Catur Sulistiyo Adi Pamungkas

CurryBianca97

Catur Sulistiyo Adi Pamungkas
18 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 -9%
HFMarketsSV-Live Server 6
1:50
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
125
Negociações com lucro:
40 (32.00%)
Negociações com perda:
85 (68.00%)
Melhor negociação:
98.89 USD
Pior negociação:
-62.71 USD
Lucro bruto:
2 974.13 USD (24 128 pips)
Perda bruta:
-3 620.09 USD (26 726 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
3 (260.44 USD)
Máximo lucro consecutivo:
260.44 USD (3)
Índice de Sharpe:
-0.09
Atividade de negociação:
59.91%
Depósito máximo carregado:
43.88%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
9
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
-0.95
Negociações longas:
56 (44.80%)
Negociações curtas:
69 (55.20%)
Fator de lucro:
0.82
Valor esperado:
-5.17 USD
Lucro médio:
74.35 USD
Perda média:
-42.59 USD
Máximo de perdas consecutivas:
9 (-435.11 USD)
Máxima perda consecutiva:
-435.11 USD (9)
Crescimento mensal:
-5.27%
Previsão anual:
-63.95%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
657.46 USD
Máximo:
681.70 USD (7.33%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
9.74% (681.70 USD)
Pelo Capital Líquido:
2.51% (55.36 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURUSDb 8
EURJPYb 8
GBPJPYb 7
USDCHFb 7
EURCADb 6
CADCHFb 6
NZDCADb 6
EURNZDb 6
GBPCADb 6
EURAUDb 5
USDJPYb 5
AUDCHFb 5
AUDUSDb 5
EURGBPb 5
NZDUSDb 4
CHFJPYb 4
GBPCHFb 4
GBPAUDb 4
CADJPYb 4
AUDCADb 3
GBPNZDb 3
NZDJPYb 3
AUDJPYb 3
EURCHFb 2
USDCADb 2
GBPUSDb 2
NZDCHFb 1
AUDNZDb 1
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURUSDb 359
EURJPYb 2
GBPJPYb 77
USDCHFb -180
EURCADb 103
CADCHFb -141
NZDCADb -170
EURNZDb -159
GBPCADb 44
EURAUDb -201
USDJPYb -70
AUDCHFb -86
AUDUSDb 151
EURGBPb 38
NZDUSDb 57
CHFJPYb 60
GBPCHFb -38
GBPAUDb -52
CADJPYb 134
AUDCADb -102
GBPNZDb -136
NZDJPYb -76
AUDJPYb -74
EURCHFb -101
USDCADb 47
GBPUSDb -91
NZDCHFb -48
AUDNZDb 7
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURUSDb 2.4K
EURJPYb 987
GBPJPYb 1.4K
USDCHFb -909
EURCADb 1.2K
CADCHFb -564
NZDCADb -1.1K
EURNZDb -1.3K
GBPCADb 1.2K
EURAUDb -2.4K
USDJPYb -1.2K
AUDCHFb -613
AUDUSDb 426
EURGBPb 40
NZDUSDb 567
CHFJPYb 226
GBPCHFb -14
GBPAUDb -907
CADJPYb 1.7K
AUDCADb -731
GBPNZDb -1.8K
NZDJPYb -600
AUDJPYb 13
EURCHFb -316
USDCADb 231
GBPUSDb -694
NZDCHFb -179
AUDNZDb 198
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +98.89 USD
Pior negociação: -63 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 9
Máximo lucro consecutivo: +260.44 USD
Máxima perda consecutiva: -435.11 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "HFMarketsSV-Live Server 6" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sou um trader que trabalha no mercado há aproximadamente 10 anos. 

1. Ações 

2. Forex

3. Criptografia


Vou construir e avaliar esta conta de negociação, como o meu portefólio de negociação, seguindo as Regras de Trabalho do Sistema de Negociação que criei.


De acordo com os meus dados de backtest, posso ganhar 5% AO mês.


Regras:

1.º Não seja maior no menor

2.º Negocie apenas o que vê, NÃO o que pensa

3.º Troque por habilidade depois por dinheiro

4.º Sou Analista e depois sou Tomador de Ordens 


Deus NOS ABENÇOE 🤲🏻🐢🪴🔥



2025.11.03 18:12
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.27 12:53
No swaps are charged
2025.10.27 12:53
No swaps are charged
2025.10.23 04:41
No swaps are charged on the signal account
2025.10.16 00:47
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.13 09:24
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2% of days out of 50 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.25 12:35
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.02 14:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.02 13:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.25 18:29
Share of trading days is too low
2025.08.25 18:29
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.25 17:29
Share of trading days is too low
2025.08.25 17:29
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.25 16:21
Share of trading days is too low
2025.08.25 16:21
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.25 11:14
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 4 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.25 11:14
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 4 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.25 11:14
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.25 11:14
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.25 11:14
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
