Trade:
3 140
Profit Trade:
1 313 (41.81%)
Loss Trade:
1 827 (58.18%)
Best Trade:
686.80 UST
Worst Trade:
-595.00 UST
Profitto lordo:
131 011.45 UST (1 021 146 pips)
Perdita lorda:
-118 886.53 UST (892 693 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (2 437.68 UST)
Massimo profitto consecutivo:
2 437.68 UST (16)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
93.22%
Massimo carico di deposito:
4.16%
Ultimo trade:
11 minuti fa
Trade a settimana:
337
Tempo di attesa medio:
37 minuti
Fattore di recupero:
1.76
Long Trade:
2 263 (72.07%)
Short Trade:
877 (27.93%)
Fattore di profitto:
1.10
Profitto previsto:
3.86 UST
Profitto medio:
99.78 UST
Perdita media:
-65.07 UST
Massime perdite consecutive:
29 (-1 814.47 UST)
Massima perdita consecutiva:
-2 928.80 UST (10)
Crescita mensile:
41.12%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
750.76 UST
Massimale:
6 887.72 UST (31.49%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
56.72% (3 417.25 UST)
Per equità:
1.19% (53.72 UST)
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +686.80 UST
Worst Trade: -595 UST
Vincite massime consecutive: 16
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +2 437.68 UST
Massima perdita consecutiva: -1 814.47 UST
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Bybit-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Non ci sono recensioni
