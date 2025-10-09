SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / C2GA moderado
Luis Fernando Campos Machado

C2GA moderado

Luis Fernando Campos Machado
0 recensioni
Affidabilità
8 settimane
0 / 0 USD
Copia per 300 USD al mese
crescita dal 2025 291%
Bybit-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
3 140
Profit Trade:
1 313 (41.81%)
Loss Trade:
1 827 (58.18%)
Best Trade:
686.80 UST
Worst Trade:
-595.00 UST
Profitto lordo:
131 011.45 UST (1 021 146 pips)
Perdita lorda:
-118 886.53 UST (892 693 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (2 437.68 UST)
Massimo profitto consecutivo:
2 437.68 UST (16)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
93.22%
Massimo carico di deposito:
4.16%
Ultimo trade:
11 minuti fa
Trade a settimana:
337
Tempo di attesa medio:
37 minuti
Fattore di recupero:
1.76
Long Trade:
2 263 (72.07%)
Short Trade:
877 (27.93%)
Fattore di profitto:
1.10
Profitto previsto:
3.86 UST
Profitto medio:
99.78 UST
Perdita media:
-65.07 UST
Massime perdite consecutive:
29 (-1 814.47 UST)
Massima perdita consecutiva:
-2 928.80 UST (10)
Crescita mensile:
41.12%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
750.76 UST
Massimale:
6 887.72 UST (31.49%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
56.72% (3 417.25 UST)
Per equità:
1.19% (53.72 UST)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD+ 3140
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD+ 12K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD+ 128K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +686.80 UST
Worst Trade: -595 UST
Vincite massime consecutive: 16
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +2 437.68 UST
Massima perdita consecutiva: -1 814.47 UST

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Bybit-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.11.19 15:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.19 15:59
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.19 15:59
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.16 11:47
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.16 11:47
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.16 11:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.21 09:04
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.16 19:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.09 22:54
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.09 22:54
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.09 22:54
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.09 22:54
Too frequent deals may negatively impact copying results
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
C2GA moderado
300USD al mese
291%
0
0
USD
4.5K
UST
8
100%
3 140
41%
93%
1.10
3.86
UST
57%
1:500
Copia

