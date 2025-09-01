- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
55
利益トレード:
31 (56.36%)
損失トレード:
24 (43.64%)
ベストトレード:
52.77 USD
最悪のトレード:
-51.00 USD
総利益:
1 510.21 USD (1 510 197 pips)
総損失:
-1 011.34 USD (1 011 330 pips)
最大連続の勝ち:
12 (592.98 USD)
最大連続利益:
592.98 USD (12)
シャープレシオ:
0.30
取引アクティビティ:
41.34%
最大入金額:
36.74%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
3
平均保有時間:
22 時間
リカバリーファクター:
1.11
長いトレード:
41 (74.55%)
短いトレード:
14 (25.45%)
プロフィットファクター:
1.49
期待されたペイオフ:
9.07 USD
平均利益:
48.72 USD
平均損失:
-42.14 USD
最大連続の負け:
7 (-312.94 USD)
最大連続損失:
-312.94 USD (7)
月間成長:
-14.43%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
450.46 USD (39.75%)
比較ドローダウン:
残高による:
28.18% (450.46 USD)
エクイティによる:
14.22% (56.14 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|55
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|499
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|499K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +52.77 USD
最悪のトレード: -51 USD
最大連続の勝ち: 12
最大連続の負け: 7
最大連続利益: +592.98 USD
最大連続損失: -312.94 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real28"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-MT5Real2
|21.71 × 7
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
40 USD/月
118%
0
0
USD
USD
1.2K
USD
USD
17
0%
55
56%
41%
1.49
9.07
USD
USD
28%
1:20