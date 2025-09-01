SegnaliSezioni
Jummutahharah

KINGJUM77

Jummutahharah
0 recensioni
Affidabilità
5 settimane
0 / 0 USD
Copia per 40 USD al mese
crescita dal 2025 42%
Exness-MT5Real28
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
14
Profit Trade:
7 (50.00%)
Loss Trade:
7 (50.00%)
Best Trade:
50.53 USD
Worst Trade:
-40.79 USD
Profitto lordo:
313.95 USD (313 949 pips)
Perdita lorda:
-222.90 USD (222 896 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (171.60 USD)
Massimo profitto consecutivo:
171.60 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.26
Attività di trading:
46.68%
Massimo carico di deposito:
25.94%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
0.75
Long Trade:
12 (85.71%)
Short Trade:
2 (14.29%)
Fattore di profitto:
1.41
Profitto previsto:
6.50 USD
Profitto medio:
44.85 USD
Perdita media:
-31.84 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-121.32 USD)
Massima perdita consecutiva:
-121.32 USD (4)
Crescita mensile:
41.54%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
121.32 USD (29.42%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
26.64% (121.32 USD)
Per equità:
14.22% (56.14 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 14
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 91
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 91K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +50.53 USD
Worst Trade: -41 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +171.60 USD
Massima perdita consecutiva: -121.32 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real28" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real2
21.71 × 7
Non ci sono recensioni
2025.10.03 15:18
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.03 01:59
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.29 06:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.29 06:37
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.29 06:37
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.29 05:25
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.29 04:25
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.29 03:25
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.24 17:49
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.35% of days out of 23 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.24 16:49
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.35% of days out of 23 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.18 07:12
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.18 07:12
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.15 17:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.08 09:08
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.08 09:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.02 18:51
Share of trading days is too low
2025.09.02 18:51
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.02 17:51
Share of trading days is too low
2025.09.02 17:51
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.01 05:38
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
KINGJUM77
40USD al mese
42%
0
0
USD
334
USD
5
0%
14
50%
47%
1.40
6.50
USD
27%
1:100
Copia

