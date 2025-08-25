- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSDb
|8
|EURJPYb
|8
|GBPJPYb
|7
|USDCHFb
|7
|EURCADb
|6
|CADCHFb
|6
|NZDCADb
|6
|EURNZDb
|6
|GBPCADb
|6
|EURAUDb
|5
|USDJPYb
|5
|AUDCHFb
|5
|AUDUSDb
|5
|EURGBPb
|5
|NZDUSDb
|4
|CHFJPYb
|4
|GBPCHFb
|4
|GBPAUDb
|4
|CADJPYb
|4
|AUDCADb
|3
|GBPNZDb
|3
|NZDJPYb
|3
|AUDJPYb
|3
|EURCHFb
|2
|USDCADb
|2
|GBPUSDb
|2
|NZDCHFb
|1
|AUDNZDb
|1
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSDb
|359
|EURJPYb
|2
|GBPJPYb
|77
|USDCHFb
|-180
|EURCADb
|103
|CADCHFb
|-141
|NZDCADb
|-170
|EURNZDb
|-159
|GBPCADb
|44
|EURAUDb
|-201
|USDJPYb
|-70
|AUDCHFb
|-86
|AUDUSDb
|151
|EURGBPb
|38
|NZDUSDb
|57
|CHFJPYb
|60
|GBPCHFb
|-38
|GBPAUDb
|-52
|CADJPYb
|134
|AUDCADb
|-102
|GBPNZDb
|-136
|NZDJPYb
|-76
|AUDJPYb
|-74
|EURCHFb
|-101
|USDCADb
|47
|GBPUSDb
|-91
|NZDCHFb
|-48
|AUDNZDb
|7
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSDb
|2.4K
|EURJPYb
|987
|GBPJPYb
|1.4K
|USDCHFb
|-909
|EURCADb
|1.2K
|CADCHFb
|-564
|NZDCADb
|-1.1K
|EURNZDb
|-1.3K
|GBPCADb
|1.2K
|EURAUDb
|-2.4K
|USDJPYb
|-1.2K
|AUDCHFb
|-613
|AUDUSDb
|426
|EURGBPb
|40
|NZDUSDb
|567
|CHFJPYb
|226
|GBPCHFb
|-14
|GBPAUDb
|-907
|CADJPYb
|1.7K
|AUDCADb
|-731
|GBPNZDb
|-1.8K
|NZDJPYb
|-600
|AUDJPYb
|13
|EURCHFb
|-316
|USDCADb
|231
|GBPUSDb
|-694
|NZDCHFb
|-179
|AUDNZDb
|198
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Загрузка депозита
- Просадка
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "HFMarketsSV-Live Server 6" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Я трейдер, торгующий на рынке около 10 лет.
1. Акции
2. Форекс
3. Крипто
Я буду формировать и оценивать этот торговый счет как свой торговый портфель, следуя разработанным мной Правилам работы торговой системы.
По моим данным бэктестинга, я могу зарабатывать 5% В месяц.
Правила:
1. Не будьте главным в второстепенном
2. Торгуйте только тем, что видите, А НЕ тем, что думаете.
3. Обмен на Умение, а затем на ДЕНЬГИ
4. Я аналитик, а затем принимающий заказы.
БЛАГОСЛОВИ НАС Господи 🤲🏻🐢🪴🔥
USD
USD
USD