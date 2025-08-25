- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|EURUSDb
|8
|EURJPYb
|8
|GBPJPYb
|7
|USDCHFb
|7
|EURCADb
|6
|CADCHFb
|6
|NZDCADb
|6
|EURNZDb
|6
|GBPCADb
|6
|EURAUDb
|5
|USDJPYb
|5
|AUDCHFb
|5
|AUDUSDb
|5
|EURGBPb
|5
|NZDUSDb
|4
|CHFJPYb
|4
|GBPCHFb
|4
|GBPAUDb
|4
|CADJPYb
|4
|AUDCADb
|3
|GBPNZDb
|3
|NZDJPYb
|3
|AUDJPYb
|3
|EURCHFb
|2
|USDCADb
|2
|GBPUSDb
|2
|NZDCHFb
|1
|AUDNZDb
|1
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|EURUSDb
|359
|EURJPYb
|2
|GBPJPYb
|77
|USDCHFb
|-180
|EURCADb
|103
|CADCHFb
|-141
|NZDCADb
|-170
|EURNZDb
|-159
|GBPCADb
|44
|EURAUDb
|-201
|USDJPYb
|-70
|AUDCHFb
|-86
|AUDUSDb
|151
|EURGBPb
|38
|NZDUSDb
|57
|CHFJPYb
|60
|GBPCHFb
|-38
|GBPAUDb
|-52
|CADJPYb
|134
|AUDCADb
|-102
|GBPNZDb
|-136
|NZDJPYb
|-76
|AUDJPYb
|-74
|EURCHFb
|-101
|USDCADb
|47
|GBPUSDb
|-91
|NZDCHFb
|-48
|AUDNZDb
|7
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|EURUSDb
|2.4K
|EURJPYb
|987
|GBPJPYb
|1.4K
|USDCHFb
|-909
|EURCADb
|1.2K
|CADCHFb
|-564
|NZDCADb
|-1.1K
|EURNZDb
|-1.3K
|GBPCADb
|1.2K
|EURAUDb
|-2.4K
|USDJPYb
|-1.2K
|AUDCHFb
|-613
|AUDUSDb
|426
|EURGBPb
|40
|NZDUSDb
|567
|CHFJPYb
|226
|GBPCHFb
|-14
|GBPAUDb
|-907
|CADJPYb
|1.7K
|AUDCADb
|-731
|GBPNZDb
|-1.8K
|NZDJPYb
|-600
|AUDJPYb
|13
|EURCHFb
|-316
|USDCADb
|231
|GBPUSDb
|-694
|NZDCHFb
|-179
|AUDNZDb
|198
- Deposit load
- Reducción
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "HFMarketsSV-Live Server 6" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
No hay datos
Soy un trader que ha estado operando en el mercado durante aproximadamente 10 años.
1. Acciones
2. Forex
3. Cripto
Construiré y valoraré esta cuenta de trading, como mi portafolio de trading, siguiendo las Reglas de Trabajo del Sistema de Trading que he creado.
Según mis datos de backtest, puedo ganar un 5% POR mes.
Normas:
1. No seas mayor en lo menor
2. Opere sólo con lo que ve, NO con lo que piensa
3. Intercambia por Habilidad y luego POR DINERO
4. Soy Analista y después de eso soy Tomador de Órdenes
Dios nos bendiga 🤲🏻🐢🪴🔥
