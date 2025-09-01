- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
14
Profit Trade:
7 (50.00%)
Loss Trade:
7 (50.00%)
Best Trade:
50.53 USD
Worst Trade:
-40.79 USD
Profitto lordo:
313.95 USD (313 949 pips)
Perdita lorda:
-222.90 USD (222 896 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (171.60 USD)
Massimo profitto consecutivo:
171.60 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.26
Attività di trading:
46.68%
Massimo carico di deposito:
25.94%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
0.75
Long Trade:
12 (85.71%)
Short Trade:
2 (14.29%)
Fattore di profitto:
1.41
Profitto previsto:
6.50 USD
Profitto medio:
44.85 USD
Perdita media:
-31.84 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-121.32 USD)
Massima perdita consecutiva:
-121.32 USD (4)
Crescita mensile:
41.54%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
121.32 USD (29.42%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
26.64% (121.32 USD)
Per equità:
14.22% (56.14 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|14
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|91
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|91K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +50.53 USD
Worst Trade: -41 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +171.60 USD
Massima perdita consecutiva: -121.32 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real28" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real2
|21.71 × 7
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
40USD al mese
42%
0
0
USD
USD
334
USD
USD
5
0%
14
50%
47%
1.40
6.50
USD
USD
27%
1:100