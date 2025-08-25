- 成长
交易:
125
盈利交易:
40 (32.00%)
亏损交易:
85 (68.00%)
最好交易:
98.89 USD
最差交易:
-62.71 USD
毛利:
2 974.13 USD (24 128 pips)
毛利亏损:
-3 620.09 USD (26 726 pips)
最大连续赢利:
3 (260.44 USD)
最大连续盈利:
260.44 USD (3)
夏普比率:
-0.09
交易活动:
59.91%
最大入金加载:
43.88%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
9
平均持有时间:
1 一天
采收率:
-0.95
长期交易:
56 (44.80%)
短期交易:
69 (55.20%)
利润因子:
0.82
预期回报:
-5.17 USD
平均利润:
74.35 USD
平均损失:
-42.59 USD
最大连续失误:
9 (-435.11 USD)
最大连续亏损:
-435.11 USD (9)
每月增长:
-5.27%
年度预测:
-63.95%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
657.46 USD
最大值:
681.70 USD (7.33%)
相对跌幅:
结余:
9.74% (681.70 USD)
净值:
2.51% (55.36 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSDb
|8
|EURJPYb
|8
|GBPJPYb
|7
|USDCHFb
|7
|EURCADb
|6
|CADCHFb
|6
|NZDCADb
|6
|EURNZDb
|6
|GBPCADb
|6
|EURAUDb
|5
|USDJPYb
|5
|AUDCHFb
|5
|AUDUSDb
|5
|EURGBPb
|5
|NZDUSDb
|4
|CHFJPYb
|4
|GBPCHFb
|4
|GBPAUDb
|4
|CADJPYb
|4
|AUDCADb
|3
|GBPNZDb
|3
|NZDJPYb
|3
|AUDJPYb
|3
|EURCHFb
|2
|USDCADb
|2
|GBPUSDb
|2
|NZDCHFb
|1
|AUDNZDb
|1
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSDb
|359
|EURJPYb
|2
|GBPJPYb
|77
|USDCHFb
|-180
|EURCADb
|103
|CADCHFb
|-141
|NZDCADb
|-170
|EURNZDb
|-159
|GBPCADb
|44
|EURAUDb
|-201
|USDJPYb
|-70
|AUDCHFb
|-86
|AUDUSDb
|151
|EURGBPb
|38
|NZDUSDb
|57
|CHFJPYb
|60
|GBPCHFb
|-38
|GBPAUDb
|-52
|CADJPYb
|134
|AUDCADb
|-102
|GBPNZDb
|-136
|NZDJPYb
|-76
|AUDJPYb
|-74
|EURCHFb
|-101
|USDCADb
|47
|GBPUSDb
|-91
|NZDCHFb
|-48
|AUDNZDb
|7
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSDb
|2.4K
|EURJPYb
|987
|GBPJPYb
|1.4K
|USDCHFb
|-909
|EURCADb
|1.2K
|CADCHFb
|-564
|NZDCADb
|-1.1K
|EURNZDb
|-1.3K
|GBPCADb
|1.2K
|EURAUDb
|-2.4K
|USDJPYb
|-1.2K
|AUDCHFb
|-613
|AUDUSDb
|426
|EURGBPb
|40
|NZDUSDb
|567
|CHFJPYb
|226
|GBPCHFb
|-14
|GBPAUDb
|-907
|CADJPYb
|1.7K
|AUDCADb
|-731
|GBPNZDb
|-1.8K
|NZDJPYb
|-600
|AUDJPYb
|13
|EURCHFb
|-316
|USDCADb
|231
|GBPUSDb
|-694
|NZDCHFb
|-179
|AUDNZDb
|198
最好交易: +98.89 USD
最差交易: -63 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 9
最大连续盈利: +260.44 USD
最大连续亏损: -435.11 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 HFMarketsSV-Live Server 6 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
我是一名在市场上交易了大约 10 年的交易员。
1.股票
2. 外汇
3. 加密货币
我将按照我创建的交易系统工作规则，建立并评估这个交易账户作为我的交易组合。
根据我的回测数据，我每月可以赚 5%。
规则：
1. 不要在小事上太过分
2. 只交易你看到的东西，而不是你想到的东西
3. 先交易技能，再交易金钱
4. 我是一名分析师，之后我是一名订单执行员
上帝保佑我们🤲🏻🐢🪴🔥
没有评论
