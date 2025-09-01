- Crescimento
Negociações:
55
Negociações com lucro:
31 (56.36%)
Negociações com perda:
24 (43.64%)
Melhor negociação:
52.77 USD
Pior negociação:
-51.00 USD
Lucro bruto:
1 510.21 USD (1 510 197 pips)
Perda bruta:
-1 011.34 USD (1 011 330 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
12 (592.98 USD)
Máximo lucro consecutivo:
592.98 USD (12)
Índice de Sharpe:
0.30
Atividade de negociação:
41.34%
Depósito máximo carregado:
36.74%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
3
Tempo médio de espera:
22 horas
Fator de recuperação:
1.11
Negociações longas:
41 (74.55%)
Negociações curtas:
14 (25.45%)
Fator de lucro:
1.49
Valor esperado:
9.07 USD
Lucro médio:
48.72 USD
Perda média:
-42.14 USD
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-312.94 USD)
Máxima perda consecutiva:
-312.94 USD (7)
Crescimento mensal:
-14.43%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
450.46 USD (39.75%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
28.18% (450.46 USD)
Pelo Capital Líquido:
14.22% (56.14 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|55
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|499
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|499K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +52.77 USD
Pior negociação: -51 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 12
Máximo de perdas consecutivas: 7
Máximo lucro consecutivo: +592.98 USD
Máxima perda consecutiva: -312.94 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real28" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Exness-MT5Real2
|21.71 × 7
40 USD por mês
118%
0
0
USD
USD
1.2K
USD
USD
17
0%
55
56%
41%
1.49
9.07
USD
USD
28%
1:20