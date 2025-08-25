- Croissance
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|EURAUDb
|3
|EURUSDb
|3
|EURCADb
|2
|CADCHFb
|2
|GBPJPYb
|2
|NZDUSDb
|2
|NZDCADb
|2
|CHFJPYb
|2
|EURNZDb
|2
|USDCHFb
|2
|GBPCADb
|2
|EURCHFb
|1
|AUDCADb
|1
|USDJPYb
|1
|GBPNZDb
|1
|NZDJPYb
|1
|AUDCHFb
|1
|EURJPYb
|1
|USDCADb
|1
|GBPUSDb
|1
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|EURAUDb
|-147
|EURUSDb
|0
|EURCADb
|30
|CADCHFb
|-91
|GBPJPYb
|-93
|NZDUSDb
|27
|NZDCADb
|-92
|CHFJPYb
|25
|EURNZDb
|-91
|USDCHFb
|-93
|GBPCADb
|180
|EURCHFb
|-54
|AUDCADb
|-48
|USDJPYb
|76
|GBPNZDb
|-47
|NZDJPYb
|-63
|AUDCHFb
|-53
|EURJPYb
|84
|USDCADb
|-46
|GBPUSDb
|-46
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|EURAUDb
|-1.4K
|EURUSDb
|-17
|EURCADb
|398
|CADCHFb
|-282
|GBPJPYb
|-598
|NZDUSDb
|313
|NZDCADb
|-614
|CHFJPYb
|205
|EURNZDb
|-865
|USDCHFb
|-477
|GBPCADb
|2.6K
|EURCHFb
|-182
|AUDCADb
|-186
|USDJPYb
|712
|GBPNZDb
|-409
|NZDJPYb
|-572
|AUDCHFb
|-242
|EURJPYb
|524
|USDCADb
|-212
|GBPUSDb
|-377
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "HFMarketsSV-Live Server 6" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Je suis un trader qui évolue sur le marché depuis environ 10 ans.
1. Actions
2. Forex
3. Cryptomonnaie
Je construirai et valoriserai ce compte de trading, comme mon portefeuille de trading, en suivant les règles de travail du système de trading que j'ai créées.
Selon mes données de backtest, je peux gagner 5 % PAR mois.
Règles:
1. Ne soyez pas majeur en mineur
2. Négociez uniquement ce que vous voyez, PAS ce que vous pensez
3. Échangez contre des compétences puis contre de l'argent
4. Je suis analyste et ensuite je suis preneur d'ordres
Que Dieu nous bénisse 🤲🏻🐢🪴🔥
