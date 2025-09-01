- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
55
Transacciones Rentables:
31 (56.36%)
Transacciones Irrentables:
24 (43.64%)
Mejor transacción:
52.77 USD
Peor transacción:
-51.00 USD
Beneficio Bruto:
1 510.21 USD (1 510 197 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 011.34 USD (1 011 330 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
12 (592.98 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
592.98 USD (12)
Ratio de Sharpe:
0.30
Actividad comercial:
41.34%
Carga máxima del depósito:
36.74%
Último trade:
11 horas
Trades a la semana:
3
Tiempo medio de espera:
22 horas
Factor de Recuperación:
1.11
Transacciones Largas:
41 (74.55%)
Transacciones Cortas:
14 (25.45%)
Factor de Beneficio:
1.49
Beneficio Esperado:
9.07 USD
Beneficio medio:
48.72 USD
Pérdidas medias:
-42.14 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
7 (-312.94 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-312.94 USD (7)
Crecimiento al mes:
-14.43%
Pronóstico anual:
-100.00%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
450.46 USD (39.75%)
Reducción relativa:
De balance:
28.18% (450.46 USD)
De fondos:
14.22% (56.14 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|55
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|499
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|499K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +52.77 USD
Peor transacción: -51 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 12
Máximo de pérdidas consecutivas: 7
Beneficio máximo consecutivo: +592.98 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -312.94 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-MT5Real28" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Exness-MT5Real2
|21.71 × 7
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
40 USD al mes
118%
0
0
USD
USD
1.2K
USD
USD
17
0%
55
56%
41%
1.49
9.07
USD
USD
28%
1:20