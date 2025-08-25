SignauxSections
Catur Sulistiyo Adi Pamungkas

CurryBianca97

Catur Sulistiyo Adi Pamungkas
0 avis
5 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -6%
HFMarketsSV-Live Server 6
1:50
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
33
Bénéfice trades:
8 (24.24%)
Perte trades:
25 (75.76%)
Meilleure transaction:
92.01 USD
Pire transaction:
-62.71 USD
Bénéfice brut:
648.85 USD (6 150 pips)
Perte brute:
-1 192.14 USD (7 805 pips)
Gains consécutifs maximales:
1 (92.01 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
92.01 USD (1)
Ratio de Sharpe:
-0.29
Activité de trading:
64.60%
Charge de dépôt maximale:
21.88%
Dernier trade:
13 il y a des heures
Trades par semaine:
12
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
-0.92
Longs trades:
16 (48.48%)
Courts trades:
17 (51.52%)
Facteur de profit:
0.54
Rendement attendu:
-16.46 USD
Bénéfice moyen:
81.11 USD
Perte moyenne:
-47.69 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-234.39 USD)
Perte consécutive maximale:
-234.39 USD (5)
Croissance mensuelle:
-5.38%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
589.92 USD
Maximal:
589.92 USD (6.36%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
6.36% (589.92 USD)
Par fonds propres:
1.50% (132.21 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURAUDb 3
EURUSDb 3
EURCADb 2
CADCHFb 2
GBPJPYb 2
NZDUSDb 2
NZDCADb 2
CHFJPYb 2
EURNZDb 2
USDCHFb 2
GBPCADb 2
EURCHFb 1
AUDCADb 1
USDJPYb 1
GBPNZDb 1
NZDJPYb 1
AUDCHFb 1
EURJPYb 1
USDCADb 1
GBPUSDb 1
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURAUDb -147
EURUSDb 0
EURCADb 30
CADCHFb -91
GBPJPYb -93
NZDUSDb 27
NZDCADb -92
CHFJPYb 25
EURNZDb -91
USDCHFb -93
GBPCADb 180
EURCHFb -54
AUDCADb -48
USDJPYb 76
GBPNZDb -47
NZDJPYb -63
AUDCHFb -53
EURJPYb 84
USDCADb -46
GBPUSDb -46
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURAUDb -1.4K
EURUSDb -17
EURCADb 398
CADCHFb -282
GBPJPYb -598
NZDUSDb 313
NZDCADb -614
CHFJPYb 205
EURNZDb -865
USDCHFb -477
GBPCADb 2.6K
EURCHFb -182
AUDCADb -186
USDJPYb 712
GBPNZDb -409
NZDJPYb -572
AUDCHFb -242
EURJPYb 524
USDCADb -212
GBPUSDb -377
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +92.01 USD
Pire transaction: -63 USD
Gains consécutifs maximales: 1
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +92.01 USD
Perte consécutive maximale: -234.39 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "HFMarketsSV-Live Server 6" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Je suis un trader qui évolue sur le marché depuis environ 10 ans. 

1. Actions 

2. Forex

3. Cryptomonnaie


Je construirai et valoriserai ce compte de trading, comme mon portefeuille de trading, en suivant les règles de travail du système de trading que j'ai créées.


Selon mes données de backtest, je peux gagner 5 % PAR mois.


Règles:

1. Ne soyez pas majeur en mineur

2. Négociez uniquement ce que vous voyez, PAS ce que vous pensez

3. Échangez contre des compétences puis contre de l'argent

4. Je suis analyste et ensuite je suis preneur d'ordres 


Que Dieu nous bénisse 🤲🏻🐢🪴🔥


Aucun avis
2025.09.25 12:35
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.02 14:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.02 13:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.25 18:29
Share of trading days is too low
2025.08.25 18:29
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.25 17:29
Share of trading days is too low
2025.08.25 17:29
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.25 16:21
Share of trading days is too low
2025.08.25 16:21
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.25 11:14
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 4 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.25 11:14
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 4 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.25 11:14
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.25 11:14
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.25 11:14
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
CurryBianca97
30 USD par mois
-6%
0
0
USD
8.7K
USD
5
100%
33
24%
65%
0.54
-16.46
USD
6%
1:50
