- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
4 128
盈利交易:
1 828 (44.28%)
亏损交易:
2 300 (55.72%)
最好交易:
686.80 UST
最差交易:
-595.00 UST
毛利:
148 677.06 UST (1 301 319 pips)
毛利亏损:
-137 862.96 UST (1 176 766 pips)
最大连续赢利:
74 (624.24 UST)
最大连续盈利:
2 437.68 UST (16)
夏普比率:
0.04
交易活动:
65.94%
最大入金加载:
39.00%
最近交易:
51 几分钟前
每周交易:
2
平均持有时间:
2 小时
采收率:
1.57
长期交易:
3 016 (73.06%)
短期交易:
1 112 (26.94%)
利润因子:
1.08
预期回报:
2.62 UST
平均利润:
81.33 UST
平均损失:
-59.94 UST
最大连续失误:
29 (-1 814.47 UST)
最大连续亏损:
-2 928.80 UST (10)
每月增长:
20.04%
年度预测:
243.16%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
750.76 UST
最大值:
6 887.72 UST (31.49%)
相对跌幅:
结余:
78.67% (5 235.27 UST)
净值:
8.30% (396.65 UST)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|3872
|EURUSD+
|256
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD+
|10K
|EURUSD+
|767
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD+
|107K
|EURUSD+
|18K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +686.80 UST
最差交易: -595 UST
最大连续赢利: 16
最大连续失误: 10
最大连续盈利: +624.24 UST
最大连续亏损: -1 814.47 UST
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Bybit-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月300 USD
146%
0
0
USD
USD
5.1K
UST
UST
16
100%
4 128
44%
66%
1.07
2.62
UST
UST
79%
1:500