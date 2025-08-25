- 成長
トレード:
125
利益トレード:
40 (32.00%)
損失トレード:
85 (68.00%)
ベストトレード:
98.89 USD
最悪のトレード:
-62.71 USD
総利益:
2 974.13 USD (24 128 pips)
総損失:
-3 620.09 USD (26 726 pips)
最大連続の勝ち:
3 (260.44 USD)
最大連続利益:
260.44 USD (3)
シャープレシオ:
-0.09
取引アクティビティ:
59.91%
最大入金額:
43.88%
最近のトレード:
4 日前
1週間当たりの取引:
9
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
-0.95
長いトレード:
56 (44.80%)
短いトレード:
69 (55.20%)
プロフィットファクター:
0.82
期待されたペイオフ:
-5.17 USD
平均利益:
74.35 USD
平均損失:
-42.59 USD
最大連続の負け:
9 (-435.11 USD)
最大連続損失:
-435.11 USD (9)
月間成長:
-5.27%
年間予想:
-63.95%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
657.46 USD
最大の:
681.70 USD (7.33%)
比較ドローダウン:
残高による:
9.74% (681.70 USD)
エクイティによる:
2.51% (55.36 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSDb
|8
|EURJPYb
|8
|GBPJPYb
|7
|USDCHFb
|7
|EURCADb
|6
|CADCHFb
|6
|NZDCADb
|6
|EURNZDb
|6
|GBPCADb
|6
|EURAUDb
|5
|USDJPYb
|5
|AUDCHFb
|5
|AUDUSDb
|5
|EURGBPb
|5
|NZDUSDb
|4
|CHFJPYb
|4
|GBPCHFb
|4
|GBPAUDb
|4
|CADJPYb
|4
|AUDCADb
|3
|GBPNZDb
|3
|NZDJPYb
|3
|AUDJPYb
|3
|EURCHFb
|2
|USDCADb
|2
|GBPUSDb
|2
|NZDCHFb
|1
|AUDNZDb
|1
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSDb
|359
|EURJPYb
|2
|GBPJPYb
|77
|USDCHFb
|-180
|EURCADb
|103
|CADCHFb
|-141
|NZDCADb
|-170
|EURNZDb
|-159
|GBPCADb
|44
|EURAUDb
|-201
|USDJPYb
|-70
|AUDCHFb
|-86
|AUDUSDb
|151
|EURGBPb
|38
|NZDUSDb
|57
|CHFJPYb
|60
|GBPCHFb
|-38
|GBPAUDb
|-52
|CADJPYb
|134
|AUDCADb
|-102
|GBPNZDb
|-136
|NZDJPYb
|-76
|AUDJPYb
|-74
|EURCHFb
|-101
|USDCADb
|47
|GBPUSDb
|-91
|NZDCHFb
|-48
|AUDNZDb
|7
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSDb
|2.4K
|EURJPYb
|987
|GBPJPYb
|1.4K
|USDCHFb
|-909
|EURCADb
|1.2K
|CADCHFb
|-564
|NZDCADb
|-1.1K
|EURNZDb
|-1.3K
|GBPCADb
|1.2K
|EURAUDb
|-2.4K
|USDJPYb
|-1.2K
|AUDCHFb
|-613
|AUDUSDb
|426
|EURGBPb
|40
|NZDUSDb
|567
|CHFJPYb
|226
|GBPCHFb
|-14
|GBPAUDb
|-907
|CADJPYb
|1.7K
|AUDCADb
|-731
|GBPNZDb
|-1.8K
|NZDJPYb
|-600
|AUDJPYb
|13
|EURCHFb
|-316
|USDCADb
|231
|GBPUSDb
|-694
|NZDCHFb
|-179
|AUDNZDb
|198
ベストトレード: +98.89 USD
最悪のトレード: -63 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 9
最大連続利益: +260.44 USD
最大連続損失: -435.11 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"HFMarketsSV-Live Server 6"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
私は市場で約10年間取引を行っているトレーダーです。
1. 株式
2. 外国為替
3. 暗号
私は、自分が作成した取引システムの作業ルールに従って、この取引口座を自分の取引ポートフォリオとして構築し、評価します。
私のバックテストデータによると、毎月5％の収益を得ることができます。
ルール:
1. 小さなことに大きなことをしない
2. 自分が考えていることではなく、自分が見たものだけを取引する
3. スキルと交換し、その後はお金と交換する
4. 私はアナリストであり、その後は注文受付担当者です
神様の祝福がありますように🤲🏻🐢🪴🔥
