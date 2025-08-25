私は市場で約10年間取引を行っているトレーダーです。

1. 株式

2. 外国為替

3. 暗号





私は、自分が作成した取引システムの作業ルールに従って、この取引口座を自分の取引ポートフォリオとして構築し、評価します。





私のバックテストデータによると、毎月5％の収益を得ることができます。





ルール:

1. 小さなことに大きなことをしない

2. 自分が考えていることではなく、自分が見たものだけを取引する

3. スキルと交換し、その後はお金と交換する

4. 私はアナリストであり、その後は注文受付担当者です





神様の祝福がありますように🤲🏻🐢🪴🔥



