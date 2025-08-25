- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|EURUSDb
|8
|EURJPYb
|8
|GBPJPYb
|7
|USDCHFb
|7
|EURCADb
|6
|CADCHFb
|6
|NZDCADb
|6
|EURNZDb
|6
|GBPCADb
|6
|EURAUDb
|5
|USDJPYb
|5
|AUDCHFb
|5
|AUDUSDb
|5
|EURGBPb
|5
|NZDUSDb
|4
|CHFJPYb
|4
|GBPCHFb
|4
|GBPAUDb
|4
|CADJPYb
|4
|AUDCADb
|3
|GBPNZDb
|3
|NZDJPYb
|3
|AUDJPYb
|3
|EURCHFb
|2
|USDCADb
|2
|GBPUSDb
|2
|NZDCHFb
|1
|AUDNZDb
|1
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|EURUSDb
|359
|EURJPYb
|2
|GBPJPYb
|77
|USDCHFb
|-180
|EURCADb
|103
|CADCHFb
|-141
|NZDCADb
|-170
|EURNZDb
|-159
|GBPCADb
|44
|EURAUDb
|-201
|USDJPYb
|-70
|AUDCHFb
|-86
|AUDUSDb
|151
|EURGBPb
|38
|NZDUSDb
|57
|CHFJPYb
|60
|GBPCHFb
|-38
|GBPAUDb
|-52
|CADJPYb
|134
|AUDCADb
|-102
|GBPNZDb
|-136
|NZDJPYb
|-76
|AUDJPYb
|-74
|EURCHFb
|-101
|USDCADb
|47
|GBPUSDb
|-91
|NZDCHFb
|-48
|AUDNZDb
|7
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|EURUSDb
|2.4K
|EURJPYb
|987
|GBPJPYb
|1.4K
|USDCHFb
|-909
|EURCADb
|1.2K
|CADCHFb
|-564
|NZDCADb
|-1.1K
|EURNZDb
|-1.3K
|GBPCADb
|1.2K
|EURAUDb
|-2.4K
|USDJPYb
|-1.2K
|AUDCHFb
|-613
|AUDUSDb
|426
|EURGBPb
|40
|NZDUSDb
|567
|CHFJPYb
|226
|GBPCHFb
|-14
|GBPAUDb
|-907
|CADJPYb
|1.7K
|AUDCADb
|-731
|GBPNZDb
|-1.8K
|NZDJPYb
|-600
|AUDJPYb
|13
|EURCHFb
|-316
|USDCADb
|231
|GBPUSDb
|-694
|NZDCHFb
|-179
|AUDNZDb
|198
- Deposit load
- Rückgang
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "HFMarketsSV-Live Server 6" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Keine Angabe
Ich bin ein Händler, der seit ungefähr 10 Jahren auf dem Markt handelt.
1. Aktien
2. Forex
3. Krypto
Ich werde dieses Handelskonto als mein Handelsportfolio aufbauen und bewerten und dabei die von mir erstellten Arbeitsregeln für das Handelssystem befolgen.
Laut meinen Backtest-Daten kann ich 5 % PRO Monat verdienen.
Regeln:
1. Seien Sie nicht Dur in Moll
2. Handeln Sie nur, was Sie sehen, NICHT, was Sie denken
3. Tauschen Sie gegen Fähigkeiten und dann gegen Geld
4. Ich bin Analyst und danach Auftragsnehmer
Gott SEGNE UNS 🤲🏻🐢🪴🔥
