Catur Sulistiyo Adi Pamungkas

CurryBianca97

Catur Sulistiyo Adi Pamungkas
0 comentarios
18 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 -9%
HFMarketsSV-Live Server 6
1:50
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
125
Transacciones Rentables:
40 (32.00%)
Transacciones Irrentables:
85 (68.00%)
Mejor transacción:
98.89 USD
Peor transacción:
-62.71 USD
Beneficio Bruto:
2 974.13 USD (24 128 pips)
Pérdidas Brutas:
-3 620.09 USD (26 726 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
3 (260.44 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
260.44 USD (3)
Ratio de Sharpe:
-0.09
Actividad comercial:
59.91%
Carga máxima del depósito:
43.88%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
9
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
-0.95
Transacciones Largas:
56 (44.80%)
Transacciones Cortas:
69 (55.20%)
Factor de Beneficio:
0.82
Beneficio Esperado:
-5.17 USD
Beneficio medio:
74.35 USD
Pérdidas medias:
-42.59 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
9 (-435.11 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-435.11 USD (9)
Crecimiento al mes:
-5.27%
Pronóstico anual:
-63.95%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
657.46 USD
Máxima:
681.70 USD (7.33%)
Reducción relativa:
De balance:
9.74% (681.70 USD)
De fondos:
2.51% (55.36 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURUSDb 8
EURJPYb 8
GBPJPYb 7
USDCHFb 7
EURCADb 6
CADCHFb 6
NZDCADb 6
EURNZDb 6
GBPCADb 6
EURAUDb 5
USDJPYb 5
AUDCHFb 5
AUDUSDb 5
EURGBPb 5
NZDUSDb 4
CHFJPYb 4
GBPCHFb 4
GBPAUDb 4
CADJPYb 4
AUDCADb 3
GBPNZDb 3
NZDJPYb 3
AUDJPYb 3
EURCHFb 2
USDCADb 2
GBPUSDb 2
NZDCHFb 1
AUDNZDb 1
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURUSDb 359
EURJPYb 2
GBPJPYb 77
USDCHFb -180
EURCADb 103
CADCHFb -141
NZDCADb -170
EURNZDb -159
GBPCADb 44
EURAUDb -201
USDJPYb -70
AUDCHFb -86
AUDUSDb 151
EURGBPb 38
NZDUSDb 57
CHFJPYb 60
GBPCHFb -38
GBPAUDb -52
CADJPYb 134
AUDCADb -102
GBPNZDb -136
NZDJPYb -76
AUDJPYb -74
EURCHFb -101
USDCADb 47
GBPUSDb -91
NZDCHFb -48
AUDNZDb 7
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURUSDb 2.4K
EURJPYb 987
GBPJPYb 1.4K
USDCHFb -909
EURCADb 1.2K
CADCHFb -564
NZDCADb -1.1K
EURNZDb -1.3K
GBPCADb 1.2K
EURAUDb -2.4K
USDJPYb -1.2K
AUDCHFb -613
AUDUSDb 426
EURGBPb 40
NZDUSDb 567
CHFJPYb 226
GBPCHFb -14
GBPAUDb -907
CADJPYb 1.7K
AUDCADb -731
GBPNZDb -1.8K
NZDJPYb -600
AUDJPYb 13
EURCHFb -316
USDCADb 231
GBPUSDb -694
NZDCHFb -179
AUDNZDb 198
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +98.89 USD
Peor transacción: -63 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 3
Máximo de pérdidas consecutivas: 9
Beneficio máximo consecutivo: +260.44 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -435.11 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "HFMarketsSV-Live Server 6" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

Soy un trader que ha estado operando en el mercado durante aproximadamente 10 años. 

1. Acciones 

2. Forex

3. Cripto


Construiré y valoraré esta cuenta de trading, como mi portafolio de trading, siguiendo las Reglas de Trabajo del Sistema de Trading que he creado.


Según mis datos de backtest, puedo ganar un 5% POR mes.


Normas:

1. No seas mayor en lo menor

2. Opere sólo con lo que ve, NO con lo que piensa

3. Intercambia por Habilidad y luego POR DINERO

4. Soy Analista y después de eso soy Tomador de Órdenes 


Dios nos bendiga 🤲🏻🐢🪴🔥


