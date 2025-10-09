- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
4 128
利益トレード:
1 828 (44.28%)
損失トレード:
2 300 (55.72%)
ベストトレード:
686.80 UST
最悪のトレード:
-595.00 UST
総利益:
148 677.06 UST (1 301 319 pips)
総損失:
-137 862.06 UST (1 176 766 pips)
最大連続の勝ち:
74 (624.24 UST)
最大連続利益:
2 437.68 UST (16)
シャープレシオ:
0.04
取引アクティビティ:
66.96%
最大入金額:
39.00%
最近のトレード:
2 時間前
1週間当たりの取引:
1
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
1.57
長いトレード:
3 016 (73.06%)
短いトレード:
1 112 (26.94%)
プロフィットファクター:
1.08
期待されたペイオフ:
2.62 UST
平均利益:
81.33 UST
平均損失:
-59.94 UST
最大連続の負け:
29 (-1 814.47 UST)
最大連続損失:
-2 928.80 UST (10)
月間成長:
20.04%
年間予想:
243.16%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
750.76 UST
最大の:
6 887.72 UST (31.49%)
比較ドローダウン:
残高による:
78.67% (5 235.27 UST)
エクイティによる:
8.30% (396.65 UST)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|3872
|EURUSD+
|256
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD+
|10K
|EURUSD+
|767
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD+
|107K
|EURUSD+
|18K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +686.80 UST
最悪のトレード: -595 UST
最大連続の勝ち: 16
最大連続の負け: 10
最大連続利益: +624.24 UST
最大連続損失: -1 814.47 UST
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Bybit-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
