Catur Sulistiyo Adi Pamungkas

CurryBianca97

Catur Sulistiyo Adi Pamungkas
0 inceleme
5 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -5%
HFMarketsSV-Live Server 6
1:50
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
34
Kârla kapanan işlemler:
9 (26.47%)
Zararla kapanan işlemler:
25 (73.53%)
En iyi işlem:
92.01 USD
En kötü işlem:
-62.71 USD
Brüt kâr:
733.97 USD (6 900 pips)
Brüt zarar:
-1 192.14 USD (7 805 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
1 (92.01 USD)
Maksimum ardışık kâr:
92.01 USD (1)
Sharpe oranı:
-0.23
Alım-satım etkinliği:
65.61%
Maks. mevduat yükü:
21.88%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
-0.78
Alış işlemleri:
17 (50.00%)
Satış işlemleri:
17 (50.00%)
Kâr faktörü:
0.62
Beklenen getiri:
-13.48 USD
Ortalama kâr:
81.55 USD
Ortalama zarar:
-47.69 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-234.39 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-234.39 USD (5)
Aylık büyüme:
-3.95%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
589.92 USD
Maksimum:
589.92 USD (6.36%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
6.36% (589.92 USD)
Varlığa göre:
1.50% (132.21 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURCADb 3
EURAUDb 3
EURUSDb 3
CADCHFb 2
GBPJPYb 2
NZDUSDb 2
NZDCADb 2
CHFJPYb 2
EURNZDb 2
USDCHFb 2
GBPCADb 2
EURCHFb 1
AUDCADb 1
USDJPYb 1
GBPNZDb 1
NZDJPYb 1
AUDCHFb 1
EURJPYb 1
USDCADb 1
GBPUSDb 1
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURCADb 115
EURAUDb -147
EURUSDb 0
CADCHFb -91
GBPJPYb -93
NZDUSDb 27
NZDCADb -92
CHFJPYb 25
EURNZDb -91
USDCHFb -93
GBPCADb 180
EURCHFb -54
AUDCADb -48
USDJPYb 76
GBPNZDb -47
NZDJPYb -63
AUDCHFb -53
EURJPYb 84
USDCADb -46
GBPUSDb -46
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURCADb 1.1K
EURAUDb -1.4K
EURUSDb -17
CADCHFb -282
GBPJPYb -598
NZDUSDb 313
NZDCADb -614
CHFJPYb 205
EURNZDb -865
USDCHFb -477
GBPCADb 2.6K
EURCHFb -182
AUDCADb -186
USDJPYb 712
GBPNZDb -409
NZDJPYb -572
AUDCHFb -242
EURJPYb 524
USDCADb -212
GBPUSDb -377
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +92.01 USD
En kötü işlem: -63 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +92.01 USD
Maksimum ardışık zarar: -234.39 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "HFMarketsSV-Live Server 6" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Yaklaşık 10 yıldır piyasada işlem yapan bir yatırımcıyım. 

1. Hisse senetleri 

2. Döviz

3. Kripto


Bu işlem hesabını, oluşturduğum İşlem Sistemi Çalışma Kuralları'na uygun olarak işlem portföyüm olarak oluşturacağım ve değerlendireceğim.


Backtest verilerime göre aylık %5 kazanabiliyorum.


Tüzük:

1. Küçükte Büyük Olmayın

2. Sadece gördüğünüzü değil, düşündüğünüzü de satın alın.

3. Beceri karşılığında ticaret yapın ve ardından PARA KARŞILIĞINDA olun

4. Ben bir Analistim ve sonrasında bir Emir Alıcısıyım 


Tanrı bizi korusun 🤲🏻🐢🪴🔥


İnceleme yok
