Luis Fernando Campos Machado

C2GA moderado

Luis Fernando Campos Machado
0 comentários
Confiabilidade
16 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 300 USD por mês
crescimento desde 2025 146%
Bybit-Live
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
4 128
Negociações com lucro:
1 828 (44.28%)
Negociações com perda:
2 300 (55.72%)
Melhor negociação:
686.80 UST
Pior negociação:
-595.00 UST
Lucro bruto:
148 677.06 UST (1 301 319 pips)
Perda bruta:
-137 862.96 UST (1 176 766 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
74 (624.24 UST)
Máximo lucro consecutivo:
2 437.68 UST (16)
Índice de Sharpe:
0.04
Atividade de negociação:
65.94%
Depósito máximo carregado:
39.00%
Último negócio:
49 minutos atrás
Negociações por semana:
2
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
1.57
Negociações longas:
3 016 (73.06%)
Negociações curtas:
1 112 (26.94%)
Fator de lucro:
1.08
Valor esperado:
2.62 UST
Lucro médio:
81.33 UST
Perda média:
-59.94 UST
Máximo de perdas consecutivas:
29 (-1 814.47 UST)
Máxima perda consecutiva:
-2 928.80 UST (10)
Crescimento mensal:
20.04%
Previsão anual:
243.16%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
750.76 UST
Máximo:
6 887.72 UST (31.49%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
78.67% (5 235.27 UST)
Pelo Capital Líquido:
8.30% (396.65 UST)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD+ 3872
EURUSD+ 256
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD+ 10K
EURUSD+ 767
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD+ 107K
EURUSD+ 18K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +686.80 UST
Pior negociação: -595 UST
Máximo de vitórias consecutivas: 16
Máximo de perdas consecutivas: 10
Máximo lucro consecutivo: +624.24 UST
Máxima perda consecutiva: -1 814.47 UST

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Bybit-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2026.01.13 03:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.12 23:07
No swaps are charged
2026.01.12 23:07
No swaps are charged
2026.01.12 10:56
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.12 10:56
No swaps are charged on the signal account
2026.01.12 09:56
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.12 09:56
No swaps are charged on the signal account
2026.01.08 22:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.15 16:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.11 15:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.11 14:55
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.11 13:55
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.09 03:47
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.28 17:40
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.33% of days out of 60 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.28 16:29
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.33% of days out of 60 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.28 15:29
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.33% of days out of 60 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.28 11:18
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 02:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.28 02:45
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 01:45
Share of days for 80% of growth is too low
