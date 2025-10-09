シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / C2GA moderado
Luis Fernando Campos Machado

C2GA moderado

Luis Fernando Campos Machado
レビュー0件
信頼性
16週間
0 / 0 USD
月額  300  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 146%
Bybit-Live
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
4 128
利益トレード:
1 828 (44.28%)
損失トレード:
2 300 (55.72%)
ベストトレード:
686.80 UST
最悪のトレード:
-595.00 UST
総利益:
148 677.06 UST (1 301 319 pips)
総損失:
-137 862.06 UST (1 176 766 pips)
最大連続の勝ち:
74 (624.24 UST)
最大連続利益:
2 437.68 UST (16)
シャープレシオ:
0.04
取引アクティビティ:
66.96%
最大入金額:
39.00%
最近のトレード:
2 時間前
1週間当たりの取引:
1
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
1.57
長いトレード:
3 016 (73.06%)
短いトレード:
1 112 (26.94%)
プロフィットファクター:
1.08
期待されたペイオフ:
2.62 UST
平均利益:
81.33 UST
平均損失:
-59.94 UST
最大連続の負け:
29 (-1 814.47 UST)
最大連続損失:
-2 928.80 UST (10)
月間成長:
20.04%
年間予想:
243.16%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
750.76 UST
最大の:
6 887.72 UST (31.49%)
比較ドローダウン:
残高による:
78.67% (5 235.27 UST)
エクイティによる:
8.30% (396.65 UST)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD+ 3872
EURUSD+ 256
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD+ 10K
EURUSD+ 767
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD+ 107K
EURUSD+ 18K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +686.80 UST
最悪のトレード: -595 UST
最大連続の勝ち: 16
最大連続の負け: 10
最大連続利益: +624.24 UST
最大連続損失: -1 814.47 UST

