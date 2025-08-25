시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / CurryBianca97
Catur Sulistiyo Adi Pamungkas

CurryBianca97

Catur Sulistiyo Adi Pamungkas
0 리뷰
20
0 / 0 USD
다음 이후의 성장 2025 -21%
HFMarketsSV-Live Server 6
1:50
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
171
이익 거래:
56 (32.74%)
손실 거래:
115 (67.25%)
최고의 거래:
98.89 USD
최악의 거래:
-62.71 USD
총 수익:
3 089.50 USD (28 126 pips)
총 손실:
-3 816.24 USD (30 806 pips)
연속 최대 이익:
4 (35.77 USD)
연속 최대 이익:
260.44 USD (3)
샤프 비율:
-0.08
거래 활동:
61.94%
최대 입금량:
99.55%
최근 거래:
16 시간 전
주별 거래 수:
42
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
-0.97
롱(주식매수):
77 (45.03%)
숏(주식차입매도):
94 (54.97%)
수익 요인:
0.81
기대수익:
-4.25 USD
평균 이익:
55.17 USD
평균 손실:
-33.18 USD
연속 최대 손실:
9 (-435.11 USD)
연속 최대 손실:
-435.11 USD (9)
월별 성장률:
-15.99%
연간 예측:
-100.00%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
726.74 USD
최대한의:
750.98 USD (8.08%)
상대적 삭감:
잔고별:
21.43% (750.98 USD)
자본금별:
2.51% (55.36 USD)

배포

심볼 Sell Buy
EURUSDb 11
EURJPYb 10
EURNZDb 9
USDCHFb 9
CADCHFb 8
GBPJPYb 8
NZDCADb 8
AUDUSDb 8
EURCADb 7
USDJPYb 7
AUDCHFb 7
CADJPYb 7
NZDUSDb 6
NZDJPYb 6
GBPCADb 6
AUDJPYb 6
EURGBPb 6
GBPAUDb 6
EURAUDb 5
CHFJPYb 5
GBPUSDb 5
EURCHFb 4
AUDCADb 4
GBPCHFb 4
GBPNZDb 3
USDCADb 2
NZDCHFb 2
AUDNZDb 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
EURUSDb 370
EURJPYb -11
EURNZDb -166
USDCHFb -174
CADCHFb -155
GBPJPYb 84
NZDCADb -160
AUDUSDb 129
EURCADb 112
USDJPYb -69
AUDCHFb -99
CADJPYb 139
NZDUSDb 44
NZDJPYb -85
GBPCADb 44
AUDJPYb -68
EURGBPb 31
GBPAUDb -50
EURAUDb -201
CHFJPYb 53
GBPUSDb -97
EURCHFb -109
AUDCADb -109
GBPCHFb -38
GBPNZDb -136
USDCADb 47
NZDCHFb -55
AUDNZDb -1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
EURUSDb 2.6K
EURJPYb 680
EURNZDb -2K
USDCHFb -793
CADCHFb -681
GBPJPYb 1.6K
NZDCADb -876
AUDUSDb 284
EURCADb 1.6K
USDJPYb -739
AUDCHFb -778
CADJPYb 2.2K
NZDUSDb 357
NZDJPYb -986
GBPCADb 1.2K
AUDJPYb 214
EURGBPb -18
GBPAUDb -464
EURAUDb -2.4K
CHFJPYb 55
GBPUSDb -800
EURCHFb -403
AUDCADb -809
GBPCHFb -14
GBPNZDb -1.8K
USDCADb 231
NZDCHFb -250
AUDNZDb 67
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +98.89 USD
최악의 거래: -63 USD
연속 최대 이익: 3
연속 최대 손실: 9
연속 최대 이익: +35.77 USD
연속 최대 손실: -435.11 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "HFMarketsSV-Live Server 6"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

데이터 없음

저는 시장에서 약 10년간 거래를 해온 트레이더입니다. 

1. 주식 

2. 외환

3. 암호화폐


저는 제가 만든 거래 시스템 작업 규칙에 따라 이 거래 계좌를 거래 포트폴리오로 구축하고 가치를 평가할 것입니다.


제 백테스트 데이터에 따르면 매달 5%의 수익을 낼 수 있습니다.


규칙:

1. 부전공을 전공으로 하지 마세요

2. 당신이 생각하는 것이 아닌 당신이 보는 것만 거래하세요

3. 기술을 교환한 후 돈을 교환하세요.

4. 저는 분석가이고 그 후에는 주문 담당자입니다. 


신의 축복이 있기를 🤲🏻🐢🪴🔥


리뷰 없음
2025.12.30 06:41
No swaps are charged on the signal account
2025.11.03 18:12
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.27 12:53
No swaps are charged
2025.10.27 12:53
No swaps are charged
2025.10.23 04:41
No swaps are charged on the signal account
2025.10.16 00:47
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.13 09:24
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2% of days out of 50 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.25 12:35
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.02 14:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.02 13:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.25 18:29
Share of trading days is too low
2025.08.25 18:29
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.25 17:29
Share of trading days is too low
2025.08.25 17:29
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.25 16:21
Share of trading days is too low
2025.08.25 16:21
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.25 11:14
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 4 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.25 11:14
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 4 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.25 11:14
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.25 11:14
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오