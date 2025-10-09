- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
4 128
Negociações com lucro:
1 828 (44.28%)
Negociações com perda:
2 300 (55.72%)
Melhor negociação:
686.80 UST
Pior negociação:
-595.00 UST
Lucro bruto:
148 677.06 UST (1 301 319 pips)
Perda bruta:
-137 862.96 UST (1 176 766 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
74 (624.24 UST)
Máximo lucro consecutivo:
2 437.68 UST (16)
Índice de Sharpe:
0.04
Atividade de negociação:
65.94%
Depósito máximo carregado:
39.00%
Último negócio:
49 minutos atrás
Negociações por semana:
2
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
1.57
Negociações longas:
3 016 (73.06%)
Negociações curtas:
1 112 (26.94%)
Fator de lucro:
1.08
Valor esperado:
2.62 UST
Lucro médio:
81.33 UST
Perda média:
-59.94 UST
Máximo de perdas consecutivas:
29 (-1 814.47 UST)
Máxima perda consecutiva:
-2 928.80 UST (10)
Crescimento mensal:
20.04%
Previsão anual:
243.16%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
750.76 UST
Máximo:
6 887.72 UST (31.49%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
78.67% (5 235.27 UST)
Pelo Capital Líquido:
8.30% (396.65 UST)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|3872
|EURUSD+
|256
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD+
|10K
|EURUSD+
|767
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD+
|107K
|EURUSD+
|18K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +686.80 UST
Pior negociação: -595 UST
Máximo de vitórias consecutivas: 16
Máximo de perdas consecutivas: 10
Máximo lucro consecutivo: +624.24 UST
Máxima perda consecutiva: -1 814.47 UST
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Bybit-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
300 USD por mês
146%
0
0
USD
USD
5.1K
UST
UST
16
100%
4 128
44%
66%
1.07
2.62
UST
UST
79%
1:500