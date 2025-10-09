SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / C2GA moderado
Luis Fernando Campos Machado

C2GA moderado

Luis Fernando Campos Machado
0 inceleme
Güvenilirlik
8 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 291%
Bybit-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
3 140
Kârla kapanan işlemler:
1 313 (41.81%)
Zararla kapanan işlemler:
1 827 (58.18%)
En iyi işlem:
686.80 UST
En kötü işlem:
-595.00 UST
Brüt kâr:
131 011.45 UST (1 021 146 pips)
Brüt zarar:
-118 886.05 UST (892 693 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (2 437.68 UST)
Maksimum ardışık kâr:
2 437.68 UST (16)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
93.22%
Maks. mevduat yükü:
4.16%
En son işlem:
30 dakika önce
Hafta başına işlemler:
338
Ort. tutma süresi:
37 dakika
Düzelme faktörü:
1.76
Alış işlemleri:
2 263 (72.07%)
Satış işlemleri:
877 (27.93%)
Kâr faktörü:
1.10
Beklenen getiri:
3.86 UST
Ortalama kâr:
99.78 UST
Ortalama zarar:
-65.07 UST
Maksimum ardışık kayıp:
29 (-1 814.47 UST)
Maksimum ardışık zarar:
-2 928.80 UST (10)
Aylık büyüme:
41.12%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
750.76 UST
Maksimum:
6 887.72 UST (31.49%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
56.72% (3 417.25 UST)
Varlığa göre:
1.19% (53.72 UST)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD+ 3140
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD+ 12K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD+ 128K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +686.80 UST
En kötü işlem: -595 UST
Maksimum ardışık kazanç: 16
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +2 437.68 UST
Maksimum ardışık zarar: -1 814.47 UST

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Bybit-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

2025.11.19 15:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.19 15:59
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.19 15:59
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.16 11:47
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.16 11:47
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.16 11:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.21 09:04
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.16 19:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.09 22:54
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.09 22:54
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.09 22:54
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.09 22:54
Too frequent deals may negatively impact copying results
