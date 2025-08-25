저는 시장에서 약 10년간 거래를 해온 트레이더입니다.

1. 주식

2. 외환

3. 암호화폐





저는 제가 만든 거래 시스템 작업 규칙에 따라 이 거래 계좌를 거래 포트폴리오로 구축하고 가치를 평가할 것입니다.





제 백테스트 데이터에 따르면 매달 5%의 수익을 낼 수 있습니다.





규칙:

1. 부전공을 전공으로 하지 마세요

2. 당신이 생각하는 것이 아닌 당신이 보는 것만 거래하세요

3. 기술을 교환한 후 돈을 교환하세요.

4. 저는 분석가이고 그 후에는 주문 담당자입니다.





신의 축복이 있기를 🤲🏻🐢🪴🔥



