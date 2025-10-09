SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / C2GA moderado
Luis Fernando Campos Machado

C2GA moderado

Luis Fernando Campos Machado
0 comentarios
Fiabilidad
16 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 300 USD al mes
incremento desde 2025 146%
Bybit-Live
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
4 128
Transacciones Rentables:
1 828 (44.28%)
Transacciones Irrentables:
2 300 (55.72%)
Mejor transacción:
686.80 UST
Peor transacción:
-595.00 UST
Beneficio Bruto:
148 677.06 UST (1 301 319 pips)
Pérdidas Brutas:
-137 862.96 UST (1 176 766 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
74 (624.24 UST)
Beneficio máximo consecutivo:
2 437.68 UST (16)
Ratio de Sharpe:
0.04
Actividad comercial:
65.94%
Carga máxima del depósito:
39.00%
Último trade:
27 minutos
Trades a la semana:
2
Tiempo medio de espera:
2 horas
Factor de Recuperación:
1.57
Transacciones Largas:
3 016 (73.06%)
Transacciones Cortas:
1 112 (26.94%)
Factor de Beneficio:
1.08
Beneficio Esperado:
2.62 UST
Beneficio medio:
81.33 UST
Pérdidas medias:
-59.94 UST
Máximo de pérdidas consecutivas:
29 (-1 814.47 UST)
Pérdidas máximas consecutivas:
-2 928.80 UST (10)
Crecimiento al mes:
20.04%
Pronóstico anual:
243.16%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
750.76 UST
Máxima:
6 887.72 UST (31.49%)
Reducción relativa:
De balance:
78.67% (5 235.27 UST)
De fondos:
8.30% (396.65 UST)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD+ 3872
EURUSD+ 256
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD+ 10K
EURUSD+ 767
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD+ 107K
EURUSD+ 18K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +686.80 UST
Peor transacción: -595 UST
Máximo de ganancias consecutivas: 16
Máximo de pérdidas consecutivas: 10
Beneficio máximo consecutivo: +624.24 UST
Pérdidas máximas consecutivas: -1 814.47 UST

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Bybit-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

No hay comentarios
2026.01.13 03:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.12 23:07
No swaps are charged
2026.01.12 23:07
No swaps are charged
2026.01.12 10:56
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.12 10:56
No swaps are charged on the signal account
2026.01.12 09:56
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.12 09:56
No swaps are charged on the signal account
2026.01.08 22:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.15 16:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.11 15:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.11 14:55
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.11 13:55
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.09 03:47
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.28 17:40
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.33% of days out of 60 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.28 16:29
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.33% of days out of 60 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.28 15:29
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.33% of days out of 60 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.28 11:18
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 02:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.28 02:45
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 01:45
Share of days for 80% of growth is too low
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
C2GA moderado
300 USD al mes
146%
0
0
USD
5.1K
UST
16
100%
4 128
44%
66%
1.07
2.62
UST
79%
1:500
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 5.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.