Catur Sulistiyo Adi Pamungkas

CurryBianca97

Catur Sulistiyo Adi Pamungkas
0条评论
18
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 -9%
HFMarketsSV-Live Server 6
1:50
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
125
盈利交易:
40 (32.00%)
亏损交易:
85 (68.00%)
最好交易:
98.89 USD
最差交易:
-62.71 USD
毛利:
2 974.13 USD (24 128 pips)
毛利亏损:
-3 620.09 USD (26 726 pips)
最大连续赢利:
3 (260.44 USD)
最大连续盈利:
260.44 USD (3)
夏普比率:
-0.09
交易活动:
59.91%
最大入金加载:
43.88%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
9
平均持有时间:
1 一天
采收率:
-0.95
长期交易:
56 (44.80%)
短期交易:
69 (55.20%)
利润因子:
0.82
预期回报:
-5.17 USD
平均利润:
74.35 USD
平均损失:
-42.59 USD
最大连续失误:
9 (-435.11 USD)
最大连续亏损:
-435.11 USD (9)
每月增长:
-5.27%
年度预测:
-63.95%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
657.46 USD
最大值:
681.70 USD (7.33%)
相对跌幅:
结余:
9.74% (681.70 USD)
净值:
2.51% (55.36 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURUSDb 8
EURJPYb 8
GBPJPYb 7
USDCHFb 7
EURCADb 6
CADCHFb 6
NZDCADb 6
EURNZDb 6
GBPCADb 6
EURAUDb 5
USDJPYb 5
AUDCHFb 5
AUDUSDb 5
EURGBPb 5
NZDUSDb 4
CHFJPYb 4
GBPCHFb 4
GBPAUDb 4
CADJPYb 4
AUDCADb 3
GBPNZDb 3
NZDJPYb 3
AUDJPYb 3
EURCHFb 2
USDCADb 2
GBPUSDb 2
NZDCHFb 1
AUDNZDb 1
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURUSDb 359
EURJPYb 2
GBPJPYb 77
USDCHFb -180
EURCADb 103
CADCHFb -141
NZDCADb -170
EURNZDb -159
GBPCADb 44
EURAUDb -201
USDJPYb -70
AUDCHFb -86
AUDUSDb 151
EURGBPb 38
NZDUSDb 57
CHFJPYb 60
GBPCHFb -38
GBPAUDb -52
CADJPYb 134
AUDCADb -102
GBPNZDb -136
NZDJPYb -76
AUDJPYb -74
EURCHFb -101
USDCADb 47
GBPUSDb -91
NZDCHFb -48
AUDNZDb 7
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURUSDb 2.4K
EURJPYb 987
GBPJPYb 1.4K
USDCHFb -909
EURCADb 1.2K
CADCHFb -564
NZDCADb -1.1K
EURNZDb -1.3K
GBPCADb 1.2K
EURAUDb -2.4K
USDJPYb -1.2K
AUDCHFb -613
AUDUSDb 426
EURGBPb 40
NZDUSDb 567
CHFJPYb 226
GBPCHFb -14
GBPAUDb -907
CADJPYb 1.7K
AUDCADb -731
GBPNZDb -1.8K
NZDJPYb -600
AUDJPYb 13
EURCHFb -316
USDCADb 231
GBPUSDb -694
NZDCHFb -179
AUDNZDb 198
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +98.89 USD
最差交易: -63 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 9
最大连续盈利: +260.44 USD
最大连续亏损: -435.11 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 HFMarketsSV-Live Server 6 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

我是一名在市场上交易了大约 10 年的交易员。 

1.股票 

2. 外汇

3. 加密货币


我将按照我创建的交易系统工作规则，建立并评估这个交易账户作为我的交易组合。


根据我的回测数据，我每月可以赚 5%。


规则：

1. 不要在小事上太过分

2. 只交易你看到的东西，而不是你想到的东西

3. 先交易技能，再交易金钱

4. 我是一名分析师，之后我是一名订单执行员 


上帝保佑我们🤲🏻🐢🪴🔥



2025.11.03 18:12
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
