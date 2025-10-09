- 자본
트레이드:
4 128
이익 거래:
1 828 (44.28%)
손실 거래:
2 300 (55.72%)
최고의 거래:
686.80 UST
최악의 거래:
-595.00 UST
총 수익:
148 677.06 UST (1 301 319 pips)
총 손실:
-137 862.96 UST (1 176 766 pips)
연속 최대 이익:
74 (624.24 UST)
연속 최대 이익:
2 437.68 UST (16)
샤프 비율:
0.04
거래 활동:
65.94%
최대 입금량:
39.00%
최근 거래:
2 시간 전
주별 거래 수:
2
평균 유지 시간:
2 시간
회복 요인:
1.57
롱(주식매수):
3 016 (73.06%)
숏(주식차입매도):
1 112 (26.94%)
수익 요인:
1.08
기대수익:
2.62 UST
평균 이익:
81.33 UST
평균 손실:
-59.94 UST
연속 최대 손실:
29 (-1 814.47 UST)
연속 최대 손실:
-2 928.80 UST (10)
월별 성장률:
20.04%
연간 예측:
243.16%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
750.76 UST
최대한의:
6 887.72 UST (31.49%)
상대적 삭감:
잔고별:
78.67% (5 235.27 UST)
자본금별:
8.30% (396.65 UST)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|3872
|EURUSD+
|256
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD+
|10K
|EURUSD+
|767
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD+
|107K
|EURUSD+
|18K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
최고의 거래: +686.80 UST
최악의 거래: -595 UST
연속 최대 이익: 16
연속 최대 손실: 10
연속 최대 이익: +624.24 UST
연속 최대 손실: -1 814.47 UST
