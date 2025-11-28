SignauxSections
Yi Fan Liu

Scalping King

Yi Fan Liu
0 avis
Fiabilité
22 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 68%
RallyvilleMarkets-Live
1:400
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 267
Bénéfice trades:
842 (66.45%)
Perte trades:
425 (33.54%)
Meilleure transaction:
2 705.80 USD
Pire transaction:
-1 895.91 USD
Bénéfice brut:
77 882.42 USD (122 546 pips)
Perte brute:
-43 763.50 USD (133 115 pips)
Gains consécutifs maximales:
19 (235.74 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
3 364.78 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.11
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
1.26%
Dernier trade:
7 il y a des heures
Trades par semaine:
71
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
13.02
Longs trades:
250 (19.73%)
Courts trades:
1 017 (80.27%)
Facteur de profit:
1.78
Rendement attendu:
26.93 USD
Bénéfice moyen:
92.50 USD
Perte moyenne:
-102.97 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-1 105.56 USD)
Perte consécutive maximale:
-2 321.23 USD (3)
Croissance mensuelle:
8.44%
Prévision annuelle:
102.40%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
4.24 USD
Maximal:
2 621.33 USD (3.56%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
3.56% (2 621.33 USD)
Par fonds propres:
2.28% (1 920.05 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPUSD-S 417
EURUSD-S 348
AUDCAD-S 187
NZDCAD-S 180
AUDNZD-S 135
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPUSD-S 12K
EURUSD-S 8.8K
AUDCAD-S 4.6K
NZDCAD-S 3.7K
AUDNZD-S 5.4K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPUSD-S 1.9K
EURUSD-S 5.3K
AUDCAD-S 713
NZDCAD-S -2.7K
AUDNZD-S -16K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +2 705.80 USD
Pire transaction: -1 896 USD
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +235.74 USD
Perte consécutive maximale: -1 105.56 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RallyvilleMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
