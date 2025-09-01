SignauxSections
Jummutahharah

KINGJUM77

Jummutahharah
0 avis
Fiabilité
5 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 40 USD par mois
croissance depuis 2025 42%
Exness-MT5Real28
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
14
Bénéfice trades:
7 (50.00%)
Perte trades:
7 (50.00%)
Meilleure transaction:
50.53 USD
Pire transaction:
-40.79 USD
Bénéfice brut:
313.95 USD (313 949 pips)
Perte brute:
-222.90 USD (222 896 pips)
Gains consécutifs maximales:
4 (171.60 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
171.60 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.26
Activité de trading:
46.68%
Charge de dépôt maximale:
25.94%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
8
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
0.75
Longs trades:
12 (85.71%)
Courts trades:
2 (14.29%)
Facteur de profit:
1.41
Rendement attendu:
6.50 USD
Bénéfice moyen:
44.85 USD
Perte moyenne:
-31.84 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-121.32 USD)
Perte consécutive maximale:
-121.32 USD (4)
Croissance mensuelle:
41.54%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
121.32 USD (29.42%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
26.64% (121.32 USD)
Par fonds propres:
14.22% (56.14 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 14
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 91
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 91K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +50.53 USD
Pire transaction: -41 USD
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +171.60 USD
Perte consécutive maximale: -121.32 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real28" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-MT5Real2
21.71 × 7
Aucun avis
2025.10.03 15:18
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.03 01:59
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.29 06:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.29 06:37
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.29 06:37
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.29 05:25
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.29 04:25
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.29 03:25
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.24 17:49
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.35% of days out of 23 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.24 16:49
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.35% of days out of 23 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.18 07:12
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.18 07:12
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.15 17:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.08 09:08
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.08 09:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.02 18:51
Share of trading days is too low
2025.09.02 18:51
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.02 17:51
Share of trading days is too low
2025.09.02 17:51
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.01 05:38
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
