SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / CurryBianca97
Catur Sulistiyo Adi Pamungkas

CurryBianca97

Catur Sulistiyo Adi Pamungkas
0 Bewertungen
18 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -9%
HFMarketsSV-Live Server 6
1:50
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
125
Gewinntrades:
40 (32.00%)
Verlusttrades:
85 (68.00%)
Bester Trade:
98.89 USD
Schlechtester Trade:
-62.71 USD
Bruttoprofit:
2 974.13 USD (24 128 pips)
Bruttoverlust:
-3 620.09 USD (26 726 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
3 (260.44 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
260.44 USD (3)
Sharpe Ratio:
-0.09
Trading-Aktivität:
59.91%
Max deposit load:
43.88%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
9
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
-0.95
Long-Positionen:
56 (44.80%)
Short-Positionen:
69 (55.20%)
Profit-Faktor:
0.82
Mathematische Gewinnerwartung:
-5.17 USD
Durchschnittlicher Profit:
74.35 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-42.59 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
9 (-435.11 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-435.11 USD (9)
Wachstum pro Monat :
-3.09%
Jahresprognose:
-37.51%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
657.46 USD
Maximaler:
681.70 USD (7.33%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
9.74% (681.70 USD)
Kapital:
2.51% (55.36 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURUSDb 8
EURJPYb 8
GBPJPYb 7
USDCHFb 7
EURCADb 6
CADCHFb 6
NZDCADb 6
EURNZDb 6
GBPCADb 6
EURAUDb 5
USDJPYb 5
AUDCHFb 5
AUDUSDb 5
EURGBPb 5
NZDUSDb 4
CHFJPYb 4
GBPCHFb 4
GBPAUDb 4
CADJPYb 4
AUDCADb 3
GBPNZDb 3
NZDJPYb 3
AUDJPYb 3
EURCHFb 2
USDCADb 2
GBPUSDb 2
NZDCHFb 1
AUDNZDb 1
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURUSDb 359
EURJPYb 2
GBPJPYb 77
USDCHFb -180
EURCADb 103
CADCHFb -141
NZDCADb -170
EURNZDb -159
GBPCADb 44
EURAUDb -201
USDJPYb -70
AUDCHFb -86
AUDUSDb 151
EURGBPb 38
NZDUSDb 57
CHFJPYb 60
GBPCHFb -38
GBPAUDb -52
CADJPYb 134
AUDCADb -102
GBPNZDb -136
NZDJPYb -76
AUDJPYb -74
EURCHFb -101
USDCADb 47
GBPUSDb -91
NZDCHFb -48
AUDNZDb 7
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURUSDb 2.4K
EURJPYb 987
GBPJPYb 1.4K
USDCHFb -909
EURCADb 1.2K
CADCHFb -564
NZDCADb -1.1K
EURNZDb -1.3K
GBPCADb 1.2K
EURAUDb -2.4K
USDJPYb -1.2K
AUDCHFb -613
AUDUSDb 426
EURGBPb 40
NZDUSDb 567
CHFJPYb 226
GBPCHFb -14
GBPAUDb -907
CADJPYb 1.7K
AUDCADb -731
GBPNZDb -1.8K
NZDJPYb -600
AUDJPYb 13
EURCHFb -316
USDCADb 231
GBPUSDb -694
NZDCHFb -179
AUDNZDb 198
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +98.89 USD
Schlechtester Trade: -63 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 3
Max. aufeinandergehende Verluste: 9
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +260.44 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -435.11 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "HFMarketsSV-Live Server 6" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Ich bin ein Händler, der seit ungefähr 10 Jahren auf dem Markt handelt. 

1. Aktien 

2. Forex

3. Krypto


Ich werde dieses Handelskonto als mein Handelsportfolio aufbauen und bewerten und dabei die von mir erstellten Arbeitsregeln für das Handelssystem befolgen.


Laut meinen Backtest-Daten kann ich 5 % PRO Monat verdienen.


Regeln:

1. Seien Sie nicht Dur in Moll

2. Handeln Sie nur, was Sie sehen, NICHT, was Sie denken

3. Tauschen Sie gegen Fähigkeiten und dann gegen Geld

4. Ich bin Analyst und danach Auftragsnehmer 


Gott SEGNE UNS 🤲🏻🐢🪴🔥


Keine Bewertungen
2025.11.03 18:12
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.27 12:53
No swaps are charged
2025.10.27 12:53
No swaps are charged
2025.10.23 04:41
No swaps are charged on the signal account
2025.10.16 00:47
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.13 09:24
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2% of days out of 50 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.25 12:35
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.02 14:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.02 13:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.25 18:29
Share of trading days is too low
2025.08.25 18:29
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.25 17:29
Share of trading days is too low
2025.08.25 17:29
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.25 16:21
Share of trading days is too low
2025.08.25 16:21
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.25 11:14
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 4 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.25 11:14
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 4 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.25 11:14
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.25 11:14
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.25 11:14
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
CurryBianca97
30 USD pro Monat
-9%
0
0
USD
1.1K
USD
18
100%
125
32%
60%
0.82
-5.17
USD
10%
1:50
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.