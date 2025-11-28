信号部分
信号 / MetaTrader 4 / AlphaMind Scalping King
Yi Fan Liu

AlphaMind Scalping King

Yi Fan Liu
0条评论
可靠性
23
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 76%
RallyvilleMarkets-Live
1:400
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
1 323
盈利交易:
877 (66.28%)
亏损交易:
446 (33.71%)
最好交易:
3 410.40 USD
最差交易:
-1 895.91 USD
毛利:
86 312.10 USD (127 464 pips)
毛利亏损:
-48 141.82 USD (143 335 pips)
最大连续赢利:
19 (235.74 USD)
最大连续盈利:
4 228.32 USD (2)
夏普比率:
0.11
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
13.84%
最近交易:
18 几天前
每周交易:
0
平均持有时间:
1 一天
采收率:
14.56
长期交易:
250 (18.90%)
短期交易:
1 073 (81.10%)
利润因子:
1.79
预期回报:
28.85 USD
平均利润:
98.42 USD
平均损失:
-107.94 USD
最大连续失误:
5 (-1 105.56 USD)
最大连续亏损:
-2 321.23 USD (3)
每月增长:
7.32%
年度预测:
88.83%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
4.24 USD
最大值:
2 621.33 USD (3.56%)
相对跌幅:
结余:
3.56% (2 621.33 USD)
净值:
12.66% (10 728.56 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
GBPUSD-S 441
EURUSD-S 358
AUDCAD-S 197
NZDCAD-S 188
AUDNZD-S 139
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
GBPUSD-S 14K
EURUSD-S 9.1K
AUDCAD-S 4.8K
NZDCAD-S 4.3K
AUDNZD-S 5.5K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
GBPUSD-S -1.6K
EURUSD-S 5.4K
AUDCAD-S 323
NZDCAD-S -4.3K
AUDNZD-S -15K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +3 410.40 USD
最差交易: -1 896 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +235.74 USD
最大连续亏损: -1 105.56 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RallyvilleMarkets-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

没有评论
2025.12.14 04:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
AlphaMind Scalping King
每月30 USD
76%
0
0
USD
88K
USD
23
100%
1 323
66%
100%
1.79
28.85
USD
13%
1:400
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 4交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载