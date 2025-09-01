- Прирост
Всего трейдов:
55
Прибыльных трейдов:
31 (56.36%)
Убыточных трейдов:
24 (43.64%)
Лучший трейд:
52.77 USD
Худший трейд:
-51.00 USD
Общая прибыль:
1 510.21 USD (1 510 197 pips)
Общий убыток:
-1 011.34 USD (1 011 330 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (592.98 USD)
Макс. прибыль в серии:
592.98 USD (12)
Коэффициент Шарпа:
0.30
Торговая активность:
42.39%
Макс. загрузка депозита:
36.74%
Последний трейд:
18 часов
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
22 часа
Фактор восстановления:
1.11
Длинных трейдов:
41 (74.55%)
Коротких трейдов:
14 (25.45%)
Профит фактор:
1.49
Мат. ожидание:
9.07 USD
Средняя прибыль:
48.72 USD
Средний убыток:
-42.14 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-312.94 USD)
Макс. убыток в серии:
-312.94 USD (7)
Прирост в месяц:
-17.52%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
450.46 USD (39.75%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
28.18% (450.46 USD)
По эквити:
14.22% (56.14 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|55
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|499
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|499K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
Лучший трейд: +52.77 USD
Худший трейд: -51 USD
Макс. серия выигрышей: 12
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +592.98 USD
Макс. убыток в серии: -312.94 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real28" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-MT5Real2
|21.71 × 7
Нет отзывов
40 USD в месяц
118%
0
0
USD
USD
1.2K
USD
USD
17
0%
55
56%
42%
1.49
9.07
USD
USD
28%
1:20