82 USD (143 335 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
19 (235.74 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
4 228.32 USD (2)
Sharpe Ratio:
0.11
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
13.84%
Letzter Trade:
22 Tage
Trades pro Woche:
0
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
14.56
Long-Positionen:
250 (18.90%)
Short-Positionen:
1 073 (81.10%)
Profit-Faktor:
1.79
Mathematische Gewinnerwartung:
28.85 USD
Durchschnittlicher Profit:
98.42 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-107.94 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-1 105.56 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-2 321.23 USD (3)
Wachstum pro Monat :
7.32%
Jahresprognose:
88.83%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
4.24 USD
Maximaler:
2 621.33 USD (3.56%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
3.56% (2 621.33 USD)
Kapital:
12.66% (10 728.56 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GBPUSD-S 441
EURUSD-S 358
AUDCAD-S 197
NZDCAD-S 188
AUDNZD-S 139
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GBPUSD-S 14K
EURUSD-S 9.1K
AUDCAD-S 4.8K
NZDCAD-S 4.3K
AUDNZD-S 5.5K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GBPUSD-S -1.6K
EURUSD-S 5.4K
AUDCAD-S 323
NZDCAD-S -4.3K
AUDNZD-S -15K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +3 410.40 USD
Schlechtester Trade: -1 896 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 2
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +235.74 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 105.56 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "RallyvilleMarkets-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2025.12.14 04:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.