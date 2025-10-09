- Incremento
Total de Trades:
4 128
Transacciones Rentables:
1 828 (44.28%)
Transacciones Irrentables:
2 300 (55.72%)
Mejor transacción:
686.80 UST
Peor transacción:
-595.00 UST
Beneficio Bruto:
148 677.06 UST (1 301 319 pips)
Pérdidas Brutas:
-137 862.96 UST (1 176 766 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
74 (624.24 UST)
Beneficio máximo consecutivo:
2 437.68 UST (16)
Ratio de Sharpe:
0.04
Actividad comercial:
65.94%
Carga máxima del depósito:
39.00%
Último trade:
27 minutos
Trades a la semana:
2
Tiempo medio de espera:
2 horas
Factor de Recuperación:
1.57
Transacciones Largas:
3 016 (73.06%)
Transacciones Cortas:
1 112 (26.94%)
Factor de Beneficio:
1.08
Beneficio Esperado:
2.62 UST
Beneficio medio:
81.33 UST
Pérdidas medias:
-59.94 UST
Máximo de pérdidas consecutivas:
29 (-1 814.47 UST)
Pérdidas máximas consecutivas:
-2 928.80 UST (10)
Crecimiento al mes:
20.04%
Pronóstico anual:
243.16%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
750.76 UST
Máxima:
6 887.72 UST (31.49%)
Reducción relativa:
De balance:
78.67% (5 235.27 UST)
De fondos:
8.30% (396.65 UST)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|3872
|EURUSD+
|256
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD+
|10K
|EURUSD+
|767
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD+
|107K
|EURUSD+
|18K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
Mejor transacción: +686.80 UST
Peor transacción: -595 UST
Máximo de ganancias consecutivas: 16
Máximo de pérdidas consecutivas: 10
Beneficio máximo consecutivo: +624.24 UST
Pérdidas máximas consecutivas: -1 814.47 UST
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Bybit-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
