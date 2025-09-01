SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / KINGJUM77
Jummutahharah

KINGJUM77

Jummutahharah
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
17 Wochen
0 / 0 USD
Für 40 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 109%
Exness-MT5Real28
1:20
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
56
Gewinntrades:
31 (55.35%)
Verlusttrades:
25 (44.64%)
Bester Trade:
52.77 USD
Schlechtester Trade:
-51.00 USD
Bruttoprofit:
1 510.21 USD (1 510 197 pips)
Bruttoverlust:
-1 056.27 USD (1 056 259 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
12 (592.98 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
592.98 USD (12)
Sharpe Ratio:
0.28
Trading-Aktivität:
41.34%
Max deposit load:
36.74%
Letzter Trade:
13 Stunden
Trades pro Woche:
3
Durchschn. Haltezeit:
22 Stunden
Erholungsfaktor:
0.95
Long-Positionen:
42 (75.00%)
Short-Positionen:
14 (25.00%)
Profit-Faktor:
1.43
Mathematische Gewinnerwartung:
8.11 USD
Durchschnittlicher Profit:
48.72 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-42.25 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
7 (-312.94 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-312.94 USD (7)
Wachstum pro Monat :
-20.66%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
479.31 USD (42.30%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
29.99% (479.31 USD)
Kapital:
14.22% (56.14 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 56
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 454
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 454K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +52.77 USD
Schlechtester Trade: -51 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 12
Max. aufeinandergehende Verluste: 7
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +592.98 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -312.94 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-MT5Real28" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Exness-MT5Real2
21.71 × 7
Keine Bewertungen
2025.11.19 17:09
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.16 15:57
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:20 - 1:100
2025.11.11 17:50
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.11 05:10
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.11 04:10
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.03 23:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.03 14:03
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.02 14:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.02 11:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.25 16:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.15 09:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.15 08:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.14 02:10
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.65% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.08 07:33
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.06 23:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.03 15:18
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.03 01:59
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.29 06:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.29 06:37
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.29 06:37
Too much growth in the last month indicates a high risk
Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.