Catur Sulistiyo Adi Pamungkas

CurryBianca97

Catur Sulistiyo Adi Pamungkas
レビュー0件
18週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -9%
HFMarketsSV-Live Server 6
1:50
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
125
利益トレード:
40 (32.00%)
損失トレード:
85 (68.00%)
ベストトレード:
98.89 USD
最悪のトレード:
-62.71 USD
総利益:
2 974.13 USD (24 128 pips)
総損失:
-3 620.09 USD (26 726 pips)
最大連続の勝ち:
3 (260.44 USD)
最大連続利益:
260.44 USD (3)
シャープレシオ:
-0.09
取引アクティビティ:
59.91%
最大入金額:
43.88%
最近のトレード:
4 日前
1週間当たりの取引:
9
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
-0.95
長いトレード:
56 (44.80%)
短いトレード:
69 (55.20%)
プロフィットファクター:
0.82
期待されたペイオフ:
-5.17 USD
平均利益:
74.35 USD
平均損失:
-42.59 USD
最大連続の負け:
9 (-435.11 USD)
最大連続損失:
-435.11 USD (9)
月間成長:
-5.27%
年間予想:
-63.95%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
657.46 USD
最大の:
681.70 USD (7.33%)
比較ドローダウン:
残高による:
9.74% (681.70 USD)
エクイティによる:
2.51% (55.36 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
EURUSDb 8
EURJPYb 8
GBPJPYb 7
USDCHFb 7
EURCADb 6
CADCHFb 6
NZDCADb 6
EURNZDb 6
GBPCADb 6
EURAUDb 5
USDJPYb 5
AUDCHFb 5
AUDUSDb 5
EURGBPb 5
NZDUSDb 4
CHFJPYb 4
GBPCHFb 4
GBPAUDb 4
CADJPYb 4
AUDCADb 3
GBPNZDb 3
NZDJPYb 3
AUDJPYb 3
EURCHFb 2
USDCADb 2
GBPUSDb 2
NZDCHFb 1
AUDNZDb 1
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
EURUSDb 359
EURJPYb 2
GBPJPYb 77
USDCHFb -180
EURCADb 103
CADCHFb -141
NZDCADb -170
EURNZDb -159
GBPCADb 44
EURAUDb -201
USDJPYb -70
AUDCHFb -86
AUDUSDb 151
EURGBPb 38
NZDUSDb 57
CHFJPYb 60
GBPCHFb -38
GBPAUDb -52
CADJPYb 134
AUDCADb -102
GBPNZDb -136
NZDJPYb -76
AUDJPYb -74
EURCHFb -101
USDCADb 47
GBPUSDb -91
NZDCHFb -48
AUDNZDb 7
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
EURUSDb 2.4K
EURJPYb 987
GBPJPYb 1.4K
USDCHFb -909
EURCADb 1.2K
CADCHFb -564
NZDCADb -1.1K
EURNZDb -1.3K
GBPCADb 1.2K
EURAUDb -2.4K
USDJPYb -1.2K
AUDCHFb -613
AUDUSDb 426
EURGBPb 40
NZDUSDb 567
CHFJPYb 226
GBPCHFb -14
GBPAUDb -907
CADJPYb 1.7K
AUDCADb -731
GBPNZDb -1.8K
NZDJPYb -600
AUDJPYb 13
EURCHFb -316
USDCADb 231
GBPUSDb -694
NZDCHFb -179
AUDNZDb 198
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +98.89 USD
最悪のトレード: -63 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 9
最大連続利益: +260.44 USD
最大連続損失: -435.11 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"HFMarketsSV-Live Server 6"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

私は市場で約10年間取引を行っているトレーダーです。 

1. 株式 

2. 外国為替

3. 暗号


私は、自分が作成した取引システムの作業ルールに従って、この取引口座を自分の取引ポートフォリオとして構築し、評価します。


私のバックテストデータによると、毎月5％の収益を得ることができます。


ルール:

1. 小さなことに大きなことをしない

2. 自分が考えていることではなく、自分が見たものだけを取引する

3. スキルと交換し、その後はお金と交換する

4. 私はアナリストであり、その後は注文受付担当者です 


神様の祝福がありますように🤲🏻🐢🪴🔥


