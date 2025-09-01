- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
55
盈利交易:
31 (56.36%)
亏损交易:
24 (43.64%)
最好交易:
52.77 USD
最差交易:
-51.00 USD
毛利:
1 510.21 USD (1 510 197 pips)
毛利亏损:
-1 011.34 USD (1 011 330 pips)
最大连续赢利:
12 (592.98 USD)
最大连续盈利:
592.98 USD (12)
夏普比率:
0.30
交易活动:
42.39%
最大入金加载:
36.74%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
3
平均持有时间:
22 小时
采收率:
1.11
长期交易:
41 (74.55%)
短期交易:
14 (25.45%)
利润因子:
1.49
预期回报:
9.07 USD
平均利润:
48.72 USD
平均损失:
-42.14 USD
最大连续失误:
7 (-312.94 USD)
最大连续亏损:
-312.94 USD (7)
每月增长:
-17.52%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
450.46 USD (39.75%)
相对跌幅:
结余:
28.18% (450.46 USD)
净值:
14.22% (56.14 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|55
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|499
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|499K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +52.77 USD
最差交易: -51 USD
最大连续赢利: 12
最大连续失误: 7
最大连续盈利: +592.98 USD
最大连续亏损: -312.94 USD
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月40 USD
118%
0
0
USD
USD
1.2K
USD
USD
17
0%
55
56%
42%
1.49
9.07
USD
USD
28%
1:20