Je suis un trader qui évolue sur le marché depuis environ 10 ans.

1. Actions

2. Forex

3. Cryptomonnaie





Je construirai et valoriserai ce compte de trading, comme mon portefeuille de trading, en suivant les règles de travail du système de trading que j'ai créées.





Selon mes données de backtest, je peux gagner 5 % PAR mois.





Règles:

1. Ne soyez pas majeur en mineur

2. Négociez uniquement ce que vous voyez, PAS ce que vous pensez

3. Échangez contre des compétences puis contre de l'argent

4. Je suis analyste et ensuite je suis preneur d'ordres





Que Dieu nous bénisse 🤲🏻🐢🪴🔥



