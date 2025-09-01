- 자본
- 축소
트레이드:
60
이익 거래:
34 (56.66%)
손실 거래:
26 (43.33%)
최고의 거래:
52.77 USD
최악의 거래:
-51.00 USD
총 수익:
1 665.22 USD (1 665 205 pips)
총 손실:
-1 104.95 USD (1 104 941 pips)
연속 최대 이익:
12 (592.98 USD)
연속 최대 이익:
592.98 USD (12)
샤프 비율:
0.30
거래 활동:
42.48%
최대 입금량:
39.97%
최근 거래:
1 일 전
주별 거래 수:
3
평균 유지 시간:
22 시간
회복 요인:
1.17
롱(주식매수):
43 (71.67%)
숏(주식차입매도):
17 (28.33%)
수익 요인:
1.51
기대수익:
9.34 USD
평균 이익:
48.98 USD
평균 손실:
-42.50 USD
연속 최대 손실:
7 (-312.94 USD)
연속 최대 손실:
-312.94 USD (7)
월별 성장률:
2.67%
연간 예측:
32.43%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
479.31 USD (42.30%)
상대적 삭감:
잔고별:
29.99% (479.31 USD)
자본금별:
14.22% (56.14 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|560
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|560K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +52.77 USD
최악의 거래: -51 USD
연속 최대 이익: 12
연속 최대 손실: 7
연속 최대 이익: +592.98 USD
연속 최대 손실: -312.94 USD
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 40 USD
129%
0
0
USD
USD
1.2K
USD
USD
18
0%
60
56%
42%
1.50
9.34
USD
USD
30%
1:20