- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURCADb
|3
|EURAUDb
|3
|EURUSDb
|3
|CADCHFb
|2
|GBPJPYb
|2
|NZDUSDb
|2
|NZDCADb
|2
|CHFJPYb
|2
|EURNZDb
|2
|USDCHFb
|2
|GBPCADb
|2
|EURCHFb
|1
|AUDCADb
|1
|USDJPYb
|1
|GBPNZDb
|1
|NZDJPYb
|1
|AUDCHFb
|1
|EURJPYb
|1
|USDCADb
|1
|GBPUSDb
|1
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURCADb
|115
|EURAUDb
|-147
|EURUSDb
|0
|CADCHFb
|-91
|GBPJPYb
|-93
|NZDUSDb
|27
|NZDCADb
|-92
|CHFJPYb
|25
|EURNZDb
|-91
|USDCHFb
|-93
|GBPCADb
|180
|EURCHFb
|-54
|AUDCADb
|-48
|USDJPYb
|76
|GBPNZDb
|-47
|NZDJPYb
|-63
|AUDCHFb
|-53
|EURJPYb
|84
|USDCADb
|-46
|GBPUSDb
|-46
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURCADb
|1.1K
|EURAUDb
|-1.4K
|EURUSDb
|-17
|CADCHFb
|-282
|GBPJPYb
|-598
|NZDUSDb
|313
|NZDCADb
|-614
|CHFJPYb
|205
|EURNZDb
|-865
|USDCHFb
|-477
|GBPCADb
|2.6K
|EURCHFb
|-182
|AUDCADb
|-186
|USDJPYb
|712
|GBPNZDb
|-409
|NZDJPYb
|-572
|AUDCHFb
|-242
|EURJPYb
|524
|USDCADb
|-212
|GBPUSDb
|-377
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "HFMarketsSV-Live Server 6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Sono un trader che opera sul mercato da circa 10 anni.
1. Azioni
2. Valuta estera
3. Criptovaluta
Costruirò e valuterò questo conto di trading, come il mio portafoglio di trading, seguendo le regole di lavoro del sistema di trading che ho creato.
Secondo i miei dati di backtest, posso guadagnare il 5% AL mese.
Regole:
1. Non essere troppo importante in una cosa minore
2. Fai trading solo su ciò che vedi, NON su ciò che pensi
3. Scambia per abilità e poi PER SOLDI
4. Sono un analista e poi un addetto alla ricezione degli ordini
Dio ci benedica 🤲🏻🐢🪴🔥
