Я трейдер, торгующий на рынке около 10 лет.

1. Акции

2. Форекс

3. Крипто





Я буду формировать и оценивать этот торговый счет как свой торговый портфель, следуя разработанным мной Правилам работы торговой системы.





По моим данным бэктестинга, я могу зарабатывать 5% В месяц.





Правила:

1. Не будьте главным в второстепенном

2. Торгуйте только тем, что видите, А НЕ тем, что думаете.

3. Обмен на Умение, а затем на ДЕНЬГИ

4. Я аналитик, а затем принимающий заказы.





БЛАГОСЛОВИ НАС Господи 🤲🏻🐢🪴🔥



