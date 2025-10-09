- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
4 128
Gewinntrades:
1 828 (44.28%)
Verlusttrades:
2 300 (55.72%)
Bester Trade:
686.80 UST
Schlechtester Trade:
-595.00 UST
Bruttoprofit:
148 677.06 UST (1 301 319 pips)
Bruttoverlust:
-137 862.06 UST (1 176 766 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
74 (624.24 UST)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
2 437.68 UST (16)
Sharpe Ratio:
0.04
Trading-Aktivität:
66.96%
Max deposit load:
39.00%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
1
Durchschn. Haltezeit:
2 Stunden
Erholungsfaktor:
1.57
Long-Positionen:
3 016 (73.06%)
Short-Positionen:
1 112 (26.94%)
Profit-Faktor:
1.08
Mathematische Gewinnerwartung:
2.62 UST
Durchschnittlicher Profit:
81.33 UST
Durchschnittlicher Verlust:
-59.94 UST
Max. aufeinandergehende Verluste:
29 (-1 814.47 UST)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-2 928.80 UST (10)
Wachstum pro Monat :
20.04%
Jahresprognose:
243.16%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
750.76 UST
Maximaler:
6 887.72 UST (31.49%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
78.67% (5 235.27 UST)
Kapital:
8.30% (396.65 UST)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|3872
|EURUSD+
|256
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD+
|10K
|EURUSD+
|767
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD+
|107K
|EURUSD+
|18K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +686.80 UST
Schlechtester Trade: -595 UST
Max. aufeinandergehende Gewinne: 16
Max. aufeinandergehende Verluste: 10
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +624.24 UST
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 814.47 UST
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Bybit-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Keine Angabe
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
300 USD pro Monat
146%
0
0
USD
USD
5.1K
UST
UST
16
100%
4 128
44%
67%
1.07
2.62
UST
UST
79%
1:500