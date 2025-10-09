СигналыРазделы
Luis Fernando Campos Machado

C2GA moderado

Luis Fernando Campos Machado
0 отзывов
Надежность
16 недель
0 / 0 USD
Копировать за 300 USD в месяц
прирост с 2025 146%
Bybit-Live
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
4 128
Прибыльных трейдов:
1 828 (44.28%)
Убыточных трейдов:
2 300 (55.72%)
Лучший трейд:
686.80 UST
Худший трейд:
-595.00 UST
Общая прибыль:
148 677.06 UST (1 301 319 pips)
Общий убыток:
-137 862.06 UST (1 176 766 pips)
Макс. серия выигрышей:
74 (624.24 UST)
Макс. прибыль в серии:
2 437.68 UST (16)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
66.96%
Макс. загрузка депозита:
39.00%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
1
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
1.57
Длинных трейдов:
3 016 (73.06%)
Коротких трейдов:
1 112 (26.94%)
Профит фактор:
1.08
Мат. ожидание:
2.62 UST
Средняя прибыль:
81.33 UST
Средний убыток:
-59.94 UST
Макс. серия проигрышей:
29 (-1 814.47 UST)
Макс. убыток в серии:
-2 928.80 UST (10)
Прирост в месяц:
20.04%
Годовой прогноз:
243.16%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
750.76 UST
Максимальная:
6 887.72 UST (31.49%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
78.67% (5 235.27 UST)
По эквити:
8.30% (396.65 UST)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD+ 3872
EURUSD+ 256
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD+ 10K
EURUSD+ 767
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD+ 107K
EURUSD+ 18K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +686.80 UST
Худший трейд: -595 UST
Макс. серия выигрышей: 16
Макс. серия проигрышей: 10
Макс. прибыль в серии: +624.24 UST
Макс. убыток в серии: -1 814.47 UST

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Bybit-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.01.13 03:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.12 23:07
No swaps are charged
2026.01.12 23:07
No swaps are charged
2026.01.12 10:56
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.12 10:56
No swaps are charged on the signal account
2026.01.12 09:56
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.12 09:56
No swaps are charged on the signal account
2026.01.08 22:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.15 16:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.11 15:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.11 14:55
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.11 13:55
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.09 03:47
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.28 17:40
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.33% of days out of 60 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.28 16:29
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.33% of days out of 60 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.28 15:29
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.33% of days out of 60 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.28 11:18
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 02:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.28 02:45
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 01:45
Share of days for 80% of growth is too low
