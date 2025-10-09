SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / C2GA moderado
Luis Fernando Campos Machado

C2GA moderado

Luis Fernando Campos Machado
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
16 Wochen
0 / 0 USD
Für 300 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 146%
Bybit-Live
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
4 128
Gewinntrades:
1 828 (44.28%)
Verlusttrades:
2 300 (55.72%)
Bester Trade:
686.80 UST
Schlechtester Trade:
-595.00 UST
Bruttoprofit:
148 677.06 UST (1 301 319 pips)
Bruttoverlust:
-137 862.06 UST (1 176 766 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
74 (624.24 UST)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
2 437.68 UST (16)
Sharpe Ratio:
0.04
Trading-Aktivität:
66.96%
Max deposit load:
39.00%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
1
Durchschn. Haltezeit:
2 Stunden
Erholungsfaktor:
1.57
Long-Positionen:
3 016 (73.06%)
Short-Positionen:
1 112 (26.94%)
Profit-Faktor:
1.08
Mathematische Gewinnerwartung:
2.62 UST
Durchschnittlicher Profit:
81.33 UST
Durchschnittlicher Verlust:
-59.94 UST
Max. aufeinandergehende Verluste:
29 (-1 814.47 UST)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-2 928.80 UST (10)
Wachstum pro Monat :
20.04%
Jahresprognose:
243.16%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
750.76 UST
Maximaler:
6 887.72 UST (31.49%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
78.67% (5 235.27 UST)
Kapital:
8.30% (396.65 UST)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD+ 3872
EURUSD+ 256
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD+ 10K
EURUSD+ 767
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD+ 107K
EURUSD+ 18K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +686.80 UST
Schlechtester Trade: -595 UST
Max. aufeinandergehende Gewinne: 16
Max. aufeinandergehende Verluste: 10
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +624.24 UST
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 814.47 UST

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Bybit-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2026.01.13 03:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.12 23:07
No swaps are charged
2026.01.12 23:07
No swaps are charged
2026.01.12 10:56
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.12 10:56
No swaps are charged on the signal account
2026.01.12 09:56
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.12 09:56
No swaps are charged on the signal account
2026.01.08 22:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.15 16:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.11 15:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.11 14:55
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.11 13:55
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.09 03:47
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.28 17:40
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.33% of days out of 60 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.28 16:29
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.33% of days out of 60 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.28 15:29
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.33% of days out of 60 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.28 11:18
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 02:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.28 02:45
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 01:45
Share of days for 80% of growth is too low
