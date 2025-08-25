СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / CurryBianca97
Catur Sulistiyo Adi Pamungkas

CurryBianca97

Catur Sulistiyo Adi Pamungkas
0 отзывов
18 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 -9%
HFMarketsSV-Live Server 6
1:50
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
125
Прибыльных трейдов:
40 (32.00%)
Убыточных трейдов:
85 (68.00%)
Лучший трейд:
98.89 USD
Худший трейд:
-62.71 USD
Общая прибыль:
2 974.13 USD (24 128 pips)
Общий убыток:
-3 620.09 USD (26 726 pips)
Макс. серия выигрышей:
3 (260.44 USD)
Макс. прибыль в серии:
260.44 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
-0.09
Торговая активность:
58.89%
Макс. загрузка депозита:
43.88%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
9
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
-0.95
Длинных трейдов:
56 (44.80%)
Коротких трейдов:
69 (55.20%)
Профит фактор:
0.82
Мат. ожидание:
-5.17 USD
Средняя прибыль:
74.35 USD
Средний убыток:
-42.59 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-435.11 USD)
Макс. убыток в серии:
-435.11 USD (9)
Прирост в месяц:
-5.27%
Годовой прогноз:
-63.95%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
657.46 USD
Максимальная:
681.70 USD (7.33%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
9.74% (681.70 USD)
По эквити:
2.51% (55.36 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSDb 8
EURJPYb 8
GBPJPYb 7
USDCHFb 7
EURCADb 6
CADCHFb 6
NZDCADb 6
EURNZDb 6
GBPCADb 6
EURAUDb 5
USDJPYb 5
AUDCHFb 5
AUDUSDb 5
EURGBPb 5
NZDUSDb 4
CHFJPYb 4
GBPCHFb 4
GBPAUDb 4
CADJPYb 4
AUDCADb 3
GBPNZDb 3
NZDJPYb 3
AUDJPYb 3
EURCHFb 2
USDCADb 2
GBPUSDb 2
NZDCHFb 1
AUDNZDb 1
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSDb 359
EURJPYb 2
GBPJPYb 77
USDCHFb -180
EURCADb 103
CADCHFb -141
NZDCADb -170
EURNZDb -159
GBPCADb 44
EURAUDb -201
USDJPYb -70
AUDCHFb -86
AUDUSDb 151
EURGBPb 38
NZDUSDb 57
CHFJPYb 60
GBPCHFb -38
GBPAUDb -52
CADJPYb 134
AUDCADb -102
GBPNZDb -136
NZDJPYb -76
AUDJPYb -74
EURCHFb -101
USDCADb 47
GBPUSDb -91
NZDCHFb -48
AUDNZDb 7
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSDb 2.4K
EURJPYb 987
GBPJPYb 1.4K
USDCHFb -909
EURCADb 1.2K
CADCHFb -564
NZDCADb -1.1K
EURNZDb -1.3K
GBPCADb 1.2K
EURAUDb -2.4K
USDJPYb -1.2K
AUDCHFb -613
AUDUSDb 426
EURGBPb 40
NZDUSDb 567
CHFJPYb 226
GBPCHFb -14
GBPAUDb -907
CADJPYb 1.7K
AUDCADb -731
GBPNZDb -1.8K
NZDJPYb -600
AUDJPYb 13
EURCHFb -316
USDCADb 231
GBPUSDb -694
NZDCHFb -179
AUDNZDb 198
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +98.89 USD
Худший трейд: -63 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 9
Макс. прибыль в серии: +260.44 USD
Макс. убыток в серии: -435.11 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "HFMarketsSV-Live Server 6" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Я трейдер, торгующий на рынке около 10 лет. 

1. Акции 

2. Форекс

3. Крипто


Я буду формировать и оценивать этот торговый счет как свой торговый портфель, следуя разработанным мной Правилам работы торговой системы.


По моим данным бэктестинга, я могу зарабатывать 5% В месяц.


Правила:

1. Не будьте главным в второстепенном

2. Торгуйте только тем, что видите, А НЕ тем, что думаете.

3. Обмен на Умение, а затем на ДЕНЬГИ

4. Я аналитик, а затем принимающий заказы. 


БЛАГОСЛОВИ НАС Господи 🤲🏻🐢🪴🔥


Нет отзывов
2025.11.03 18:12
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.27 12:53
No swaps are charged
2025.10.27 12:53
No swaps are charged
2025.10.23 04:41
No swaps are charged on the signal account
2025.10.16 00:47
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.13 09:24
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2% of days out of 50 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.25 12:35
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.02 14:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.02 13:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.25 18:29
Share of trading days is too low
2025.08.25 18:29
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.25 17:29
Share of trading days is too low
2025.08.25 17:29
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.25 16:21
Share of trading days is too low
2025.08.25 16:21
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.25 11:14
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 4 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.25 11:14
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 4 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.25 11:14
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.25 11:14
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.25 11:14
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
CurryBianca97
30 USD в месяц
-9%
0
0
USD
1.1K
USD
18
100%
125
32%
59%
0.82
-5.17
USD
10%
1:50
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.