Trades insgesamt:
56
Gewinntrades:
31 (55.35%)
Verlusttrades:
25 (44.64%)
Bester Trade:
52.77 USD
Schlechtester Trade:
-51.00 USD
Bruttoprofit:
1 510.21 USD (1 510 197 pips)
Bruttoverlust:
-1 056.27 USD (1 056 259 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
12 (592.98 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
592.98 USD (12)
Sharpe Ratio:
0.28
Trading-Aktivität:
41.34%
Max deposit load:
36.74%
Letzter Trade:
13 Stunden
Trades pro Woche:
3
Durchschn. Haltezeit:
22 Stunden
Erholungsfaktor:
0.95
Long-Positionen:
42 (75.00%)
Short-Positionen:
14 (25.00%)
Profit-Faktor:
1.43
Mathematische Gewinnerwartung:
8.11 USD
Durchschnittlicher Profit:
48.72 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-42.25 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
7 (-312.94 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-312.94 USD (7)
Wachstum pro Monat :
-20.66%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
479.31 USD (42.30%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
29.99% (479.31 USD)
Kapital:
14.22% (56.14 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|56
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|454
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|454K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +52.77 USD
Schlechtester Trade: -51 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 12
Max. aufeinandergehende Verluste: 7
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +592.98 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -312.94 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-MT5Real28" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Exness-MT5Real2
|21.71 × 7
Keine Bewertungen
