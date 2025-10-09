- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
4 128
Прибыльных трейдов:
1 828 (44.28%)
Убыточных трейдов:
2 300 (55.72%)
Лучший трейд:
686.80 UST
Худший трейд:
-595.00 UST
Общая прибыль:
148 677.06 UST (1 301 319 pips)
Общий убыток:
-137 862.06 UST (1 176 766 pips)
Макс. серия выигрышей:
74 (624.24 UST)
Макс. прибыль в серии:
2 437.68 UST (16)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
66.96%
Макс. загрузка депозита:
39.00%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
1
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
1.57
Длинных трейдов:
3 016 (73.06%)
Коротких трейдов:
1 112 (26.94%)
Профит фактор:
1.08
Мат. ожидание:
2.62 UST
Средняя прибыль:
81.33 UST
Средний убыток:
-59.94 UST
Макс. серия проигрышей:
29 (-1 814.47 UST)
Макс. убыток в серии:
-2 928.80 UST (10)
Прирост в месяц:
20.04%
Годовой прогноз:
243.16%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
750.76 UST
Максимальная:
6 887.72 UST (31.49%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
78.67% (5 235.27 UST)
По эквити:
8.30% (396.65 UST)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|3872
|EURUSD+
|256
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD+
|10K
|EURUSD+
|767
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD+
|107K
|EURUSD+
|18K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +686.80 UST
Худший трейд: -595 UST
Макс. серия выигрышей: 16
Макс. серия проигрышей: 10
Макс. прибыль в серии: +624.24 UST
Макс. убыток в серии: -1 814.47 UST
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Bybit-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
300 USD в месяц
146%
0
0
USD
USD
5.1K
UST
UST
16
100%
4 128
44%
67%
1.07
2.62
UST
UST
79%
1:500