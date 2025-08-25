- Büyüme
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURCADb
|3
|EURAUDb
|3
|EURUSDb
|3
|CADCHFb
|2
|GBPJPYb
|2
|NZDUSDb
|2
|NZDCADb
|2
|CHFJPYb
|2
|EURNZDb
|2
|USDCHFb
|2
|GBPCADb
|2
|EURCHFb
|1
|AUDCADb
|1
|USDJPYb
|1
|GBPNZDb
|1
|NZDJPYb
|1
|AUDCHFb
|1
|EURJPYb
|1
|USDCADb
|1
|GBPUSDb
|1
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURCADb
|115
|EURAUDb
|-147
|EURUSDb
|0
|CADCHFb
|-91
|GBPJPYb
|-93
|NZDUSDb
|27
|NZDCADb
|-92
|CHFJPYb
|25
|EURNZDb
|-91
|USDCHFb
|-93
|GBPCADb
|180
|EURCHFb
|-54
|AUDCADb
|-48
|USDJPYb
|76
|GBPNZDb
|-47
|NZDJPYb
|-63
|AUDCHFb
|-53
|EURJPYb
|84
|USDCADb
|-46
|GBPUSDb
|-46
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURCADb
|1.1K
|EURAUDb
|-1.4K
|EURUSDb
|-17
|CADCHFb
|-282
|GBPJPYb
|-598
|NZDUSDb
|313
|NZDCADb
|-614
|CHFJPYb
|205
|EURNZDb
|-865
|USDCHFb
|-477
|GBPCADb
|2.6K
|EURCHFb
|-182
|AUDCADb
|-186
|USDJPYb
|712
|GBPNZDb
|-409
|NZDJPYb
|-572
|AUDCHFb
|-242
|EURJPYb
|524
|USDCADb
|-212
|GBPUSDb
|-377
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "HFMarketsSV-Live Server 6" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Yaklaşık 10 yıldır piyasada işlem yapan bir yatırımcıyım.
1. Hisse senetleri
2. Döviz
3. Kripto
Bu işlem hesabını, oluşturduğum İşlem Sistemi Çalışma Kuralları'na uygun olarak işlem portföyüm olarak oluşturacağım ve değerlendireceğim.
Backtest verilerime göre aylık %5 kazanabiliyorum.
Tüzük:
1. Küçükte Büyük Olmayın
2. Sadece gördüğünüzü değil, düşündüğünüzü de satın alın.
3. Beceri karşılığında ticaret yapın ve ardından PARA KARŞILIĞINDA olun
4. Ben bir Analistim ve sonrasında bir Emir Alıcısıyım
Tanrı bizi korusun 🤲🏻🐢🪴🔥
