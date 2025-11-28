SeñalesSecciones
Yi Fan Liu

AlphaMind Scalping King

Yi Fan Liu
0 comentarios
Fiabilidad
23 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 76%
RallyvilleMarkets-Live
1:400
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
1 323
Transacciones Rentables:
877 (66.28%)
Transacciones Irrentables:
446 (33.71%)
Mejor transacción:
3 410.40 USD
Peor transacción:
-1 895.91 USD
Beneficio Bruto:
86 312.10 USD (127 464 pips)
Pérdidas Brutas:
-48 141.82 USD (143 335 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
19 (235.74 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
4 228.32 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.11
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
13.84%
Último trade:
19 días
Trades a la semana:
0
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
14.56
Transacciones Largas:
250 (18.90%)
Transacciones Cortas:
1 073 (81.10%)
Factor de Beneficio:
1.79
Beneficio Esperado:
28.85 USD
Beneficio medio:
98.42 USD
Pérdidas medias:
-107.94 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-1 105.56 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-2 321.23 USD (3)
Crecimiento al mes:
7.32%
Pronóstico anual:
88.83%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
4.24 USD
Máxima:
2 621.33 USD (3.56%)
Reducción relativa:
De balance:
3.56% (2 621.33 USD)
De fondos:
12.66% (10 728.56 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GBPUSD-S 441
EURUSD-S 358
AUDCAD-S 197
NZDCAD-S 188
AUDNZD-S 139
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GBPUSD-S 14K
EURUSD-S 9.1K
AUDCAD-S 4.8K
NZDCAD-S 4.3K
AUDNZD-S 5.5K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GBPUSD-S -1.6K
EURUSD-S 5.4K
AUDCAD-S 323
NZDCAD-S -4.3K
AUDNZD-S -15K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +3 410.40 USD
Peor transacción: -1 896 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 2
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +235.74 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -1 105.56 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RallyvilleMarkets-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

No hay comentarios
2025.12.14 04:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
