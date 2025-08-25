SegnaliSezioni
Catur Sulistiyo Adi Pamungkas

CurryBianca97

Catur Sulistiyo Adi Pamungkas
0 recensioni
5 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -5%
HFMarketsSV-Live Server 6
1:50
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
34
Profit Trade:
9 (26.47%)
Loss Trade:
25 (73.53%)
Best Trade:
92.01 USD
Worst Trade:
-62.71 USD
Profitto lordo:
733.97 USD (6 900 pips)
Perdita lorda:
-1 192.14 USD (7 805 pips)
Vincite massime consecutive:
1 (92.01 USD)
Massimo profitto consecutivo:
92.01 USD (1)
Indice di Sharpe:
-0.23
Attività di trading:
65.61%
Massimo carico di deposito:
21.88%
Ultimo trade:
11 ore fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
-0.78
Long Trade:
17 (50.00%)
Short Trade:
17 (50.00%)
Fattore di profitto:
0.62
Profitto previsto:
-13.48 USD
Profitto medio:
81.55 USD
Perdita media:
-47.69 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-234.39 USD)
Massima perdita consecutiva:
-234.39 USD (5)
Crescita mensile:
-3.95%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
589.92 USD
Massimale:
589.92 USD (6.36%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.36% (589.92 USD)
Per equità:
1.50% (132.21 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURCADb 3
EURAUDb 3
EURUSDb 3
CADCHFb 2
GBPJPYb 2
NZDUSDb 2
NZDCADb 2
CHFJPYb 2
EURNZDb 2
USDCHFb 2
GBPCADb 2
EURCHFb 1
AUDCADb 1
USDJPYb 1
GBPNZDb 1
NZDJPYb 1
AUDCHFb 1
EURJPYb 1
USDCADb 1
GBPUSDb 1
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURCADb 115
EURAUDb -147
EURUSDb 0
CADCHFb -91
GBPJPYb -93
NZDUSDb 27
NZDCADb -92
CHFJPYb 25
EURNZDb -91
USDCHFb -93
GBPCADb 180
EURCHFb -54
AUDCADb -48
USDJPYb 76
GBPNZDb -47
NZDJPYb -63
AUDCHFb -53
EURJPYb 84
USDCADb -46
GBPUSDb -46
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURCADb 1.1K
EURAUDb -1.4K
EURUSDb -17
CADCHFb -282
GBPJPYb -598
NZDUSDb 313
NZDCADb -614
CHFJPYb 205
EURNZDb -865
USDCHFb -477
GBPCADb 2.6K
EURCHFb -182
AUDCADb -186
USDJPYb 712
GBPNZDb -409
NZDJPYb -572
AUDCHFb -242
EURJPYb 524
USDCADb -212
GBPUSDb -377
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +92.01 USD
Worst Trade: -63 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +92.01 USD
Massima perdita consecutiva: -234.39 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "HFMarketsSV-Live Server 6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Sono un trader che opera sul mercato da circa 10 anni. 

1. Azioni 

2. Valuta estera

3. Criptovaluta


Costruirò e valuterò questo conto di trading, come il mio portafoglio di trading, seguendo le regole di lavoro del sistema di trading che ho creato.


Secondo i miei dati di backtest, posso guadagnare il 5% AL mese.


Regole:

1. Non essere troppo importante in una cosa minore

2. Fai trading solo su ciò che vedi, NON su ciò che pensi

3. Scambia per abilità e poi PER SOLDI

4. Sono un analista e poi un addetto alla ricezione degli ordini 


Dio ci benedica 🤲🏻🐢🪴🔥


Non ci sono recensioni
2025.09.25 12:35
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.02 14:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.02 13:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.25 18:29
Share of trading days is too low
2025.08.25 18:29
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.25 17:29
Share of trading days is too low
2025.08.25 17:29
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.25 16:21
Share of trading days is too low
2025.08.25 16:21
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.25 11:14
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 4 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.25 11:14
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 4 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.25 11:14
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.25 11:14
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.25 11:14
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
CurryBianca97
30USD al mese
-5%
0
0
USD
8.8K
USD
5
100%
34
26%
66%
0.61
-13.48
USD
6%
1:50
