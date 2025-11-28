SegnaliSezioni
Yi Fan Liu

Scalping King

Yi Fan Liu
0 recensioni
Affidabilità
22 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 68%
RallyvilleMarkets-Live
1:400
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 267
Profit Trade:
842 (66.45%)
Loss Trade:
425 (33.54%)
Best Trade:
2 705.80 USD
Worst Trade:
-1 895.91 USD
Profitto lordo:
77 882.42 USD (122 546 pips)
Perdita lorda:
-43 763.50 USD (133 115 pips)
Vincite massime consecutive:
19 (235.74 USD)
Massimo profitto consecutivo:
3 364.78 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
1.26%
Ultimo trade:
7 ore fa
Trade a settimana:
71
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
13.02
Long Trade:
250 (19.73%)
Short Trade:
1 017 (80.27%)
Fattore di profitto:
1.78
Profitto previsto:
26.93 USD
Profitto medio:
92.50 USD
Perdita media:
-102.97 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-1 105.56 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 321.23 USD (3)
Crescita mensile:
8.44%
Previsione annuale:
102.40%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
4.24 USD
Massimale:
2 621.33 USD (3.56%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.56% (2 621.33 USD)
Per equità:
2.28% (1 920.05 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD-S 417
EURUSD-S 348
AUDCAD-S 187
NZDCAD-S 180
AUDNZD-S 135
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD-S 12K
EURUSD-S 8.8K
AUDCAD-S 4.6K
NZDCAD-S 3.7K
AUDNZD-S 5.4K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD-S 1.9K
EURUSD-S 5.3K
AUDCAD-S 713
NZDCAD-S -2.7K
AUDNZD-S -16K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +2 705.80 USD
Worst Trade: -1 896 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +235.74 USD
Massima perdita consecutiva: -1 105.56 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RallyvilleMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
