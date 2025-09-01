СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / KINGJUM77
Jummutahharah

KINGJUM77

Jummutahharah
0 отзывов
Надежность
17 недель
0 / 0 USD
Копировать за 40 USD в месяц
прирост с 2025 118%
Exness-MT5Real28
1:20
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
55
Прибыльных трейдов:
31 (56.36%)
Убыточных трейдов:
24 (43.64%)
Лучший трейд:
52.77 USD
Худший трейд:
-51.00 USD
Общая прибыль:
1 510.21 USD (1 510 197 pips)
Общий убыток:
-1 011.34 USD (1 011 330 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (592.98 USD)
Макс. прибыль в серии:
592.98 USD (12)
Коэффициент Шарпа:
0.30
Торговая активность:
42.39%
Макс. загрузка депозита:
36.74%
Последний трейд:
18 часов
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
22 часа
Фактор восстановления:
1.11
Длинных трейдов:
41 (74.55%)
Коротких трейдов:
14 (25.45%)
Профит фактор:
1.49
Мат. ожидание:
9.07 USD
Средняя прибыль:
48.72 USD
Средний убыток:
-42.14 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-312.94 USD)
Макс. убыток в серии:
-312.94 USD (7)
Прирост в месяц:
-17.52%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
450.46 USD (39.75%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
28.18% (450.46 USD)
По эквити:
14.22% (56.14 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 55
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 499
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 499K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +52.77 USD
Худший трейд: -51 USD
Макс. серия выигрышей: 12
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +592.98 USD
Макс. убыток в серии: -312.94 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real28" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-MT5Real2
21.71 × 7
Нет отзывов
2025.11.19 17:09
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.16 15:57
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:20 - 1:100
2025.11.11 17:50
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.11 05:10
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.11 04:10
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.03 23:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.03 14:03
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.02 14:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.02 11:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.25 16:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.15 09:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.15 08:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.14 02:10
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.65% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.08 07:33
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.06 23:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.03 15:18
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.03 01:59
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.29 06:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.29 06:37
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.29 06:37
Too much growth in the last month indicates a high risk
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.