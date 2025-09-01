SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / KINGJUM77
Jummutahharah

KINGJUM77

Jummutahharah
0 inceleme
Güvenilirlik
5 hafta
0 / 0 USD
Ayda 40 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 42%
Exness-MT5Real28
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
14
Kârla kapanan işlemler:
7 (50.00%)
Zararla kapanan işlemler:
7 (50.00%)
En iyi işlem:
50.53 USD
En kötü işlem:
-40.79 USD
Brüt kâr:
313.95 USD (313 949 pips)
Brüt zarar:
-222.90 USD (222 896 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (171.60 USD)
Maksimum ardışık kâr:
171.60 USD (4)
Sharpe oranı:
0.26
Alım-satım etkinliği:
46.68%
Maks. mevduat yükü:
25.94%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
0.75
Alış işlemleri:
12 (85.71%)
Satış işlemleri:
2 (14.29%)
Kâr faktörü:
1.41
Beklenen getiri:
6.50 USD
Ortalama kâr:
44.85 USD
Ortalama zarar:
-31.84 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-121.32 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-121.32 USD (4)
Aylık büyüme:
41.54%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
121.32 USD (29.42%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
26.64% (121.32 USD)
Varlığa göre:
14.22% (56.14 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 14
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 91
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 91K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +50.53 USD
En kötü işlem: -41 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +171.60 USD
Maksimum ardışık zarar: -121.32 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real28" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real2
21.71 × 7
İnceleme yok
2025.10.03 15:18
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.03 01:59
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.29 06:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.29 06:37
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.29 06:37
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.29 05:25
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.29 04:25
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.29 03:25
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.24 17:49
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.35% of days out of 23 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.24 16:49
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.35% of days out of 23 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.18 07:12
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.18 07:12
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.15 17:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.08 09:08
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.08 09:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.02 18:51
Share of trading days is too low
2025.09.02 18:51
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.02 17:51
Share of trading days is too low
2025.09.02 17:51
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.01 05:38
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
