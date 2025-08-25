Yaklaşık 10 yıldır piyasada işlem yapan bir yatırımcıyım.

1. Hisse senetleri

2. Döviz

3. Kripto





Bu işlem hesabını, oluşturduğum İşlem Sistemi Çalışma Kuralları'na uygun olarak işlem portföyüm olarak oluşturacağım ve değerlendireceğim.





Backtest verilerime göre aylık %5 kazanabiliyorum.





Tüzük:

1. Küçükte Büyük Olmayın

2. Sadece gördüğünüzü değil, düşündüğünüzü de satın alın.

3. Beceri karşılığında ticaret yapın ve ardından PARA KARŞILIĞINDA olun

4. Ben bir Analistim ve sonrasında bir Emir Alıcısıyım





Tanrı bizi korusun 🤲🏻🐢🪴🔥



