트레이드:
171
이익 거래:
56 (32.74%)
손실 거래:
115 (67.25%)
최고의 거래:
98.89 USD
최악의 거래:
-62.71 USD
총 수익:
3 089.50 USD (28 126 pips)
총 손실:
-3 816.24 USD (30 806 pips)
연속 최대 이익:
4 (35.77 USD)
연속 최대 이익:
260.44 USD (3)
샤프 비율:
-0.08
거래 활동:
61.94%
최대 입금량:
99.55%
최근 거래:
16 시간 전
주별 거래 수:
42
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
-0.97
롱(주식매수):
77 (45.03%)
숏(주식차입매도):
94 (54.97%)
수익 요인:
0.81
기대수익:
-4.25 USD
평균 이익:
55.17 USD
평균 손실:
-33.18 USD
연속 최대 손실:
9 (-435.11 USD)
연속 최대 손실:
-435.11 USD (9)
월별 성장률:
-15.99%
연간 예측:
-100.00%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
726.74 USD
최대한의:
750.98 USD (8.08%)
상대적 삭감:
잔고별:
21.43% (750.98 USD)
자본금별:
2.51% (55.36 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURUSDb
|11
|EURJPYb
|10
|EURNZDb
|9
|USDCHFb
|9
|CADCHFb
|8
|GBPJPYb
|8
|NZDCADb
|8
|AUDUSDb
|8
|EURCADb
|7
|USDJPYb
|7
|AUDCHFb
|7
|CADJPYb
|7
|NZDUSDb
|6
|NZDJPYb
|6
|GBPCADb
|6
|AUDJPYb
|6
|EURGBPb
|6
|GBPAUDb
|6
|EURAUDb
|5
|CHFJPYb
|5
|GBPUSDb
|5
|EURCHFb
|4
|AUDCADb
|4
|GBPCHFb
|4
|GBPNZDb
|3
|USDCADb
|2
|NZDCHFb
|2
|AUDNZDb
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURUSDb
|370
|EURJPYb
|-11
|EURNZDb
|-166
|USDCHFb
|-174
|CADCHFb
|-155
|GBPJPYb
|84
|NZDCADb
|-160
|AUDUSDb
|129
|EURCADb
|112
|USDJPYb
|-69
|AUDCHFb
|-99
|CADJPYb
|139
|NZDUSDb
|44
|NZDJPYb
|-85
|GBPCADb
|44
|AUDJPYb
|-68
|EURGBPb
|31
|GBPAUDb
|-50
|EURAUDb
|-201
|CHFJPYb
|53
|GBPUSDb
|-97
|EURCHFb
|-109
|AUDCADb
|-109
|GBPCHFb
|-38
|GBPNZDb
|-136
|USDCADb
|47
|NZDCHFb
|-55
|AUDNZDb
|-1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURUSDb
|2.6K
|EURJPYb
|680
|EURNZDb
|-2K
|USDCHFb
|-793
|CADCHFb
|-681
|GBPJPYb
|1.6K
|NZDCADb
|-876
|AUDUSDb
|284
|EURCADb
|1.6K
|USDJPYb
|-739
|AUDCHFb
|-778
|CADJPYb
|2.2K
|NZDUSDb
|357
|NZDJPYb
|-986
|GBPCADb
|1.2K
|AUDJPYb
|214
|EURGBPb
|-18
|GBPAUDb
|-464
|EURAUDb
|-2.4K
|CHFJPYb
|55
|GBPUSDb
|-800
|EURCHFb
|-403
|AUDCADb
|-809
|GBPCHFb
|-14
|GBPNZDb
|-1.8K
|USDCADb
|231
|NZDCHFb
|-250
|AUDNZDb
|67
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
최고의 거래: +98.89 USD
최악의 거래: -63 USD
연속 최대 이익: 3
연속 최대 손실: 9
연속 최대 이익: +35.77 USD
연속 최대 손실: -435.11 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "HFMarketsSV-Live Server 6"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
저는 시장에서 약 10년간 거래를 해온 트레이더입니다.
1. 주식
2. 외환
3. 암호화폐
저는 제가 만든 거래 시스템 작업 규칙에 따라 이 거래 계좌를 거래 포트폴리오로 구축하고 가치를 평가할 것입니다.
제 백테스트 데이터에 따르면 매달 5%의 수익을 낼 수 있습니다.
규칙:
1. 부전공을 전공으로 하지 마세요
2. 당신이 생각하는 것이 아닌 당신이 보는 것만 거래하세요
3. 기술을 교환한 후 돈을 교환하세요.
4. 저는 분석가이고 그 후에는 주문 담당자입니다.
신의 축복이 있기를 🤲🏻🐢🪴🔥
