Luis Fernando Campos Machado

C2GA moderado

Luis Fernando Campos Machado
可靠性
16
0 / 0 USD
每月复制 300 USD per 
增长自 2025 146%
Bybit-Live
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
4 128
盈利交易:
1 828 (44.28%)
亏损交易:
2 300 (55.72%)
最好交易:
686.80 UST
最差交易:
-595.00 UST
毛利:
148 677.06 UST (1 301 319 pips)
毛利亏损:
-137 862.96 UST (1 176 766 pips)
最大连续赢利:
74 (624.24 UST)
最大连续盈利:
2 437.68 UST (16)
夏普比率:
0.04
交易活动:
65.94%
最大入金加载:
39.00%
最近交易:
51 几分钟前
每周交易:
2
平均持有时间:
2 小时
采收率:
1.57
长期交易:
3 016 (73.06%)
短期交易:
1 112 (26.94%)
利润因子:
1.08
预期回报:
2.62 UST
平均利润:
81.33 UST
平均损失:
-59.94 UST
最大连续失误:
29 (-1 814.47 UST)
最大连续亏损:
-2 928.80 UST (10)
每月增长:
20.04%
年度预测:
243.16%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
750.76 UST
最大值:
6 887.72 UST (31.49%)
相对跌幅:
结余:
78.67% (5 235.27 UST)
净值:
8.30% (396.65 UST)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD+ 3872
EURUSD+ 256
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD+ 10K
EURUSD+ 767
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD+ 107K
EURUSD+ 18K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +686.80 UST
最差交易: -595 UST
最大连续赢利: 16
最大连续失误: 10
最大连续盈利: +624.24 UST
最大连续亏损: -1 814.47 UST

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Bybit-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

2026.01.13 03:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.12 23:07
No swaps are charged
2026.01.12 23:07
No swaps are charged
2026.01.12 10:56
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.12 10:56
No swaps are charged on the signal account
2026.01.12 09:56
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.12 09:56
No swaps are charged on the signal account
2026.01.08 22:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.15 16:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.11 15:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.11 14:55
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.11 13:55
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.09 03:47
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.28 17:40
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.33% of days out of 60 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.28 16:29
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.33% of days out of 60 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.28 15:29
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.33% of days out of 60 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.28 11:18
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 02:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.28 02:45
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 01:45
Share of days for 80% of growth is too low
